OTTAWA, ON, le 10 févr. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à protéger la santé et la sécurité des membres de la population canadienne et à limiter la propagation de la COVID-19 et de ses variants. L'isolement demeure l'un des moyens les plus efficaces de freiner la propagation de la maladie. Cependant, pour certaines personnes, les conditions de logement surpeuplées et les coûts élevés peuvent rendre l'isolement dangereux ou impossible, augmentant ainsi le risque de transmission communautaire pour eux, leur famille et leur collectivité, indépendamment de leur volonté.

Aujourd'hui, l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé que le financement du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire (PSSIV) sera prolongé jusqu'en mars 2023. Au cours de la prochaine année, 68,4 millions de dollars de plus seront alloués à des sites sûrs d'isolement volontaire dans tout le Canada afin d'aider les personnes atteintes de la COVID-19 - ou qui y ont été exposées - à avoir accès à des lieux d'isolement sûrs pour assurer leur sécurité, celle de leur famille et de leur collectivité.

Le PSSIV appuie directement les villes, les municipalités et les régions sanitaires de tout le Canada susceptibles de transmission communautaire de la COVID-19. Les sites choisis dans le cadre du programme continueront d'offrir un endroit accessible où les personnes peuvent s'isoler en toute sécurité pendant la période prescrite. L'accès à ces sites est entièrement volontaire et les autorités de santé publique locales sont responsables de la détermination de l'admissibilité et de la gestion de tous les aspects de ces sites.

Grâce à ce financement supplémentaire, le gouvernement du Canada octroie plus de 181 millions de dollars au Programme de sites sûrs d'isolement volontaire, répondant ainsi aux besoins en matière d'isolement des collectivités de l'Ontario, de la Saskatchewan, de la Colombie-Britannique, du Manitoba, de la Nouvelle-Écosse et du Yukon.

« Protéger les Canadiens contre la COVID-19 et contribuer à enrayer sa propagation demeure une priorité pour notre gouvernement. Le financement supplémentaire du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire permettra d'offrir du soutien pendant une année de plus aux collectivités dans le besoin dans tout le Canada. De cette façon, les résidents pourront s'isoler de façon sécuritaire pour assurer leur sécurité, celle de leur famille et de leur collectivité contre la COVID-19. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

Depuis la création du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire en 2020, le gouvernement du Canada a contribué à la mise en place de plus de 60 sites dans 47 collectivités.

création du Programme de sites sûrs d'isolement volontaire en 2020, le gouvernement du a contribué à la mise en place de plus de 60 sites dans 47 collectivités. À ce jour, plus de 15 395 personnes ont obtenu du soutien à l'un des sites financés par l'État à l'échelle du pays.

Ce financement supplémentaire contribuera à réduire la transmission communautaire de la COVID-19 en comblant les lacunes relevées pour les personnes ne pouvant s'isoler en toute sécurité.

Les mesures de santé publique sont efficaces pour réduire la propagation de la COVID-19, y compris des variants préoccupants. Elles sont d'autant plus efficaces lorsqu'elles sont combinées.

