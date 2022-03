GATINEAU, QC , le 7 mars 2022 /CNW/ - La pandémie de COVID‑19 a eu des répercussions importantes sur l'ensemble des travailleurs canadiens, mais les femmes ont été touchées de façon disproportionnée, et le redressement de leur situation économique est plus lent. Le gouvernement du Canada reconnaît l'importance d'investir dans de nouvelles formations et de nouvelles mesures de soutien à l'emploi pour les femmes, notamment en éliminant les obstacles à leur inclusion dans le marché du travail, afin que le pays puisse profiter d'une relance économique forte et inclusive.

Aujourd'hui, à la veille de la Journée internationale des femmes, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, a annoncé 26 projets dont le financement a été approuvé dans le cadre du programme pilote de préparation des femmes à l'emploi. Ces projets visent à mettre à l'essai et à offrir des modèles de formation axée sur les compétences fondamentales et transférables, comme la littératie et les compétences essentielles, ainsi que des mesures de soutien complètes permettant d'accéder à cette formation, y compris la garde d'enfants, le transport et le counseling.

Le programme pilote accorde du financement à des organismes qui offrent et mettent à l'essai des mesures de soutien préalables à l'emploi et de développement des compétences pour les femmes qui se heurtent à des obstacles à la formation et à l'emploi, ainsi que de nouvelles façons d'aider les employeurs à accroître l'inclusivité en milieu de travail. Il cible les femmes ethnicisées et autochtones, les femmes en situation de handicap, les femmes de la communauté LGBTQ2 et les femmes qui n'ont pas travaillé pendant une longue période.

La pandémie a exacerbé les inégalités qui existaient déjà sur le marché du travail pour de nombreux Canadiens, y compris les femmes. Les femmes ont été touchées par les pertes d'emploi de façon disproportionnée, notamment parce que bon nombre d'entre elles travaillent dans des secteurs durement touchés, comme le commerce de détail, la restauration et l'accueil, et parce qu'elles doivent assumer des responsabilités accrues en matière de soins. Les mesures de soutien à l'emploi et à la formation doivent répondre aux besoins uniques des femmes issues de la diversité afin qu'elles puissent profiter pleinement de la relance économique.

Le programme pilote aidera les femmes aux prises avec des obstacles dans les 13 provinces et territoires. Les résultats du programme pilote aideront à déterminer les changements systémiques qui seront apportés aux programmes axés sur les compétences et l'emploi dans le but d'aider les femmes de tout le pays à bénéficier d'un meilleur accès aux possibilités d'acquisition de compétences et de formation.

« À la veille de la Journée internationale des femmes, il convient de faire le point sur les progrès marqués par les femmes au Canada et de reconnaître qu'il reste encore du travail à accomplir. Je suis fière que le gouvernement investisse dans des organisations qui jouent un rôle de premier plan dans ce travail essentiel, en aidant les femmes marginalisées à surmonter les obstacles à l'emploi. L'objectif est d'aider plus de femmes à se bâtir une meilleure vie, tout en constituant la main‑d'œuvre solide, qualifiée et inclusive dont le Canada a besoin. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main‑d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough

« La pandémie de COVID‑19 a eu des répercussions disproportionnées sur les femmes ethnicisées, les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap et les femmes de la communauté LGBTQ2. L'annonce d'aujourd'hui, à la veille de la Journée internationale des femmes, témoigne de l'engagement du gouvernement à faire en sorte que les femmes jouent un rôle de premier plan dans la relance économique du Canada. Nous continuerons d'appuyer les femmes et les filles et de voir à ce que leurs expériences vécues soient prises en compte et valorisées. »

- La ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien

Un financement pouvant atteindre 50 millions de dollars pour ces 26 projets était inclus dans l'Énoncé économique de l'automne de 2020.

Au cours des dernières décennies, les femmes ont fait de grands progrès vers l'égalité sur le marché du travail. Toutefois, elles se heurtent encore à de nombreux obstacles et ne sont pas encore sur un pied d'égalité avec les hommes. Le taux d'emploi des femmes a augmenté au cours des dernières décennies, passant de 47 % en 1976 à 67 % en 2020, mais il est relativement stable depuis 2008; aujourd'hui, l'écart est d'environ six points de pourcentage par rapport aux hommes (73 %). Certains des principaux obstacles à l'égalité entre les sexes sur le marché du travail persistent, notamment la répartition inégale des responsabilités familiales, les difficultés que doivent surmonter les mères en milieu de travail, les normes sociales associées aux rôles sexospécifiques et la discrimination en milieu de travail. La pandémie de COVID‑19 a exacerbé bon nombre de ces obstacles.

