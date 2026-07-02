Le Canada et l'Alberta font progresser la proposition d'un projet d'oléoduc de la côte Ouest et l'initiative de capture du carbone du Projet Pathways afin de bâtir une économie canadienne plus forte et résiliente

CALGARY, AB, le 2 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le monde est confronté à une crise énergétique à trois dimensions, à savoir le coût de la vie, les changements climatiques et la souveraineté. Ces trois éléments dépendent de plus en plus de la capacité d'un pays à assurer son approvisionnement énergétique et à le maîtriser. Plus que tout autre pays, le Canada est bien placé pour devenir le fournisseur principal d'énergies propres et conventionnelles, tant pour subvenir à ses propres besoins qu'à ceux du monde entier. Pour saisir cette occasion, nous avons besoin d'une nouvelle approche - une approche qui nous permettra de bâtir de manière durable et dans le cadre d'un partenariat à part entière avec les provinces, les territoires, les peuples autochtones et le secteur privé, et qui sera mise en œuvre à la vitesse et à l'échelle qu'exige le moment présent.

À cette fin, le premier ministre Mark Carney a annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada allait soumettre au Bureau des grands projets (BGP) la proposition du gouvernement de l'Alberta concernant le projet d'oléoduc de la côte Ouest. Cet oléoduc permettrait d'acheminer un million de barils de pétrole par jour vers des marchés à l'étranger. Le tracé proposé suivra en grande partie le corridor actuel de l'oléoduc Trans Mountain et respectera entièrement la Loi sur le moratoire relatif aux pétroliers.

Dans le cadre de ce projet, le Canada et l'Alberta formeront un partenariat à parts égales, et une prise de participation importante sera réservée aux peuples autochtones. Des consultations avec des représentants des peuples autochtones débuteront immédiatement. La Pembina Pipeline Corporation sera un investisseur du secteur privé et mettra à profit son expertise pour la réalisation du projet, qui sera dirigé par Trans Mountain Corporation. Grâce à la participation des gouvernements à ce projet, nous jouerons le rôle de catalyseur en créant de nouvelles possibilités d'investissement privé à mesure que le projet progressera. Il s'agit d'un partenariat historique entre les gouvernements, le secteur privé et les peuples autochtones, visant à bâtir des infrastructures qui transformeront le pays et permettront d'exploiter nos ressources et de les acheminer vers les marchés mondiaux. C'est une occasion unique qui ne se présente qu'une fois dans une vie, et le Canada agit rapidement pour la saisir.

Le BGP procédera maintenant au lancement du processus visant à faire inscrire le projet d'oléoduc sur la liste établie en vertu de la Loi visant à bâtir le Canada. L'objectif est de le faire d'ici le 1er octobre 2026 et d'entamer sans tarder par la suite les consultations auprès des groupes autochtones, des provinces et des territoires. Les projets inscrits sur la liste établie en vertu de la Loi feront l'objet d'un examen simplifié qui respectera des normes environnementales rigoureuses, respectera entièrement les droits des peuples autochtones et rationalisera le processus de délivrance des permis du gouvernement fédéral. Les projets que le BGP inscrira à la liste des projets d'intérêt national seront assujettis aux conditions qu'il fixera. Tout au long de ce processus, le BGP tiendra des discussions avec le gouvernement de la Colombie-Britannique, et toutes les décisions seront prises à l'issue de véritables consultations auprès des communautés autochtones.

Pour veiller à ce que l'Alberta exporte du pétrole dont l'intensité en carbone est parmi les plus faibles au monde, le gouvernement du Canada, le gouvernement de l'Alberta et l'Oil Sands Alliance ont conclu un accord visant à faire avancer la construction du Projet Pathways. Le Projet Pathways sera l'un des plus vastes projets de captage et de stockage du carbone dans le monde et, ajouté aux autres engagements de réduction des émissions prévus dans cet accord, il contribuera à réduire les émissions de 16 millions de tonnes par an.

Ensemble, la construction et l'exploitation de l'oléoduc de la côte Ouest et la réalisation du Projet Pathways créeront environ 175 000 emplois en Alberta, en Colombie-Britannique et ailleurs au pays. En plus des possibilités de développement économique que ces projets offriront en permettant aux peuples autochtones de détenir des parts de l'oléoduc, ils créeront d'importantes possibilités économiques pour les communautés autochtones sur le plan du développement des entreprises, des marchés publics, de l'emploi, de la formation et de la possibilité de détenir des parts.

Les initiatives annoncées aujourd'hui s'inscrivent dans le cadre du protocole d'accord conclu en novembre 2025 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta ainsi que de son accord de mise en œuvre conclu le 15 mai 2026. L'accord conclu avec l'Oil Sands Alliance offre au secteur privé la sécurité dont il a besoin pour investir et bâtir. Il comprend des engagements majeurs en matière de développement durable et favorise l'exploitation de nos ressources naturelles de classe mondiale.

C'est là une illustration concrète du fédéralisme coopératif. L'accord annoncé aujourd'hui permettra de réaliser l'énorme potentiel que présente une collaboration entre le Canada et l'Alberta. Dans un monde plus dangereux et plus divisé, le Canada se concentre sur ce qu'il peut contrôler. Nous consolidons notre force au pays, diversifions nos partenariats à l'exportation et exploitons pleinement notre potentiel en tant que superpuissance énergétique.

