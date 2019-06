Le gouvernement du Canada aide Ottawa à soulager les pressions liées à l'hébergement

OTTAWA, le 27 juin 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada versera 10,1 millions de dollars pour aider la Ville d'Ottawa à couvrir les coûts associés à l'hébergement temporaire à la suite de l'arrivée des demandeurs d'asile. Ce montant s'ajoute aux 7 millions de dollars versés à la Ville d'Ottawa en avril 2019.



La demande de places dans les refuges a augmenté en raison des répercussions de la migration mondiale et du nombre de demandeurs d'asile cherchant à obtenir la protection du Canada. L'accès à des refuges constitue une mesure de soutien importante pour les familles, les personnes âgées, les femmes et les enfants vulnérables, ainsi que pour les demandeurs d'asile.

Le gouvernement du Canada reste convaincu que les gouvernements provinciaux sont les mieux placés à distribuer les fonds attribués pour soulager les pressions liées au logement temporaire. Entre‑temps, il s'engage à travailler avec les provinces et les municipalités pour composer avec les pressions auxquelles elles sont confrontées en ce qui a trait à l'offre de logements temporaires aux demandeurs d'asile.

Citations

« La collaboration de tous les ordres de gouvernement est essentielle pour gérer les incidences de la migration mondiale accrue. Le partenariat avec Ottawa s'est avéré crucial dans nos efforts visant à offrir des logements temporaires aux personnes qui en ont le plus besoin, ce qui comprend les demandeurs d'asile. »

- L'honorable Bill Blair, ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé

« La Ville demeure résolue à aider les demandeurs d'asile qui arrivent à Ottawa. Le volume constant de personnes qui cherchent refuge à Ottawa continue de croître, et le financement fédéral annoncé aujourd'hui contribuera à atténuer ces coûts et nous aidera à centrer nos efforts sur l'élargissement de la gamme des services offerts à l'échelle locale. Dans le cadre de son Plan décennal de logement et de lutte contre l'itinérance, la Ville d'Ottawa travaille activement à l'édification d'une ville dans laquelle chaque personne a accès à du logement convenable et abordable et aux soutiens dont elle a besoin. »

- Le maire Jim Watson, Ville d'Ottawa