En moyenne, la participation au marché du travail et la rémunération des femmes sont moindres que celles les hommes, et les femmes affichent des taux d'emploi plus faibles. Par exemple, les femmes gagnent généralement 0,87 $ pour chaque dollar gagné par les hommes (Statistique Canada, 2018). L'écart salarial est pire pour les femmes qui se heurtent à de multiples obstacles, comme les femmes ethnicisées, les femmes autochtones, les femmes en situation de handicap et les femmes de la communauté LGBTQ2.

Le gouvernement du Canada fait des investissements importants dans divers programmes, comme les ententes bilatérales sur le développement du marché du travail et les ententes sur le développement de la main-d'œuvre conclues avec les provinces et les territoires. De plus, certaines mesures fédérales, comme le Programme d'appui aux solutions sectorielles pour la main‑d'œuvre, le programme Compétences pour réussir, le Programme pour la formation et l'innovation en milieu syndical, le Programme de sensibilisation et de préparation aux métiers spécialisés, les subventions aux apprentis et le Service d'apprentissage, aident également les femmes à obtenir la formation et à acquérir les compétences dont elles ont besoin pour participer au marché du travail.

Programme pilote de préparation des femmes à l'emploi

Le Programme pilote de préparation des femmes à l'emploi a été annoncé dans l'énoncé économique de l'automne 2020 et fait partie d'un train de mesures visant à renforcer les soutiens à la formation pour celles qui ont été les plus touchées par la pandémie. Ce programme pilote financera les organismes afin de leur permettre de fournir des aides à la préparation à l'emploi et à la formation pour les femmes et de les mettre à l'essai. Il mettra également à l'essai des moyens d'améliorer l'inclusivité en milieu de travail, de concert avec les employeurs. Les résultats du programme pilote éclaireront les changements systémiques apportés aux programmes axés sur les compétences et l'emploi dans le but d'améliorer les résultats des femmes sur le marché du travail.

Un appel de propositions ouvert (AP) a été lancé en juin 2021 pour désigner les organismes admissibles au financement. Les projets admissibles doivent :

mettre à l'essai et fournir des modèles de formation axée sur les compétences de base et transférables (qui peuvent comprendre des compétences en littératie et des compétences essentielles) accompagnés de soutiens complémentaires permettant d'accéder à la formation axée sur les compétences, par exemple des services de garde d'enfants ou de transport, la prestation de conseils, des allocations de subsistance, l'accès à la technologie, des vêtements de travail appropriés, le mentorat ou le parrainage, pour les quatre groupes cibles suivants :

femmes racisées ou autochtones;



femmes en situation de handicap;



femmes de la communauté LGBTQ2;



femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps.

mettre à l'essai des méthodes visant à améliorer l'inclusion en milieu de travail pour au moins un des groupes cibles afin d'accroître l'accès à l'emploi ou le maintien en poste dans le milieu de travail;

avoir une portée nationale (c.-à-d., aider les participantes dans deux ou plusieurs provinces ou territoires) et une portée régionale s'ils aident des participantes vivant dans des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

Des projets sélectionnés sont en cours depuis mars 2022. Voici une liste des organismes dont le financement a été approuvé.

Organisme : Halifax Young Women's Christian Association

Projet : ReLaunch Atlantic

Objectif : ReLaunch Atlantic soutiendra et habilitera les femmes marginalisées absentes du marché du travail depuis longtemps et ayant d'autres facteurs identitaires afin de leur permettre de surmonter les obstacles à l'obtention d'un emploi et de favoriser la préparation à l'emploi.

Population cible : les femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps, y compris les femmes racisées ou autochtones, les femmes en situation de handicap et les femmes de la communauté LGBTQ2



Organisme : Success Skills Centre Inc.

Projet : Skills for Success: IEP Women's Digital and Work-related training

Objectif : Le Success Skills Centre offrira des mesures de soutien préalables à l'emploi et de l'aide pour le perfectionnement des compétences aux nouvelles arrivantes ou immigrantes racisées, sans emploi ou sous-employées qui choisissent de déclarer ou non leur invalidité ou leur appartenance à la communauté LGBTQ2.