Citations

« Face à une crise énergétique mondiale, le Canada contrôle sa propre énergie et son avenir. Nous libérons le plein potentiel de nos ressources naturelles et nous assurons notre indépendance, notre durabilité et notre prospérité pour les générations à venir. Aujourd'hui, nous tirons parti de cette occasion en mobilisant 200 milliards de dollars en nouveaux investissements à l'échelle du pays. Le Canada deviendra le fournisseur mondial de choix de nos alliés et partenaires aux quatre coins du monde. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

« Le Canada a tout ce qu'il faut pour devenir une superpuissance énergétique, mais seulement s'il bâtit les infrastructures nécessaires pour acheminer ses ressources vers les marchés. L'Alberta a joué son rôle en présentant une proposition responsable de calibre mondial et en choisissant le tracé le plus solide vers la côte Ouest du Canada. Un oléoduc sur la côte Ouest permettra de créer des dizaines de milliers d'emplois, de générer des dizaines de milliards de dollars de recettes supplémentaires pour les provinces et le gouvernement fédéral, et de renforcer la sécurité et l'autonomie du Canada. Ce projet déterminera l'avenir économique de l'Alberta et du Canada. »

-- L'hon. Danielle Smith, première ministre de l'Alberta

« Ce projet représente une occasion qui ne se présente qu'une fois par génération de mettre en place des infrastructures énergétiques nationales qui renforceront l'économie canadienne et élargiront l'accès de l'énergie canadienne aux marchés mondiaux. Nous sommes fiers de donner suite à cette priorité nationale en collaboration avec le gouvernement du Canada, la province de l'Alberta, des partenaires autochtones et l'industrie. »

-- Scott Burrows, président et chef de la direction de Pembina

Faits saillants

Un nouvel oléoduc sur la côte Ouest permettra d'accroître les exportations d'énergie du Canada, en plus de créer des emplois, d'attirer des investissements et d'augmenter les recettes publiques. Jusqu'à 140 000 emplois devraient être créés durant les phases de construction et d'exploitation.

Le Projet Pathways devrait injecter plus de 16 milliards de dollars dans le PIB du Canada, générer jusqu'à 12,2 milliards de dollars de revenus du travail et soutenir plus de 40 000 emplois chaque année.

S'appuyant sur l'annonce faite aujourd'hui avec l'Alberta, le premier ministre Carney et le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, ont signé le nouvel Accord de prospérité et de collaboration entre le Canada et la Colombie-Britannique , qui permettra d'accélérer davantage la construction de grands corridors énergétiques et commerciaux à l'échelle de la province, tout en mettant en place les infrastructures commerciales nécessaires pour acheminer l'énergie canadienne vers de nouveaux marchés partout dans le monde. Grâce à ces initiatives, le gouvernement du Canada mobilise plus de 200 milliards de dollars en nouveaux investissements et, parallèlement, fait progresser son programme commercial en Asie.

, qui permettra d'accélérer davantage la construction de grands corridors énergétiques et commerciaux à l'échelle de la province, tout en mettant en place les infrastructures commerciales nécessaires pour acheminer l'énergie canadienne vers de nouveaux marchés partout dans le monde. Grâce à ces initiatives, le gouvernement du Canada mobilise plus de 200 milliards de dollars en nouveaux investissements et, parallèlement, fait progresser son programme commercial en Asie. L'annonce d'aujourd'hui donne suite aux progrès accomplis récemment par le Canada et l'Alberta, conformément au protocole d'accord qu'ils ont signé en novembre 2025 : En mars 2026, le Canada et l'Alberta ont conclu une entente de principe visant à faire baisser les émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz en Alberta de 75 % par rapport aux niveaux de 2014, et ce, d'ici 2035. En avril 2026, le Canada et l'Alberta ont signé une entente de collaboration en ce qui a trait aux évaluations environnementales et aux évaluations d'impact afin de mettre en place un processus d'évaluation des impacts simplifié et souple pour accélérer la réalisation de grands projets d'infrastructure. En mai 2026, le Canada et l'Alberta ont signé un accord de mise en œuvre qui établit le cadre de mise en œuvre du protocole d'accord signé en novembre 2025 et de traduction de cette intention commune en croissance économique et en investissements, y compris l'exécution de projets prioritaires, l'augmentation de la production de pétrole, de gaz et d'électricité de l'Alberta, et la poursuite des progrès vers l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050.

Par l'intermédiaire du Bureau des grands projets (BGP), lancé en août 2025, le gouvernement du Canada mobilise des dizaines de milliards de dollars d'investissements supplémentaires, tout en créant les conditions nécessaires pour bâtir un pays mieux connecté, plus productif et plus ambitieux. Avec le projet annoncé aujourd'hui, le BGP soutient 23 projets d'intérêt national dans les secteurs de l'énergie nucléaire, du gaz naturel liquéfié, des minéraux critiques - tels que le nickel, le graphite et le tungstène -, et des infrastructures de transport. Pris ensemble, ces projets représentent un investissement de plus de 135 milliards de dollars dans notre économie et permettent de créer plus de 150 000 nouveaux emplois. Le projet de terminal à conteneurs de Contrecœur et le projet Nouveau Monde Graphite, au Québec, ont déjà été lancés, et ce, moins de sept mois après avoir été soumis au BGP. Le BGP a également aidé le projet Nouveau Monde Graphite à finaliser d'importants contrats d'écoulement et permis au projet d'expansion de la phase 2 de LNG Canada de parvenir à un accord qui définira les conditions nécessaires à une éventuelle décision finale quant à son investissement cette année. Le mois dernier, le gouvernement a lancé le processus visant à faire inscrire trois projets soumis au BGP sur la liste des projets d'intérêt national dans le cadre de la Loi visant à bâtir le Canada . Il s'agit du projet de la route de la vallée du Mackenzie, du projet de route et port de Grays Bay, ainsi que du projet du dépôt géologique en profondeur de la Société de gestion des déchets nucléaires.



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• Bureau des grands projets

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SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

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