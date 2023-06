SYDNEY, NS, le 3 juin 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada appuie le perfectionnement et la formation des jeunes qui souhaitent contribuer à protéger, à sécuriser, et à entretenir nos océans et voies navigables. Le Collège de la Garde côtière canadienne veille à ce que les étudiants acquièrent la formation et les compétences appropriées pour mieux servir en tant qu'officiers de navire dans notre Garde côtière canadienne.

Aujourd'hui, le Collège de la Garde côtière canadienne célèbre sa 54e promotion de 40 élèves-officiers provenant de sept provinces différentes. L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a rendu hommage à la promotion 2023, lors d'une cérémonie au Collège de la Garde côtière canadienne, à Sydney, en Nouvelle-Écosse. La ministre Murray était accompagnée de son secrétaire parlementaire, Mike Kelloway, et du commissaire de la Garde côtière canadienne, Mario Pelletier. Ces officiers nouvellement diplômés seront immédiatement affectés à des navires de la Garde côtière canadienne pour commencer à mener et à soutenir des opérations au service de la population canadienne.

Le Collège de la Garde côtière canadienne est un centre de formation de classe mondiale, qui offre un service de qualité et une formation maritime spécialisée à ses résidents dans les deux langues officielles. Plus de 1 400 officiers de la flotte ont obtenu leur diplôme du Collège.

« Depuis plus de 60 ans, la Garde côtière canadienne est synonyme de leadership maritime et d'excellence du service. Cette tradition se poursuit avec la promotion 2023. Je n'ai aucun doute que ces nouveaux officiers de navire respecteront un code de conduite élevé, et porteront fièrement leur uniforme, alors qu'ils entament une carrière consacrée au service et à la sécurité des autres. Je souhaite à chaque diplômé une longue carrière enrichissante et pleine d'aventures au sein de la Garde côtière canadienne. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« C'est un honneur de célébrer parmi ces nouveaux officiers. Qu'il s'agisse d'opérations de recherche et sauvetage, d'intervention environnementale, de soutien aux patrouilles des sciences océaniques et des pêches, nous comptons sur ces officiers, et sur leur détermination à assurer la sécurité de la vie humaine en mer, et à protéger les eaux canadiennes. Félicitations et bienvenue à la Garde côtière canadienne! »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La promotion de cette année a fait preuve de persévérance dans les moments difficiles de la pandémie et de l'ouragan Fiona. Nous avons été témoins de démonstrations extraordinaires de travail d'équipe et de dévouement de la part de tous nos élèves-officiers, qui ont assuré la santé et la sécurité de leurs collègues en mer, et au Collège, et qui ont travaillé sans relâche pour aider notre communauté à se remettre de l'ouragan Fiona. Je suis convaincu que nos nouvelles recrues continueront d'incarner la devise de la Garde côtière canadienne « Sécurité d'abord, service constant ». »

Mario Pelletier, commissaire, Garde côtière canadienne

« Je suis fière de célébrer avec les diplômés de cet établissement de calibre mondial, et de leur souhaiter la bienvenue à la Garde côtière canadienne. Le dévouement des diplômés à servir les Canadiens illustre les valeurs les plus élevées de la fonction publique du Canada. Les officiers formés ici témoignent de l'excellence du Collège en matière d'enseignement et d'apprentissage. Encore une fois, au nom de la GCC et du MPO, félicitations, et je souhaite à vous tous beaucoup de succès. »

Annette Gibbons, sous-ministre, Pêches et Océans Canada

Faits en bref

Établi en septembre 1965, le Collège de la Garde côtière canadienne offre la possibilité de suivre une formation en navigation maritime ou en génie maritime dans le cadre de son programme de formation de quatre ans des officiers. Le Programme offre aux élèves-officiers une compréhension approfondie des opérations des navires et des dernières technologies maritimes.

Les diplômés de cette année seront affectés dans les régions de la Garde côtière canadienne à travers le Canada :



12 diplômés affectés à la Région de l'Atlantique



8 diplômés affectés à la Région du Centre ( St-Laurent )



14 diplômés affectés à la Région de l'Ouest



6 diplômés affectés à laa Région de l'Arctique (Grands Lacs)

laa Tous les étudiants du Collège de la Garde côtière canadienne reçoivent une scolarité gratuite, une allocation de formation, ainsi que le gîte et le couvert gratuits.

Les diplômés du Programme de formation des officiers reçoivent un baccalauréat en technologie (sciences nautiques) de l'Université du Cap-Breton et un diplôme du Collège de la Garde côtière canadienne. Les officiers de navigation reçoivent un certificat de lieutenant de quart de Transports Canada, et les officiers mécaniciens de marine reçoivent un certificat de mécanicien de quatrième classe de Transports Canada.

