OTTAWA, ON, le 24 févr. 2026 /CNW/ - « Le 24 février 2022, la Russie lançait une injustifiable invasion à grande échelle de l'Ukraine. Depuis quatre ans, le régime de Vladimir Poutine ordonne le bombardement d'églises, d'écoles et d'hôpitaux ukrainiens, et l'enlèvement de milliers d'enfants ukrainiens. Il a pris pour cible l'approvisionnement énergétique de l'Ukraine, et les bombardements des centrales électriques et des systèmes de chauffage en plein hiver visent à faire mourir de froid les civils.

L'Ukraine persiste. La Russie a largement sous-estimé le courage, la détermination et la force du peuple ukrainien.

Dans les moments charnières de l'histoire de l'Ukraine, le Canada a toujours été présent. Le Canada a été le premier pays occidental à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Après l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, le Canada a lancé l'opération UNIFIER et, depuis, a fourni plus de 25,5 milliards de dollars en aide à l'Ukraine, dont plus de 13 milliards de dollars en soutien financier direct.

Nous sommes à un moment charnière de cette guerre, où la paix est à portée de main. Le Canada collabore avec l'Ukraine et ses partenaires internationaux, notamment par l'entremise de la Coalition des volontaires qui s'est à nouveau réunie ce matin, afin d'accélérer les efforts en vue d'instaurer une paix juste et durable soutenue par de solides garanties de sécurité. À cette fin, le Canada renouvelle l'opération UNIFIER pour continuer d'aider l'Ukraine à se doter de forces militaires résilientes. Le Canada versera aussi environ 2 milliards de dollars en aide militaire et 20 millions de dollars pour la reconstruction des infrastructures endommagées par les frappes russes. Pour cibler ceux qui facilitent cette guerre sur le plan financier, le Canada impose de nouvelles sanctions et abaisse une fois de plus le prix plafond du pétrole brut d'origine russe.

Le Canada maintient son engagement indéfectible à protéger, à rétablir et à rebâtir l'Ukraine. Quand la paix sera instaurée en Ukraine, ce qui n'est qu'une question de temps, le Canada répondra présent. Le combat de l'Ukraine est notre combat, sa lutte est notre cause et son indépendance sera notre victoire.

Slava Ukraini. »

