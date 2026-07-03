Invitation aux médias - L'honorable Mélanie Joly annoncera un appui du gouvernement du Canada à une institution montréalaise vouée aux arts de la scène

Invitation aux médias - L'honorable Mélanie Joly annoncera un appui du gouvernement du Canada à une institution montréalaise vouée aux arts de la scèneEnglish
Nouvelles fournies parDéveloppement économique Canada pour les régions du Québec
03 juil, 2026, 08:17 ET
MONTRÉAL, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)
L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC, accompagnée de l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier-Sainte-Marie, annoncera un appui financier du gouvernement du Canada à une institution montréalaise consacrée aux arts de la scène.
En plus des aides financières de DEC et de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, des contributions du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal au projet seront annoncées par Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, et Soraya Martinez Ferrada, mairesse de la Ville de Montréal.
Date :
6 juillet 2026
Heure :
10 h 30
Endroit :
Montréal
Nous demandons aux journalistes qui souhaitent assister à cette conférence de presse de confirmer leur présence en écrivant à l'adresse courriel suivante avant 8 h 30, le 6 juillet 2026 : [email protected]. DEC utilisera les adresses courriel reçues pour l'envoi du communiqué de presse le jour de l'annonce. Le lieu où se tiendra la conférence de presse sera transmis aux représentants des médias qui auront confirmé leur présence.
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SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec
Renseignements : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]
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