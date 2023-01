KITCHENER, ON, le 16 janv. 2023 /CNW/ - Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris les aînés, en leur offrant des mesures de soutien et des prestations en réponse à la COVID-19. Alors que la pandémie s'atténue au Canada, le gouvernement continue de soutenir les organismes communautaires qui améliorent la vie des aînés et créent des occasions pour eux de demeurer actifs et engagés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, et le député de Kitchener-Canestoga, Tim Louis, ont annoncé un financement de 474 342 $ pour 22 projets communautaires qui soutiennent les aînés de la région de Kitchener-Waterloo, en Ontario. Ce financement a été accordé dans le cadre de l'appel de propositions de 2021-2022 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) pour des projets communautaires. L'annonce a été faite par la ministre lors de sa visite au Mill Courtland Community Centre.

La ministre Khera a aussi souligné le financement accordé dans le cadre du volet pancanadien du PNHA au Schlegel-UW Research Institute for Aging. Le programme de cet organisme, intitulé Supporting Inclusion through Intergenerational Partnerships (SIIP), vise à améliorer l'inclusion sociale des aînés atteints de démence légère ou modérée qui résident dans la collectivité dans la région de Waterloo. Ce programme donne aux aînés atteints de démence, aux personnes qui s'occupent d'eux et aux jeunes la possibilité d'interagir de manière enrichissante, notamment en se transmettant leurs compétences et leurs expériences.

Dans le contexte d'incertitude mondiale, le gouvernement du Canada a présenté des mesures ciblées dans l'Énoncé économique de l'automne pour appuyer les Canadiens qui ont le plus besoin d'aide, y compris les aînés. Les récentes mesures adoptées comprennent le doublement du crédit pour la TPS pendant six mois, ce qui permet de remettre en moyenne 225 $ de plus dans les poches des aînés canadiens, et le versement d'un supplément unique de 500 $ à l'Allocation canadienne pour le logement pour venir en aide aux locataires à faible revenu. L'été dernier, le gouvernement du Canada a également augmenté la pension de la Sécurité de la vieillesse de 10 % pour les aînés de 75 ans et plus qui font partie des personnes les plus vulnérables, ce qui représente 800 $ pour ceux qui touchent la prestation intégrale. Ces mesures aident de nombreux aînés et contribuent à bâtir une économie qui fonctionne pour tous.

La ministre Khera a également visité l'Ontario Muslim Academy, l'organisme Community Support Connections et le Wilmot Family Resource Centre lors de son passage à Kitchener-Waterloo.

Dans le cadre de l'appel de propositions de 2021-2022 du PNHA pour des projets communautaires, plus de 61 millions de dollars ont été investis dans plus de 3 000 projets communautaires partout au Canada. En Ontario, 1 036 projets ont été financés, ce qui représente plus de 21,94 millions de dollars au total.

Le financement du PNHA permet aux aînés de demeurer actifs, de recevoir un soutien et de maintenir des liens avec leur collectivité. Pour ce faire, les priorités nationales de cette année ciblent des projets qui :

favorisent le vieillissement en santé;

préviennent les mauvais traitements envers les aînés;

célèbrent la diversité et favorisent l'inclusion;

aident les aînés à vieillir chez eux.

Grâce à un processus de demande simplifié, les organismes ont présenté des propositions de projets pour aider les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur collectivité.

Citations

« Les projets communautaires financés à Kitchener-Waterloo ont un réel impact sur la vie des aînés. Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés permet au gouvernement d'appuyer des initiatives offrant aux aînés des activités stimulantes qui leur permettent de rester actifs et qui accroissent leur participation et leur inclusion sociales afin qu'ils puissent maintenir une forte présence dans leur collectivité. Cette initiative s'ajoute aux mesures que nous avons prises pour rendre la vie plus abordable pour les aînés afin qu'ils puissent payer leurs dépenses quotidiennes et jouir de la qualité de vie qu'ils méritent. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Après toute une vie passée à travailler durement, les aînés méritent de vivre en santé, en sécurité et de manière autonome. Je suis fier de voir que le programme Nouveaux Horizons pour les aînés appuie des projets essentiels dans notre région. Ce projet profite non seulement aux aînés directement concernés, mais il contribue également à renforcer notre collectivité et à rassembler les gens. Le gouvernement maintient son engagement à améliorer la vie des aînés et à leur offrir le soutien dont ils ont besoin. »

- Le député de Kitchener-Conestoga, Tim Louis

« Le programme Supporting Inclusion through Intergenerational Partnerships (SIIP), financé par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés, réunit des jeunes et des aînés atteints de démence et contribue à renforcer les collectivités. Nous serons heureux de pouvoir continuer à rassembler les générations grâce à des programmes novateurs et fondés sur des données probantes qui permettent de lutter contre l'isolement social des aînés atteints de démence et des personnes qui s'occupent d'eux partout au Canada. »

