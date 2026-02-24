TRACYVILLE, NB, le 24 févr. 2026 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, annoncera des mesures fédérales visant à protéger et à soutenir le secteur forestier canadien. Un point de presse suivra.

Date : Mercredi 25 février 2026

Heure : 9 h 30 (HA)

Les journalistes accrédités qui souhaitent assister à l'événement sont priés de s'inscrire au préalable en envoyant un courriel à [email protected]. Les modalités de participation seront transmises au moment de l'inscription.

SOURCE Ressources naturelles Canada

Personnes-ressources : Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6096, [email protected]; Charlotte Power, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, [email protected]