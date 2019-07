Le gouvernement du Canada annonce des investissements pour soutenir le tourisme en Gaspésie

Appui de plus de 270 000 $ pour le Village en chanson de Petite-Vallée et le White Lips

Le secteur touristique contribue à faire valoir à travers le monde notre culture, nos beaux paysages, ainsi que les expériences uniques offertes dans notre pays. Le tourisme génère des retombées économiques importantes en Gaspésie et génère plus d'un emploi sur dix d'un océan à l'autre. C'est pourquoi le gouvernement du Canada investit dans les entreprises et les produits du secteur du tourisme.

Aujourd'hui, la députée de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Lebouthillier, a annoncé des investissements totalisant 273 690 $ pour soutenir l'événement sportif White Lips et le Village en chanson de Petite-Vallée. Ainsi, l'entreprise 9368-1427 Québec inc. se voit accorder une contribution non remboursable de 73 690 $ pour assurer la tenue et la commercialisation du White Lips en 2020. Quant à l'organisme Village en chanson de Petite-Vallée, il pourra compter sur une contribution non remboursable de 200 000 $ pour améliorer les infrastructures d'accueil du Festival en chanson de Petite-Vallée.

Ces investissements sont effectués en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes (FEC), qui soutient les entreprises et les organisations canadiennes qui cherchent à créer, à améliorer ou à faire valoir des produits, des installations ou des expériences touristiques. Au Québec, c'est Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) qui met en œuvre le FEC. Cette annonce a été faite au nom de la ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, l'honorable Mélanie Joly et du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de DEC, l'honorable Navdeep Bains.

Grâce à cet appui, les Canadiennes et les visiteuses internationales pourront faire l'expérience du tourisme hivernal lors du White Lips, un rassemblement annuel réservé aux femmes qui se tiendra en janvier 2020 et qui en sera à sa 7e édition. Ils pourront également découvrir le Village en chanson de Petite-Vallée, un organisme culturel et touristique qui présente depuis 37 ans le Festival en chanson de Petite-Vallée, un événement musical d'envergure nationale proposant des artistes de la relève et des artistes professionnels de la chanson francophone. De plus, il exploite une salle de spectacle et un camp de vacances spécialisé en chanson, offrant ainsi aux visiteurs de belles expériences pour découvrir la vitalité du tourisme régional.

Cette annonce donne suite à celle faite par la ministre Joly concernant la nouvelle stratégie canadienne en matière de tourisme ‒ Créer des emplois pour la classe moyenne : Une stratégie fédérale pour la croissance du tourisme.

« Le tourisme permet à des régions comme la Gaspésie de diversifier leur économie, d'attirer davantage de visiteurs et de montrer fièrement au reste du monde leur coin de pays. Les investissements réalisés par notre gouvernement en vertu du Fonds pour les expériences canadiennes aideront les entreprises locales à développer de nouveaux produits et des expériences touristiques uniques qui permettront à la Gaspésie de tirer profit de l'essor touristique à l'échelle mondiale, à assurer un avenir prometteur à nos communautés et à créer de bons emplois pour la classe moyenne. »

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Le Fonds pour les expériences canadiennes soutient les communautés dans leurs projets de création et d'amélioration des produits, des installations et des expériences touristiques. Je me réjouis de l'appui tangible de notre gouvernement au White Lips ainsi qu'au Village en chanson de Petite-Vallée. Cette contribution entraînera des retombées positives dont profitera l'ensemble de notre région. »

L'honorable Diane Lebouthillier, députée de Gaspésie‒Les Îles-de-la-Madeleine et ministre du Revenu national

« L'innovation ne se produit pas seulement dans les grandes villes : elle surgit dans toutes les régions du Canada. Voilà pourquoi nos agences de développement régional jouent un rôle important pour aider les entreprises à transformer leurs innovations en croissance économique et en emplois de qualité pour les Canadiens. Par l'entremise du Fonds pour les expériences canadiennes, notre gouvernement investit dans le développement de notre secteur touristique et dans le potentiel économique de nos communautés. »

L'honorable Navdeep Bains, ministre responsable de DEC