- La directrice exécutive du Schlegel-UW Research Institute for Aging, Tina Mah

« 'L'African Family Revival Organization, ou AFRO, a tissé des liens étroits avec la communauté africaine de Kitchener-Waterloo au cours des huit dernières années. Ces dernières années, l'AFRO a collaboré étroitement avec certains des groupes les plus à risque de la collectivité, à savoir les jeunes et les aînés. Ces deux thèmes sont au cœur de l'action de l'AFRO, qui a lancé le programme Support Through The Generations, dont l'objectif est de lier les deux groupes pour que l'AFRO puisse les appuyer et pour leur permettre d'apprendre les uns des autres et de se soutenir mutuellement. »

- La fondatrice et directrice exécutive de l'African Family Revival Organization, Mona Loffelmann

Les faits en bref

Les aînés forment le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. D'ici 2030, le Canada devrait compter 9,4 millions d'aînés, qui représenteront près du quart de sa population.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions visant à soutenir des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés dans leur collectivité. Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subventions.

Le volet pancanadien finance des organismes qui unissent leurs efforts au sein des collectivités dans le but de favoriser l'inclusion sociale des aînés de manière plus générale. Dans le cadre de projets pluriannuels, ces organismes mettent au point des outils et des ressources et ils recensent les meilleures pratiques et les communiquent à d'autres collectivités.

Depuis ses débuts, le PNHA a financé plus de 33 500 projets dans des centaines de collectivités partout au Canada, grâce à un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 720 millions de dollars.

Les fonds du PNHA appuient des projets qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur collectivité et qui contribuent à l'atteinte d'au moins un des cinq objectifs du programme : favoriser la participation sociale, encourager le bénévolat, promouvoir le mentorat, sensibiliser la population aux mauvais traitements envers les aînés et fournir une aide financière.

Chaque année, les organismes sont invités à demander du financement du PNHA pour des projets communautaires dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions qui se tenait du 23 novembre au 21 décembre 2021.

Le budget de 2022 proposait 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour financer davantage de projets visant à améliorer la qualité de vie des aînés et à leur permettre de continuer de participer pleinement à leur collectivité.

Documents connexes

Document d'information - Financement du Canada pour des projets dans la région de Kitchener-Waterloo, en Ontario, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Document d'information : Programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Liens connexes

Guide du demandeur : projets communautaires (jusqu'à 25 000 $)

Programmes et services pour les aînés

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés - Faire participer les aînés, renforcer les collectivités

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

Document d'information - Financement du Canada pour des projets à Kitchener, en Ontario, dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

Document d'information

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés est un programme fédéral de subventions et contributions qui finance des projets visant à faire participer les aînés à la vie de leur communauté et à améliorer leur santé et leur bien-être.

Le gouvernement du Canada a annoncé un investissement de 474 342 $ afin de financer 22 projets communautaires visant à appuyer les aînés de la région de Kitchener-Waterloo, en Ontario. Ce financement a été accordé dans le cadre de l'appel de propositions 2021‑2022 du programme Nouveaux Horizons pour les aînés pour des projets communautaires.

Kitchener-Waterloo

Enabling Black, Visible Minority and Immigrant Seniors to Combat Social Isolation - 20 370 $ - Community Capacity Building Network

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à des ateliers qui leur offriront un soutien émotionnel et en matière de mieux-être et les sensibiliseront à la vaccination dans le contexte de la pandémie.

Educational Skills for Healthy Thinking and Healthy Living - 25 000 $ - Brahmrishi Mission of Canada Inc.

Les aînés qui font partie de l'organisation aideront d'autres aînés à développer leurs compétences techniques et en leadership et à être mieux au fait des mauvais traitements envers les aînés, et favoriseront leur bonne santé physique et mentale.

Circle of Music Intergenerational Choir - 23 844 $ - Wilfrid Laurier University

Les aînés qui font partie de l'organisation dirigeront un programme de musique intergénérationnel ayant pour objectif de favoriser l'inclusion sociale des aînés.

The Java Project: Addressing Social Isolation and Loneliness During COVID-19 and Beyond - 4 068 $ - Chartwell Westmount Long Term Care

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à un programme interactif axé sur les soins pour les troubles de la mémoire, l'objectif étant de favoriser la participation et l'inclusion sociales des aînés.

Post-Traumatic Growth and Care for Seniors under Pandemic - 21 550 $ - Waterloo Region Chinese Canadian Association

Les aînés qui font partie de l'organisation dirigeront des réunions hebdomadaires pour aider les personnes à surmonter les obstacles et les traumatismes causés par le trouble de stress post-traumatique pendant la pandémie.

