Déclaration - Le ministre MacKinnon célèbre la Journée des travailleurs aéroportuaires

OTTAWA, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - Le ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, l'honorable Steven MacKinnon, a publié aujourd'hui la déclaration suivante pour souligner la Journée des travailleurs aéroportuaires.

« Aujourd'hui, nous rendons hommage et exprimons notre gratitude aux milliers de travailleuses et de travailleurs aéroportuaires dévoués qui, chaque jour, contribuent à maintenir la connectivité du Canada, à assurer la circulation des marchandises et à renforcer notre économie.

« Qu'ils s'occupent de la manutention du fret, de l'entretien de l'équipement, de l'assistance aux passagers, du contrôle des bagages, de la coordination des opérations ou qu'ils travaillent dans les coulisses, les travailleuses et travailleurs aéroportuaires jouent un rôle indispensable au sein de notre réseau de transport. Grâce à leurs efforts, les personnes et les marchandises peuvent circuler de façon sécuritaire et efficace dans les aéroports canadiens, reliant ainsi les communautés d'un océan à l'autre et soutenant la connectivité entre le Canada et les marchés internationaux.

« Les travailleuses et travailleurs aéroportuaires sont indispensables à la circulation des marchandises dont dépendent chaque jour les Canadiennes et Canadiens ainsi que les entreprises. Des chaînes d'approvisionnement régionales aux réseaux commerciaux mondiaux, ces personnes contribuent à ce que les expéditions importantes, notamment les fournitures médicales, les produits frais et les exportations canadiennes, arrivent à destination à temps. Leur travail soutient la croissance économique, renforce les communautés et aide les entreprises à prospérer au Canada comme à l'étranger.

« Fait tout aussi important, les travailleuses et travailleurs aéroportuaires contribuent à la sécurité et à la sûreté du transport aérien. Grâce à leurs compétences, à leur professionnalisme et à leur engagement envers des normes de sécurité rigoureuses, ils contribuent à offrir une expérience sécuritaire et positive aux millions de passagères et passagers qui transitent chaque année par les aéroports canadiens.

« Le secteur de l'aviation canadien compte sur les personnes qui se présentent chaque jour, souvent dans les coulisses, pour assurer le bon fonctionnement de nos aéroports. Leur dévouement, leur travail acharné et leur expertise sont essentiels à la solidité et à la fiabilité de notre réseau de transport.

Au nom du gouvernement du Canada, je tiens à remercier les travailleuses et travailleurs aéroportuaires partout au pays pour tout ce qu'ils accomplissent. Aujourd'hui, nous soulignons leur contribution et reconnaissons le rôle important qu'ils jouent pour relier les gens, soutenir les entreprises et contribuer à la prospérité du Canada. »

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SOURCE Transport Canada - Ottawa

Personnes-ressources : Marie-Justine Torres, Attachée de presse et conseillère principale en communication, Cabinet de l'honorable Steven MacKinnon, Ministre des Transports et leader du gouvernement à la Chambre des communes, Ottawa, 613-327-5918, [email protected]; Relations avec les médias, Transport Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]