Population cible : femmes racisées, immigrantes ou nouvelles arrivantes, femmes de la communauté LGBTQ2.



Organisme : Maison d'hébergement p our femmes francophones

Projet : Projet de (Ré)insertion socio-économique Couture Petits Points Sewing (Emploi-CPPS)

Objectif : Le modèle appelé Emploi-CPPS permettra aux femmes francophones racisées, immigrantes et réfugiées vivant dans la grande région de Toronto d'acquérir des aptitudes, connaissances et compétences liées à l'emploi, d'une part, et d'autre part, d'apprendre la couture industrielle, un métier susceptible de leur offrir de meilleures possibilités d'emploi et de revenu. Dans sa conception, Emploi-CPPS offrira à ses participantes de multiples occasions de se créer un réseau social et professionnel qui facilitera leur accès à l'emploi tout en acquérant déjà à l'interne une expérience du marché du travail canadien.

Population cible : femmes racisées, femmes francophones



Organisme : ETHOS Career Management Group Ltd.

Projet : Ready to Rise (R2R)

Objectif : Ready to Rise fournira et mettra à l'essai des soutiens préalables à l'emploi et et de l'aide pour le perfectionnement des compétences au moyen d'une expérience en ligne unique, avec un programme hybride de soutien préalable à l'emploi et de perfectionnement à rythme libre.

Population cible : femmes racisées, femmes en situation de handicap, femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps et femmes de la communauté LGBTQ2



Organisme : Winnipeg Foundation

Projet : WorkFair21 - Advancing Gender Equity in the Future of Work

Objectif : Le projet WorkFair21 - Advancing Gender Equity in the Future of Work met à l'essai un modèle de formation préalable à l'emploi et d'aide au perfectionnement des compétences qui intègre la technologie, les ventes et les compétences professionnelles de haut niveau pour préparer les femmes racisées à avoir une carrière axée sur l'avenir en Ontario et en Colombie-Britannique.

Population cible : femmes racisées



Organisme : Women in Resource Development Inc.

Projet : Digital ReBoot: Co-Designing Supports with Women

Objectif : Le projet Digital ReBoot offre une formation et des soutiens préalables à l'emploi, y compris la littératie numérique, aux femmes de Terre-Neuve et du Nunavut qui sont Autochtones ou qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps.

Population cible : Les femmes autochtones et les femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps



Organisme : Commission de formation de l'Est de l' Ontario

Projet : JobsNow: Women's Employability Readiness in Cornwall and SDG

Objectif : Le projet mené à Cornwall et SDG offrira et mettra à l'essai une formation préalable à l'emploi destinée aux femmes des communautés de langue officielle en situation minoritaire francophones de l'est de l' Ontario , et offrira des webinaires et des salons de l'emploi pour améliorer la diversité et l'inclusion des membres des groupes cibles dans les effectifs des entreprises locales.

Population cible : femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps, femmes racisées et femmes de la communauté LGBTQ2.



Organisme : Youth Employment Services Foundation

Projet : WERQ (Women's Employment Readiness Quebec) Towards Work!

Objectif : Le projet WERQ Towards Work! vise à aider 50 femmes marginalisées à acquérir des compétences qui les aideront à intégrer le marché du travail et à devenir économiquement plus autonomes grâce à la conception, la présentation et l'évaluation d'un programme qui offrira une formation axée sur une variété de compétences.

Population cible : Femmes racisées, femmes de la communauté LGBTQ2 et nouvelles arrivantes.



Organisme : Calgary Immigrant Woman's Association

Projet : Pre-employment and Skills Development Support for Racialized Immigrant Women

Objectif : Le projet de soutien préalable à l'emploi et de perfectionnement des compétences pour les immigrantes racisées offrira des soutiens personnalisés préalables à l'emploi et de l'aide au perfectionnement des compétences pour les immigrantes issues de communautés racisées ou les femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps à Calgary , Regina , Saskatoon et dans la région du Grand Toronto.

Population cible : immigrantes racisées ou qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps en Alberta , en Saskatchewan et en Ontario .



Organisme : Elevate Aviation

Projet : Women's Employment Skills Training and Aviation Career Exploration

Objectif : L'initiative de formation axée sur les compétences professionnelles des femmes et d'exploration des carrières dans le domaine de l'aviation offrira une formation personnalisée sur les compétences essentielles et le perfectionnement aux femmes autochtones et racisées, ainsi qu'à celles qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps.

