NORTH MILTON, PE, le 28 juill. 2022

Depuis le début de la pandémie, le gouvernement du Canada a aidé des millions de Canadiens, y compris des aînés, en leur offrant du soutien et des prestations en réponse à la COVID-19. À mesure que la pandémie s'atténuera au Canada, le gouvernement continuera d'appuyer les organismes communautaires qui améliorent la vie des aînés et leur donnent l'occasion de demeurer actifs et engagés dans leur collectivité.

Aujourd'hui, la ministre des Aînés du Canada, Kamal Khera, a annoncé un investissement de 73 486 $ pour financer cinq projets communautaires visant à appuyer les aînés dans la municipalité rurale de Miltonvale Park, à l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Le financement a été accordé dans le cadre du plus récent appel de propositions pour des projets communautaires du programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA).

Dans le budget de 2022, le gouvernement proposait 20 millions de dollars supplémentaires sur deux ans, à compter de 2022‑2023, pour étendre le PNHA afin de financer davantage de projets visant à améliorer la qualité de vie des aînés et à leur permettre de continuer de participer pleinement à leur collectivité.

La ministre a fait cette annonce dans le cadre d'une visite du Milton Community Hall, qui est situé à North Milton, à l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Ces projets visent à lutter contre l'isolement social en créant diverses activités et présentations qui donneront aux aînés l'occasion de se réunir dans leur collectivité.

Dans le cadre de l'appel de propositions pour des projets communautaires du PNHA de 2021-2022, les organismes ont été invités à demander du financement pour soutenir les priorités nationales suivantes, qui reflètent les priorités des aînés et les difficultés auxquelles ils se heurtent pendant la relance post-pandémie :

favoriser le vieillissement en santé;

prévenir la maltraitance des aînés;

célébrer la diversité et promouvoir l'inclusion;

aider les aînés à vieillir chez eux.

Suivant un processus de demande simplifié, les organismes ont soumis des propositions de projets qui aident les aînés à tourner la page sur la pandémie et à continuer de jouer un rôle important dans leur collectivité.

Citations

« Ces projets aident les aînés en leur donnant l'occasion de contribuer à la qualité de vie dans leurs collectivités et de profiter de celle‑ci. Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés, nous prenons plus de mesures pour aider les aînés et leur donner l'occasion d'établir des liens afin qu'ils puissent mener une vie saine, active et indépendante. »

- La ministre des Aînés, Kamal Khera

« Je me réjouis des investissements destinés aux aînés à l'Île‑du‑Prince‑Édouard. Ces initiatives inciteront les aînés à contribuer davantage à leur collectivité et amélioreront leur bien-être social. J'ai très hâte de voir les résultats de ce financement et les avantages qu'il procurera aux aînés. »

- Le député de Malpeque, Heath MacDonald

« Les gens mentionnent souvent que nous sommes en mesure d'offrir un grand nombre d'activités intéressantes aux aînés de notre collectivité. La majorité de celles‑ci peuvent se concrétiser grâce au financement accordé par le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. Dans le cadre de notre projet « Year of Canada », les aînés de Miltonvale Park feront de l'escalade de paroi rocheuse, de la pêche en haute mer et de la raquette, en apprendront plus sur l'efficacité énergétique, le logement et le jardinage, dégusteront des plats de diverses régions du Canada, lanceront un club de lecture, et participeront à des dizaines d'autres activités. Nous avons offert beaucoup d'activités au cours des dernières années, que ce soit des voyages en autobus, des pièces de théâtre communautaire, des programmes d'exercice ou des cours de peinture. Elles ont grandement enrichi la vie des membres de notre collectivité. »

- Hal Parker, maire de la municipalité rurale de Miltonvale Park

« Le Milton Community Hall a grandement bénéficié du programme Nouveaux Horizons pour les aînés au cours de la dernière décennie. Grâce à celui‑ci, il a obtenu le financement nécessaire pour une thermopompe, une cuisinière au propane, des tables, des chaises et de l'éclairage extérieur ainsi que la rénovation de la cuisine. La subvention actuelle sera utilisée pour un projet de rénovation d'envergure, qui consiste en l'installation d'un ascenseur qui rendra le deuxième étage accessible pour tous. Nous avons très hâte que les aînés, les parents qui nous visitent avec une poussette et les personnes ayant des problèmes de mobilité puissent facilement participer aux activités qui se déroulent à l'étage. »

- Shari MacDonald, secrétaire, Milton Community Hall, Inc.

Les faits en bref

Les aînés forment le groupe d'âge qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. D'ici 2030, le Canada devrait compter 9,4 millions d'aînés, ce qui représentera près d'un quart de sa population.

Le programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) est un programme fédéral de subventions et de contributions dont l'objectif est de soutenir des projets qui aident les aînés à demeurer actifs et engagés.

Depuis 2004, le PNHA a financé plus de 33 500 projets dans des centaines de collectivités de l'ensemble du Canada, grâce à un investissement du gouvernement du Canada totalisant plus de 720 millions de dollars.

Les fonds du PNHA soutiennent des activités qui favorisent l'engagement des aînés au sein de leur collectivité et qui répondent à un ou plusieurs des cinq objectifs du programme : promouvoir le bénévolat, encourager le mentorat, sensibiliser davantage la population aux mauvais traitements envers les aînés, appuyer la participation sociale et fournir une aide à l'immobilisation.

Chaque année, les organismes sont invités à soumettre une demande de financement pour des projets communautaires du PNHA dans le cadre d'un appel de propositions. Les projets annoncés aujourd'hui ont été approuvés dans le cadre de l'appel de propositions qui a été lancé le 23 novembre 2021 et a pris fin le 21 décembre 2021.

Les projets communautaires peuvent recevoir jusqu'à 25 000 $ en subventions.

Document connexe

Document d'information - Le Canada finance des projets à l'îles-du-Prince-Édouard dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés

SOURCE Emploi et Développement social Canada

