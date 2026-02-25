/R E P R I S E --Avis aux médias - Le ministre Hodgson annonce du soutien pour le secteur forestier/ English
Nouvelles fournies parRessources naturelles Canada
25 févr, 2026, 05:00 ET
TRACYVILLE, NB, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera des mesures fédérales visant à protéger et à soutenir le secteur forestier canadien. Un point de presse suivra.
Date : Mercredi 25 février 2026
Heure : 9 h 30 (HA)
Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.
Suivez Ressources naturelles Canada sur LinkedIn.
SOURCE Ressources naturelles Canada
Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]