Population cible : Femmes racisées et autochtones



Organisme : Achev

Projet : Preparing Women and Workplaces for Success

Objectif : Le projet combine une formation en classe sur les stratégies de la réussite avec une formation sur l'employabilité et les compétences numériques en Ontario , en Colombie-Britannique et en Saskatchewan .

Population cible : Femmes racisées



Organisme : Société des canadiennes dans la science et la technologie

Projet : SCWIST - Accessing Canada's Employment Future

Objectif : La SCST offrira une formation préalable à l'emploi et de l'aide pour le perfectionnement des compétences à au moins 300 femmes des quatre groupes sous-représentés. Le programme incitera également les employeurs à utiliser de nouvelles approches en matière d'aide et de formation afin de réduire les obstacles à l'obtention d'un emploi et au maintien en poste pour les femmes des groupes cibles.

Population cible : femmes racisées, femmes en situation de handicap, femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps et femmes de la communauté LGBTQ2



Organisme : UBCJA - Fraternité unie des charpentiers et menuisiers d'Amérique - section canadienne

Projet : Sisters in the Brotherhood Women's Employment Readiness Program

Objectif : Ce projet propose à la fois de relever les défis liés à la pénurie de main-d'œuvre spécialisée et de cibler les femmes pour leur fournir les aides nécessaires pour leur réussite professionnelle.

Population cible : Femmes racisées ou autochtones, femmes en situation de handicap, femmes de la communauté LGBTQ2 et femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps



Organisme : PTP-Adult Learning and Employment Programs

Projet : Women First: Building Skills for Success

Objectif : Le projet offrira une formation sur les compétences fondamentales et transférables ainsi que des soutiens globaux essentiellement aux personnes racisées et aux femmes autochtones de six sites répartis dans cinq provinces.

Population cible : femmes appartenant à des groupes racisés ou autochtones, femmes de la communauté LGBTQ2, femmes en situation de handicap, femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps



Organisme : Up with Women

Projet : Projet Rise Up to Readiness

Objectif : Le projet Rise Up to Readiness offre une formation préalable à l'emploi, une formation de base et transférable et une formation en entrepreneuriat aux femmes en situation de handicap, et collaborera avec quatre entreprises pour améliorer l'inclusivité des pratiques d'embauche de ces femmes.

Population cible : femmes en situation de handicap



Organisme : Canadian Refugee Initiative

Projet : Strengthening the Employment Readiness of Racialized Refugee/Immigrant Women: Montreal Region

Objectif : Ce projet est mené avec des employeurs et fournira et mettra à l'essai des méthodes visant à améliorer l'inclusivité en milieu de travail en offrant des ateliers de formation aux employeurs partenaires. La formation portera notamment sur les obstacles courants que comportent les pratiques de recrutement, d'embauche, de promotion et de maintien en poste des femmes des populations cibles.

Population cible : femmes immigrantes ou réfugiées et membres des communautés de langue officielle en situation minoritaire



Organisme : Fondation du soudage CWB

Projet : Women of Steel « Forging Forward » - Connections and Collaborations

Objectif : Le projet Women of Steel élaborera un programme qui permettra à 450 femmes d'accroître leurs possibilités d'emploi en soudage et dans d'autres métiers spécialisés grâce à une formation sur les compétences essentielles, des soutiens complets et l'acquisition de compétences fondamentales et transférables nécessaires pour entreprendre une carrière en soudage.

Population cible : femmes qui font face à des obstacles pour exercer un métier spécialisé et y réussir.



Organisme : Conseil canadien de la réadaptation et du travail

Projet : Unstoppable: Employment Services for Women

Objectif : Ce projet permettra d'offrir et de mettre à l'essai des mesures de soutien efficaces et fondées sur les traumatismes pour la préparation à l'emploi et le perfectionnement des compétences ainsi que des soutiens globaux pour les femmes en situation de handicap, les femmes se trouvant à l'intersection de la race et de l'indigénéité, les femmes de la communauté LGBTQ2 ou les femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps.

