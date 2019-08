Le gouvernement du Canada aide à financer les rénovations à la salle communautaire de Granthams Landing sur la Sunshine Coast de la Colombie-Britannique

Grâce à l'appui financier du Fonds du Canada pour les espaces culturels, le district régional de Sunshine Coast rénovera la salle communautaire de Granthams Landing, un attrait local historique important

GRANTHAMS LANDING, BC, le 15 août 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, Mme Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires) et députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country, a annoncé l'octroi d'une aide financière au district régional de Sunshine Coast pour qu'il puisse entreprendre un projet de réaménagement à Granthams Landing, à proximité de Gibsons. Mme Goldsmith-Jones a fait cette annonce au nom de l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels a alloué un financement de 235 414 dollars au district pour rénover la salle communautaire de Granthams Landing. Cet investissement permettra au district de réparer et de moderniser la salle, et de la transformer en un centre des arts sécuritaire, accessible et de niveau professionnel. Les travaux permettront de remplacer les fondations, renforcer le toit, remplacer l'isolant et terminer la mise à niveau des systèmes mécaniques et électriques.

Cette salle historique était à l'origine une église. Elle a été construite par des bénévoles en 1931. Au fil des ans, le bâtiment a été utilisé pour diverses activités communautaires, jusqu'à sa fermeture en 2015 en raison de problèmes structurels liés à son âge.

Une fois rénovée, la salle sera, pour les résidants et les visiteurs de la région, un lieu de découverte des arts professionnels de grande qualité. Les artistes pourront profiter de ce nouvel espace pour créer, enseigner et présenter leurs œuvres.

« Notre gouvernement sait qu'il est particulièrement important d'investir dans des endroits comme Granthams Landing, où les artistes professionnels ont accès à moins de salles pour présenter et exposer leurs œuvres. C'est pourquoi nous sommes heureux d'appuyer le district régional de Sunshine Coast dans la rénovation de la salle communautaire de Granthams Landing. Grâce à ce financement, les résidants de la Sunshine Coast pourront profiter des arts et de la culture dans une installation rénovée et modernisée. »

-- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Nous sommes fiers de contribuer au renouveau de la salle communautaire de Granthams Landing par l'entremise du Fonds du Canada pour les espaces culturels grâce au Fonds du Canada pour les espaces culturels. La fermeture de la salle a eu un effet dévastateur sur la communauté, et cette perte a été profondément ressentie par les artistes et les créateurs qui utilisaient le bâtiment. Après de nombreuses années, la salle entame une nouvelle vie grâce à ce soutien et reprendra sa place en tant que lieu de rassemblement important pour la communauté. »

-- Mme Pamela Goldsmith-Jones, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères (Affaires consulaires) et députée de West Vancouver-Sunshine Coast-Sea to Sky Country

« Cet appui permettra de remettre en état la salle communautaire historique de Granthams Landing et de la rendre plus accessible à d'autres générations d'artistes, d'interprètes et de membres de la collectivité. Cette salle est un carrefour pour la collectivité de Granthams Landing dans la région de West Howe Sound. C'est un espace précieux pour la communauté artistique de la Sunshine Coast et un lieu important pour la Nation sḵwx̱wú7mesh. C'est un lieu culturel de grande importance depuis plus de 75 ans. La Sunshine Coast a de solides traditions culturelles et elle accueille une communauté artistique très dynamique. Cet investissement du gouvernement du Canada aidera notre culture à continuer de se développer et de prospérer à Granthams. »

--Mme Lori Pratt, présidente du conseil d'administration, district régional de Sunshine Coast

Les faits en bref

Créé en 1967, le district régional de Sunshine Coast est une autorité régionale établie à Sechelt, en Colombie-Britannique. Le district fournit des services à trois municipalités et compte une population de près de 30 000 habitants.

Le district a fait l'acquisition de la salle communautaire de Granthams Landing en 2009. Le bâtiment a été ajouté au registre du patrimoine communautaire du district à titre de bien patrimonial important en 2009.

Le Fonds du Canada pour les espaces culturels contribue à améliorer les conditions matérielles qui favorisent l'innovation dans les milieux artistique, patrimonial et créatif. Le Fonds appuie également des projets de rénovation et de construction ainsi que l'acquisition d'équipement spécialisé et la réalisation d'études de faisabilité liées aux espaces culturels.

