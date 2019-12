Le gouvernement du Canada améliore la sécurité ferroviaire dans la ville de Chilliwack

CHILLIWACK, BC, Le 18 déc. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à améliorer les initiatives d'éducation et de sensibilisation en matière de sécurité ferroviaire en collaboration avec les compagnies de chemin de fer, les collectivités locales et les administrations routières.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a annoncé un financement de 14 250 $ pour améliorer la sécurité ferroviaire et routière pour les résidents de Chilliwack.

Grâce aux initiatives d'éducation et de sensibilisation et au travail mené avec les partenaires autochtones, la ville conscientisera la population à l'importance de la sécurité ferroviaire, en particulier en ce qui concerne les groupes les plus vulnérables de la ville, comme les sans-abris, les jeunes et les personnes âgées.



L'engagement du gouvernement envers la sécurité ferroviaire comprend les nombreuses améliorations qu'il est possible de réaliser le long des voies ferrées et aux passages à niveau routiers et ferroviaires. Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire fournit du financement pour les feux clignotants, les cloches et les barrières, les technologies novatrices, la recherche et les études, les fermetures de passage à niveau qui suscitent des préoccupations de sécurité et les initiatives d'éducation et de sensibilisation visant à réduire les collisions et les incidents aux passages à niveau sur les propriétés ferroviaires.



Le Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire est un élément essentiel de l'engagement de notre gouvernement de renforcer la sécurité ferroviaire. Au cours des quatre dernières années, le gouvernement du Canada a investi plus de 72 millions de dollars afin de promouvoir la sécurité ferroviaire.

Citation

«En ce début de mon nouveau mandat, la sécurité ferroviaire demeure ma priorité absolue. Nous avons pris de nombreuses mesures pour renforcer la sécurité ferroviaire et nous continuerons de le faire. Nous investissons dans l'éducation et la sensibilisation, car nous croyons qu'une collectivité mieux informée contribuera à améliorer notre réseau ferroviaire et à le rendre plus sécuritaire pour tous. »

L'honorable Marc Garneau,

Ministre des Transports

Les faits en bref

Au Canada , la plupart des décès et des blessures graves dans le secteur ferroviaire sont liés aux accidents qui surviennent aux passages à niveau et lors d'intrusions. Le gouvernement du Canada s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour réduire le nombre de ces accidents.



, la plupart des décès et des blessures graves dans le secteur ferroviaire sont liés aux accidents qui surviennent aux passages à niveau et lors d'intrusions. Le gouvernement du s'engage à prendre les mesures qui s'imposent pour réduire le nombre de ces accidents. Transports Canada amorce la mise en œuvre des recommandations du rapport d'examen de la Loi sur la sécurité ferroviaire de 2018, en améliorant notamment la sécurité aux passages à niveau et celle des interactions entre les personnes et les trains. L'investissement annoncé aujourd'hui s'ajoute aux efforts que nous avons déployés pour réunir un plus large éventail de partenaires dans le but de trouver des moyens de diminuer le nombre de décès et de blessures en grande partie évitables, qui résultent d'intrusions aux passages à niveau.

Liens connexes

SOURCE Transports Canada

Renseignements: William Harvey Blouin, Cabinet du ministre des Transports, 613-991-0700, william.harveyblouin@tc.gc.ca; Relations avec les médias, Transports Canada, Ottawa, 613-993-0055, media@tc.gc.ca

Liens connexes

http://www.tc.gc.ca/