Population cible : femmes en situation de handicap, femmes racisées ou autochtones, femmes de la communauté LGBTQ2 et femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps



Organisme : ÉcoMaris

Projet : Route des possibles

Objectif : La mise en œuvre de cette initiative vise à donner un second souffle à des femmes injustement mises à l'écart de la société, comme les femmes racisées, les femmes autochtones, celles qui évoluent dans la précarité économique, celles qui doivent faire face à des enjeux de santé mentale, celles en situation de handicap ou celles des communautés LGBTQ2. Le programme a pour but d'accompagner ces femmes dans leur rêve entrepreneurial et ce, de manière concrète par le biais du mentorat, leur permettant du même coup de retrouver la motivation nécessaire à l'intégration du marché du travail.

Population cible : femmes racisées, femmes en situation de handicap, femmes de la communauté LGBTQ2 et femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps.



Organisme : S.U.C.C.E.S.S

Projet : Integrated Employment Training for Women

Objectif : Le projet de formation intégrée à l'emploi pour les femmes offre une formation fondamentale et transférable ainsi qu'une formation axée sur les compétences professionnelles liées à un secteur d'activité à l'intention des nouvelles arrivantes racisées, partout au Canada , au moyen de formations à distance.

Population cible : nouvelles arrivantes racisées



Organisme : Georgian College of Applied Arts and Technology

Projet : Career HERizons

Objectif : Le programme Career HERizons est conçu pour les professionnelles en milieu de carrière dont l'emploi est menacé par la perturbation numérique, afin de les aider à progresser dans leur rôle actuel, à changer de carrière, à démarrer leur propre entreprise ou à réintégrer le marché du travail après une absence. Les femmes exploiteront la banque de contenu existante, l'examineront et l'actualiseront, s'il y a lieu, en présentant et en consignant de nouveaux ateliers animés par des femmes, en particulier celles des groupes cibles du projet.

Population cible : divers groupes cibles.



Organisme : Groundswell Operations Society

Projet : Communities of Practice for Livelihood Development

Objectif : Le projet mettra à l'essai et fournira une formation sur les compétences fondamentales et transférables ainsi que des soutiens globaux pour la transition vers des moyens de subsistance. Le projet offrira une formation accessible, efficace et adaptée sur le plan culturel qui touchera un plus grand nombre de femmes des groupes cibles avec des animatrices provenant de ces groupes.

Population cible : femmes racisées, femmes de la communauté LGBTQ2 et femmes en situation de handicap



Organisme : Fondation L'étoffe du succès Canada

Projet : Gender-Based First Responder for Economic Recovery

Objectif : Ce projet fournira et mettra à l'essai des activités de perfectionnement des compétences préalables à l'emploi et des compétences nécessaires au maintien en poste dans l'ensemble des provinces et territoires par l'entremise de 13 organismes affiliés au Canada .

Population cible : femmes racisées, femmes autochtones, femmes de la communauté LGBTQ2



Organisme : Prospect Human Services Society

Projet : SkillGain

Objectif : Le projet SkillGain mettra à l'essai des modèles en ligne de perfectionnement des compétences d'emploi et des compétences préalables à l'emploi pour les femmes de tous les groupes cibles en Alberta , en Saskatchewan et au Manitoba .

Population cible : femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps, femmes racisées ou autochtones, femmes en situation de handicap et femmes de la communauté LGBTQ2



Organisme : Université Mount Saint Vincent

Projet : Perfectionnement des compétences préalables à l'emploi dans les collectivités des Premières Nations de l'Atlantique

Objectif : Ce projet s'attaque aux obstacles systémiques auxquels font face les femmes vivant dans des collectivités autochtones quand il s'agit d'accéder aux ressources hors réserve. L'évaluation tiendra compte de l'intersectionnalité liée aux incapacités, à l'appartenance à la communauté LGBTQ2 et à l'absence de présence sur le marché du travail en plus de l'indigénéité. Un autre objectif important sera d'évaluer la réussite en matière d'emploi un mois et trois mois après la formation. Un objectif secondaire sera d'accroître l'efficacité et la confiance des participantes en matière de compétences préalables à l'emploi.

Population cible : femmes autochtones, femmes en situation de handicap, femmes de la communauté LGBTQ2 et femmes qui ne sont plus sur le marché du travail depuis longtemps



Organisme : MCG Careers Inc.

Projet : Women's Essential Skills Training

Objectif : Le programme Women's Essential Skills Training (WEST) de MCG vise à aider les femmes de l' Alberta et de la Saskatchewan qui font face à des obstacles à accroître leurs compétences transférables, fondamentales et préalables à l'emploi.

Population cible : femmes de la communauté LGBTQ2, femmes autochtones et femmes en situation de handicap

