/R E P R I S E --Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant le port de Vancouver/English
Nouvelles fournies parTransport Canada - Ottawa
16 juil, 2026, 10:00 ET
DELTA, BC, le 15 juill. 2026 /CNW/ -- Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, fera une annonce concernant le port de Vancouver. Il sera accompagné de la ministre des Anciens Combattants, l'honorable Jill McKnight, du ministre des Transports et du Transit de la Colombie-Britannique, l'honorable Mike Farnworth, de la chef de la Première Nation de Tsawwassen, Laura Cassidy, du président-directeur général de l'Administration portuaire Vancouver-Fraser, Peter Xotta, et d'autres personnes.
Les médias auront la possibilité de poser des questions après l'annonce.
Date
Le 16 juillet 2026
Heure
9 h (HAP)
Les représentants et représentantes des médias désirant assister à cet événement doivent s'inscrire par courriel auprès de l'équipe des Relations avec les médias de Transports Canada.
Notes à l'intention des médias
- Veuillez indiquer « RSVP pour la conférence de presse du 16 juillet » dans l'objet du courriel.
- Les renseignements sur le lieu de l'événement seront communiqués une fois que les médias se seront inscrits.
Visitez le site Web de Transports Canada.
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SOURCE Transport Canada - Ottawa
Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communications, Cabinet du ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]
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