Le gouvernement du Canada annonce du financement de projets soutenant les communautés africaines de la Nouvelle-Écosse

HALIFAX, NS, le 22 févr. 2023 /CNW/ - Au Canada, nous méritons tous de vivre dans une société diversifiée et inclusive. Il est important de reconnaître que les Canadiens noirs ont été confrontés, et le sont toujours, à la discrimination, aux inégalités et aux barrières systémiques qui les empêchent de participer pleinement à la société. Grâce à l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, le gouvernement fédéral prend des mesures concrètes pour remédier aux défis particuliers et uniques des communautés noires au Canada en investissant dans des organismes, des initiatives et des espaces communautaires gérés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs.

Aujourd'hui, le secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Darrell Samson, au nom de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé l'octroi d'un financement d'environ 2,2 millions de dollars dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada afin de remettre en état la Nova Scotia Home for Coloured Children (la maison Old Home), que possède Akoma Holdings Inc.

Le 23 octobre 2022, la maison Old Home célébrait son 101e anniversaire, ayant ouvert ses portes en 1921. Le centre a alors changé son nom pour Place Kinney et a annoncé sa rénovation complète et sa remise en état. La maison Old Home a été transformée en un centre communautaire qui offre des services aux communautés africaines de la Nouvelle-Écosse et qui servira d'incubateur pour les entreprises dirigées par des Noirs.

La transformation complète de la maison Old House servira aussi à commémorer le destin tragique de ses anciens résidents et le racisme systémique dont ils ont souffert, et aussi à rappeler son histoire compliquée. Investir dans les communautés noires et s'attaquer directement au racisme systémique à l'endroit des Noirs constituent des éléments importants pour bâtir un pays inclusif et résilient où personne n'est laissé pour compte.

Citations

« Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada, le gouvernement fédéral est fier de soutenir des centaines d'organismes gérés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service des Noirs partout au Canada. Les projets comme celui de la Place Kinney nous montrent l'incidence positive immédiate des fonds pour les dépenses de capital sur le renforcement de la capacité d'un organisme et sur l'amélioration du bien-être social et économique à long terme des communautés noires qu'ils servent. Non seulement la remise en état de la Place Kinney va préserver une partie importante de l'histoire néo-écossaise, mais elle va aussi contribuer à bâtir un avenir meilleur en créant un espace qui permet aux entreprises dirigées par des Noirs et à d'autres initiatives gérées par des Noirs de croître. En travaillant ensemble, nous favorisons la guérison et apportons les changements nécessaires pour lutter contre le racisme et la discrimination afin que les futures générations d'Afro-Néo-Écossais puissent vivre dans une communauté respectueuse, diversifiée et inclusive. »

- Le secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, Darrell Samson

« C'est une autre belle journée pour notre communauté. L'ouverture de la Place Kinney souligne la contribution historique de l'immeuble pour la province et le pays. Akoma est heureux de savoir que la Place Kinney sera un incubateur pour les entreprises dirigées par des Noirs et un carrefour intergénérationnel pour la communauté. Nous sommes reconnaissants du rôle que nous jouons pour améliorer les services offerts à la communauté africaine de la Nouvelle-Écosse et la société en général. Je tiens à remercier le conseil de direction et le personnel, qui ont travaillé dur pour faire de la remise en état une réalité, de même que ceux qui nous ont alloué du financement, particulièrement le gouvernement du Canada, et qui ont cru en notre vision. »

- La présidente du conseil de direction d'Akoma, Kathleen Mitchell

Les faits en bref

En janvier 2018, le premier ministre a annoncé que le Canada avait officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies. En reconnaissance de cette décennie, le gouvernement du Canada a créé l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada . On s'attend à ce que les projets financés par l'initiative accroissent la capacité et l'efficacité des organismes dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service de ceux-ci.

avait officiellement reconnu la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies. En reconnaissance de cette décennie, le gouvernement du a créé l'initiative Appuyer les communautés noires du . On s'attend à ce que les projets financés par l'initiative accroissent la capacité et l'efficacité des organismes dirigés par des Noirs, axés sur les Noirs et au service de ceux-ci. Depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été consacrés à l'initiative afin d'aider les organismes à mieux travailler pour les Canadiens noirs. L'initiative financera environ 1 300 projets qui amélioreront les milieux de travail et les espaces communautaires des organismes dirigés par des Noirs. De plus, en collaboration avec quatre organismes nationaux de financement dirigés par des Noirs - le Groupe 3737, Tropicana Community Services, la Black Business Initiative et l'Africa Centre - plus de 50 millions de dollars ont été accordés à 939 projets pour les organismes communautaires dirigés par des Noirs et offrant des services aux communautés noires au Canada .

. Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada , le gouvernement appuie également la création d'un institut national visant à faire avancer les initiatives qui abordent les questions touchant les Canadiens noirs du point de vue des Noirs.

, le gouvernement appuie également la création d'un institut national visant à faire avancer les initiatives qui abordent les questions touchant les Canadiens noirs du point de vue des Noirs. Dans le cadre de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada , le gouvernement fédéral a consacré 1,5 million de dollars en 2020-2021 à la remise en état de l'ancienne Nova Scotia Home for Coloured Children, aujourd'hui appelée la Place Kinney. Un financement supplémentaire de 717 404 dollars a été approuvé pour la remise en état du centre, ce qui porte le total des fonds à 2,2 millions de dollars.

Liens connexes

Soutenir la diversité partout au Canada (communiqué, 27 août 2019)

À propos de l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada

Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre le racisme

Suivez-nous sur Twitter

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : James Cudmore, Cabinet de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]