Fitness for Your Aging Brain - 17 196 $ - The Great Brain Workout

Les aînés qui font partie de l'organisation créeront du matériel didactique et des séances de formation en personne et virtuelles pour renseigner les gens au sujet du cerveau et de la santé mentale de manière à favoriser le vieillissement en santé chez les aînés.

Cherry Outlook Reading Book Club Project - 25 000 $ - R'Rise Community Centre

Les aînés qui font partie de l'organisation coordonneront et offriront des ateliers de lecture, l'objectif étant de favoriser la participation et l'inclusion sociales des aînés

Community Hub - 23 778 $ - Parkminster United Church

La Parkminster United Church installera un système de projection avec wifi, son et appareils auditifs pour permettre aux aînés de participer aux activités et aux programmes en groupe, que ce soit en personne ou virtuellement.

Wazee: Black Seniors Wellness Program - 10 934 $ - Kind Minds Family Wellness

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à des programmes de formation et à des activités de conversation en mode virtuel pour établir des liens entre eux, ce qui contribuera à réduire l'isolement social.

Senior Leadership Development Program - 23 346 $ - Ville de Waterloo

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à des activités récréatives dans le cadre du programme afin de favoriser le vieillissement en santé et l'engagement social.

Rethinking Aging Free Workshop Series - 17 075 $ - To Thrive Together Sustainable Living

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à un atelier virtuel de six semaines visant à repenser le vieillissement, l'objectif étant de favoriser l'inclusion sociale des aînés.

Expansion of Kitchener Tech Connects program - 25 000 $ - Ville de Kitchener

L'organisation Kitchener Tech Connects achètera des iPad, que les aînés faisant partie de l'organisation utiliseront pour favoriser la littératie numérique et créer des vidéos de formation sur la technologie adaptés aux besoins des aînés, l'objectif étant d'appuyer la participation et l'inclusion sociales des aînés.

Volunteering at the Gallery - 25 000 $ - Canadian Clay and Glass Gallery

Les aînés qui font partie de l'organisation aideront à créer des cours et des programmes d'art pour les aînés, comme des cours de céramique et d'art du verre, afin de favoriser la participation sociale des aînés.

Informed Seniors Project - 25 000 $ - iHelp International

Les aînés qui font partie de l'organisation dirigeront des ateliers d'acquisition de compétences numériques et des discussions mensuelles pendant lesquelles les aînés parleront de leur expérience avec les générations plus jeunes et d'autres aînés.

Choice, Connection and Community for Seniors Aging with Disabilities - 25 000 $ - Bridges to Belonging

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à des ateliers afin de se constituer un réseau social, l'objectif étant de lutter contre l'isolement social et d'accroître la participation.

Implementation of Sirona.tv for Senior Living - 24 870 $ - Trinity Village

L'organisation achètera un appareil pour chaque résident, ce qui permettra à chacun d'utiliser le numérique pour communiquer avec les autres et avec les membres de sa famille facilement, à partir de sa chambre au Trinity Village.

Virtual Games Hour - 25 000 $ - Alzheimer Society Waterloo Wellington

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à des programmes virtuels et à des ateliers récréatifs, l'objectif étant de favoriser la participation et l'inclusion sociales des aînés.

Supporting Lonely and Isolated Older Adults through Intergenerational Connections and Learning - 25 000 $ - Community Justice Initiatives

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à des séances virtuelles et en personne afin de discuter de leurs intérêts communs et de participer à des jeux pour promouvoir le bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations.

Brain Connect - 25 000 $ - Brain Injury Association of Waterloo-Wellington

Les aînés qui font partie de l'organisation tiendront des séances d'information sur la littératie financière pour sensibiliser les aînés aux mauvais traitements qu'ils peuvent subir.

You're Not Alone - 21 200 $ - Canadian Arab Women's Association

Les aînés qui font partie de l'organisation participeront à des séances virtuelles et en personne au cours desquelles ils discuteront de leurs histoires, de cuisine et d'art, l'objectif étant de favoriser la participation et l'inclusion sociales des aînés.

Active Senior Nordic Ski & Walking Program - 16 111 $ - Waterloo Region Nordic Sports Club

L'organisation achètera de l'équipement de ski pour les aînés afin de pouvoir continuer d'offrir des programmes accessibles à ces derniers, comme le ski nordique, les programmes de marche et un programme d'essai.

She Is Your Neighbour - Senior Abuse Awareness Campaign - 25 000 $ - Women's Crisis Services of Waterloo Region

Les aînés qui font partie de l'organisation tiendront des séances d'information sur la littératie financière pour sensibiliser les aînés aux mauvais traitements qu'ils peuvent subir.

Pour obtenir plus de renseignements, consultez la page À propos du programme Nouveaux Horizons pour les aînés.

Suivez-nous sur Twitter

Suivez-nous sur Facebook

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Alisson Lévesque, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Aînés, Kamal Khera, [email protected]; Bureau des relations avec les médias : Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]