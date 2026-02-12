GATINEAU, QC, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Les relations de travail industrielles sont plus solides lorsque des personnes hautement qualifiées pour participer à la résolution de conflits en milieu de travail et d'appels de décision, respecter la loi et veiller aux intérêts supérieurs des Canadiens.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli, ont annoncé quatre nouvelles nominations et deux renouvellements de mandat au Conseil canadien des relations industrielles :

Nominations :

Lindsay Foley, en tant que vice-présidente à temps plein

Dominic Lemieux, en tant que vice-président à temps plein

Natalie Zawadowsky, en tant que vice-présidente à temps plein

William Hlibchuk, en tant que vice-président à temps plein

Renouvellements de mandat :

Louise Fecteau, en tant que vice-présidente à temps plein

Lynne Poirier, en tant que vice-présidente à temps partiel

Ces nominations, toutes pour un mandat de cinq ans, appuient la mise en œuvre d'un nouveau processus de maintien des activités et l'interdiction d'avoir recours à des travailleurs de remplacement.

Une liste des membres actuels du Conseil, de même que leur biographie, est disponible sur le site Web du Conseil canadien des relations industrielles.

Le Conseil est un tribunal quasi judiciaire indépendant et représentatif qui promeut des relations industrielles harmonieuses dans les secteurs sous réglementation fédérale et qui y contribue. Il est responsable de l'interprétation et de l'application des dispositions de la partie I (Relations industrielles) et de certaines dispositions des parties II (Santé et sécurité au travail) et III (Normes du travail) du Code canadien du travail. Le conseil est également responsable de l'interprétation et de l'application de la partie II (Relations professionnelles) de la Loi sur le statut de l'artiste et entend les appels effectués en vertu de la Loi sur le Programme de protection des salariés.

Citations

« Des relations fortes et efficaces entre l'industrie et la main-d'œuvre sont essentielles à une économie équitable, stable et productive. Ces nominations et ces renouvellements de mandat au Conseil canadien des relations industrielles soutiendront le rôle clé du Conseil dans la résolution des différends en milieu de travail et l'application du Code canadien du travail dans les secteurs sous réglementation fédérale. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Les nominations faites par la ministre aujourd'hui nous permettent d'assurer au Conseil canadien des relations industrielles la capacité et l'expertise dont il a besoin pour respecter efficacement son mandat. »

- Le secrétaire d'État (Travail), l'honorable John Zerucelli

