REGINA, SK, le 23 janv. 2023 /CNW/ - Comme la COVID-19 continue de circuler au Canada, il est important que chaque personne maintienne sa vaccination à jour pour renforcer sa réponse immunitaire et réduire le risque de développer une forme grave de la maladie.

Aujourd'hui, l'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Saint-Boniface--Saint-Vital, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, a annoncé l'octroi de 149 940 $ à la Regina Open Door Society (RODS) pour appuyer son projet intitulé COVID-19 Vaccine, Immunization Awareness and Uptake for Newcomers.

Grâce à une approche concertée, ce projet vise à accroître la confiance à l'égard de la vaccination contre la COVID-19 parmi les réfugiés et les nouveaux arrivants. De plus, il s'appuie sur toute une gamme de pratiques exemplaires, notamment la fourniture de renseignements multilingues crédibles sur les vaccins au niveau local, l'augmentation de la sensibilisation des membres de la communauté et l'élimination des obstacles à l'accès à la vaccination. En tant qu'organisme à but non lucratif qui fournit des services d'établissement et d'intégration aux réfugiés et aux immigrants à Regina, la RODS est bien placée pour combler les lacunes en matière de connaissances sur les vaccins, encourager leur utilisation et dissiper les mythes et les idées fausses sur la vaccination chez les nouveaux arrivants.

Le financement est offert par l'intermédiaire du Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) pour soutenir les efforts continus de vaccination contre la COVID-19. Les investissements réalisés dans le cadre du FPI aident à combler l'écart chez les populations où l'utilisation des vaccins est faible et où la confiance à leur égard est moindre, en leur permettant de prendre des décisions éclairées en matière de vaccination. Les initiatives financées par le FPI sont fondées sur des données probantes et sur l'équité et sont déployées dans des collectivités partout au Canada.

Recevoir toutes les doses recommandées de vaccins contre la COVID-19 offre une meilleure protection contre la maladie tout en contribuant à réduire la pression exercée sur nos hôpitaux et notre système de santé.

Le FPI est un élément clé de l'approche multidimensionnelle du gouvernement du Canada visant à promouvoir la protection de la santé de la population contre les maladies évitables par la vaccination, à favoriser l'équité en matière de vaccination et à améliorer le taux de vaccination et l'accès aux vaccins grâce à la sensibilisation du public et à la mobilisation communautaire.

Citations

« Le Fonds de partenariat pour l'immunisation (FPPI) soutient des initiatives qui aident à prendre des décisions éclairées sur la vaccination et la santé. La Regina Open Door Society fournit des renseignements précieux sur les vaccins, ce qui favorise la confiance en la vaccination chez les nouveaux arrivants au moyen d'une série de stratégies déployées dans toute la ville de Regina. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, et député de Saint-Boniface--Saint-Vital

« La vaccination est l'un des moyens les plus efficaces pour se protéger contre la COVID-19 et ses conséquences. La COVID-19 circule encore au Canada, et la Regina Open Door Society joue un rôle crucial en soutenant les efforts du Canada pour promouvoir la vaccination contre la COVID-19. Grâce à ses initiatives, les réfugiés et les nouveaux arrivants vivant à Regina obtiendront le soutien dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées en matière de vaccination. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé

« Des projets comme celui de la Regina Open Door Society, intitulé COVID-19 Vaccine, Immunization Awareness and Uptake for Newcomers, soutiennent d'importantes activités communautaires de sensibilisation, de promotion et de communication concernant la COVID-19. En travaillant ensemble pour accroître la confiance à l'égard des vaccins et leur utilisation, nous contribuons à protéger la santé des personnes vivant au Canada ainsi que notre système de santé dans son ensemble. »

Dre Theresa Tam, administratrice en chef de la santé publique

Agence de la santé publique du Canada

Faits en bref

Lancé en 2016, le Fonds de partenariat d'immunisation (FPI) est une pièce maîtresse des initiatives de vaccination de l'Agence de la santé publique du Canada . Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation et d'utilisation des vaccins et pour aider à les combler, ainsi que pour donner à la population canadienne les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination.





. Le FPI est un levier important pour trouver les lacunes en matière d'acceptation et d'utilisation des vaccins et pour aider à les combler, ainsi que pour donner à la population canadienne les moyens de faire des choix éclairés en matière de vaccination. En 2020 et 2021, dans le cadre des efforts du Canada en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du Canada a investi 45,5 millions de dollars dans des projets visant à favoriser l'acceptation et l'adoption du vaccin contre la COVID-19 au Canada .





2021, dans le cadre des efforts du en matière de vaccination contre la COVID-19, le gouvernement du a investi 45,5 millions de dollars dans des projets visant à favoriser l'acceptation et l'adoption du vaccin contre la COVID-19 au . En 2022, un financement supplémentaire de 3 894 545 $ dans le cadre du FPI a été annoncé pour offrir un soutien continu à 9 projets déjà financés par le FPI.





La vaccination est, et continuera d'être, une mesure de santé publique essentielle. L'Agence de la santé publique du Canada recommande à chacun de se tenir à jour dans ses vaccins contre la COVID-19 en recevant toutes les doses recommandées. Si plus de six mois se sont écoulés depuis votre dernière dose de vaccin contre la COVID-19 ou depuis que vous avez eu la COVID-19, il est temps d'aller chercher une dose de rappel. C'est particulièrement important si vous présentez un risque élevé de COVID-19 grave.

