GATINEAU, QC, le 18 janv. 2021 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à nommer des candidats hautement qualifiés pour servir au mieux les intérêts des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre du Travail, Filomena Tassi, a annoncé les nominations de Candace DiCresce, de Kurt Dieckmann, de Cheryl Paynter et de Daniel G. Strand à titre de gouverneurs pour des mandats de quatre ans. Ils représenteront les employeurs ainsi que les gouvernements des provinces et des territoires au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST).

Le CCHST joue un rôle essentiel dans le soutien aux industries, aux employeurs et aux travailleurs et dans l'amélioration des programmes de santé et de sécurité. Pour les aider et en réponse à la pandémie de COVID-19, le CCHST a élaboré une série d'outils et de ressources (fiches-conseils sur la pandémie, en libre accès sur son site Web).

Les fiches-conseils sur la pandémie guident les employeurs et les travailleurs occupant des professions ou travaillant dans des industries essentielles et fortement risquées. Le CCHST a également créé un espace en ligne appelé Échange d'information sur la pandémie. Il permet aux entreprises et aux organisations de mettre en commun leurs pratiques exemplaires et leurs ressources concernant la pandémie.

Citation

« Je tiens à féliciter les quatre nouveaux gouverneurs nommés pour représenter les employeurs, les provinces et les territoires au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail. Leurs vastes connaissances, expertise, expérience contribueront à la santé et à la sécurité des Canadiens sur leur lieu de travail. Le gouvernement du Canada se réjouit de les voir à l'œuvre dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.»

- La ministre du Travail, Filomena Tassi

Les faits en bref

Le CCHST, situé à Hamilton , en Ontario , a été fondé en 1978 afin de promouvoir le bien-être des travailleurs canadiens en leur fournissant de l'information, de la formation, des connaissances, des systèmes de gestion et des solutions qui favorisent la santé et la sécurité au travail.

Le 10 septembre 2020, de nouveaux crédits de 2,5 millions de dollars sur deux ans ont été annoncés pour le CCHST afin qu'il continue de fournir aux travailleurs et aux entreprises du Canada de précieuses consignes sur la santé et la sécurité.

Notices biographiques - Nominations au Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail

Candace DiCresce - Gouverneure représentant les employeurs

Mme DiCresce est directrice principale chez Rogers Communications depuis huit ans, où elle fournit une orientation stratégique pour le programme intégré de santé et de bien-être. Avant cela, pendant près de 25 ans de carrière, Mme DiCresce a occupé des postes à responsabilités en matière de sécurité, de santé au travail, de gestion environnementale et de viabilité à la Commission de transport de Toronto, chez MDS, une multinationale du domaine des sciences de la vie, et chez Deloitte en tant qu'experte-conseil.

Mme DiCresce préside le groupe de travail sur la sécurité et la conformité en collaboration avec l'Internet & Television Association. Elle est également ingénieure professionnelle agréée en Ontario.

Mme DiCresce a été nommée pour un mandat de quatre ans à compter du 11 décembre 2020.

Kurt Dieckmann - Gouverneur représentant le Yukon

M. Dieckmann est président-directeur général de la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Yukon. Celle-ci fournit des indemnités, des services et du soutien aux travailleurs blessés au travail et promeut la sécurité en milieu de travail au moyen de formation, d'inspections, de mesures de conformité et d'enquêtes. Au cours de ses 20 ans de carrière à la Commission, M. Dieckmann a mis en place des programmes et des services novateurs qui ont grandement amélioré la sécurité et le retour au travail au Yukon. M. Dieckmann a également dirigé l'élaboration de politiques et de mesures législatives et réglementaires en lien avec la Loi sur les accidents du travail et la Loi sur la santé et la sécurité au travail.

M. Dieckmann siège depuis 2015 au conseil d'administration de l'Association des commissions des accidents du travail du Canada, qu'il préside actuellement pour un mandat de deux ans. Il est également l'un des principaux commanditaires du comité chargé du programme national de statistiques sur les accidents/maladies au travail de l'Association des commissions des accidents du travail du Canada.

M. Dieckmann a été nommé pour un mandat de quatre ans à compter du 11 décembre 2020.

Cheryl Paynter - Gouverneure représentant l'Île-du-Prince-Édouard

Mme Paynter est chef de la direction à la Commission des accidents du travail de l'Île-du-Prince-Édouard. Celle-ci promeut des milieux de travail sécuritaires et protège les employeurs ainsi que les travailleurs blessés grâce à un programme durable d'assurance contre les accidents. À ce poste depuis 2019, elle a dirigé une équipe de professionnels chargés d'offrir aux travailleurs et aux employeurs de l'Île-du-Prince-Édouard des services d'assurance contre les blessures et les maladies du travail, de protection de responsabilité et de santé et sécurité au travail. Avant cela, Mme Paynter a été chef de la direction et secrétaire de la Commission du tourisme de l'Île-du-Prince-Édouard, dirigeant de 2019 à 2019 une équipe chargée du marketing, de l'élaboration de produits, des investissements et des affaires réglementaires.

Mme Paynter siège présentement au conseil d'administration de la Community Foundation of Prince Edward Island. Elle est aussi ancienne présidente et membre honoraire à vie de la Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce.

Mme Paynter a été nommée pour un mandat de quatre ans à compter du 11 décembre 2020.

Daniel G. Strand - Gouverneur représentant la Colombie-Britannique

M. Strand dirige les Services de prévention sur le terrain de la Division des services de prévention chez WorkSafeBC. Cette division a pour mandat de mobiliser les employeurs et les travailleurs en vue de réduire les risques et de maintenir la salubrité et la sécurité des milieux de travail en Colombie-Britannique. Elle mise pour cela sur l'éducation, la consultation et l'application de la loi.

À ce poste depuis 2015, M. Strand a mené la création et la mise en place réussie de programmes internes axés sur les employés. Ceux-ci portent sur la santé et la sécurité professionnelles et psychologiques, l'apprentissage permanent et le mentorat. Il a également élaboré une vigoureuse stratégie de mobilisation des employés. Avant cela, M. Strand a été gestionnaire de la santé et de la sécurité à l'Administration de l'aéroport international de Vancouver de 2007 à 2015.

En 2009 et 2010, M. Strand a été président du Conseil canadien d'agrément des hygiénistes du travail. Il a aussi été le directeur responsable des provinces de l'Ouest de ce même Conseil de 2007 à 2009.

M. Strand a été nommé pour un mandat de quatre ans à compter du 11 décembre 2020.

