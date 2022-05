Lancé en 2020, le Fonds diversité Bell Cause pour la cause offre des dons aux organismes qui s'efforcent d'accroître l'accès à un soutien en santé mentale et en bien-être culturellement informé pour les communautés noires, autochtones et de couleur. Depuis son lancement, 28 organismes ont reçu du financement, notamment l'organisme Black Youth Helpline et l' Association nationale des centres d'amitié , qui ont reçu des dons inauguraux.

Bell Cause pour la cause a travaillé avec les membres de son cercle de conseillers , des personnes issues des communautés noires, autochtones et de couleur ayant une expérience vécue, des leaders communautaires et des experts en la matière pour sélectionner 12 organismes qui recevront des dons cette année.

Voici les plus récents bénéficiaires des dons du Fonds diversité :

Bénéficiaires annoncés en janvier 2022 :

« Depuis 13 ans, Les Ballons Intensifs (LBI) mène le programme Les Camps d'Été LBI en milieux défavorisés québécois. Ce programme allie sport, activités culturelles et engagement communautaire, afin que les participants puissent maintenir la santé sous toutes ses formes et se dépasser tant sur le plan personnel que social. Cette contribution de Bell cause pour la cause permettra à LBI d'offrir une formation spécifique sur les enjeux de santé mentale et leurs symptômes tant pour les 36 coordonnateurs et moniteurs de camps que les 250 jeunes et 125 parents afin de déconstruire certains préjugés, mieux les outiller pour aller chercher des ressources quand c'est nécessaire et pour développer leur résilience face à l'adversité. »

- Ernest Edmond, directeur général, Les Ballons Intensifs

« Bell Cause pour la cause comprend l'importance d'investir pour les peuples autochtones et avec eux. Le projet culturel de bien-être et de soins aux aînés fournira un soutien holistique et complet de santé mentale et de bien-être. En mettant en place des parcours de rétablissement, les transformations et les actions sociales mèneront à des styles de vie positifs. Ceci se propagera et créera des familles plus en santé, un rétablissement guidé après le traumatisme et un accès aux outils et aux ressources de guérison nécessaires pour surmonter les obstacles. Ce projet a été conçu en partenariat avec la communauté autochtone et sera offert par une équipe entièrement autochtone par l'intermédiaire de Ka Ni Kanichihk, un organisme dirigé par des autochtones. Une grande force réside dans cette collaboration, et le soutien et partenariat de Bell Cause pour la cause font toute la différence. »

- Dodie Jordaan, directrice générale, Ka Ni Kanichihk Inc.

« Nous sommes heureux d'annoncer les plus récents bénéficiaires du Fonds diversité. Ces organismes exceptionnels travaillent fort pour améliorer l'accès à du soutien et à des services en santé mentale et en bien-être adaptés à différentes cultures au sein de plusieurs communautés à travers le pays. Au nom de Bell Cause pour la cause, je tiens à tous les féliciter pour la continuation de leur excellent travail pendant ces temps difficiles marqués par des demandes accrues en soins et en soutien. »

- Mary Deacon, présidente de Bell Cause pour la cause

Quelques faits

Les nouveaux dons totalisent 1,1 million de dollars.

Les dons totalisent 3,35 millions de dollars depuis l'année 2020.

Il y a 28 bénéficiaires du Fonds diversité Bell Cause pour la cause.

Pour en savoir plus sur les bénéficiaires du Fonds diversité Bell Cause pour la cause, veuillez visionner Bell.ca/Cause .

À propos de Bell Cause pour la cause

Bell Cause pour la cause est l'engagement le plus important jamais pris par une entreprise à l'égard de la santé mentale au Canada. Reposant sur quatre piliers d'intervention, soit la lutte contre la stigmatisation, les soins et l'accès, la recherche et le leadership en milieu de travail, il est un facteur essentiel de l'initiative Mieux pour tous . Depuis son lancement en 2010, Bell Cause pour la cause s'est associée à plus de 1 300 organismes offrant des services en santé mentale à l'échelle du pays, dont des hôpitaux, des universités, des fournisseurs de services communautaires locaux et d'autres organismes de recherche et de soins. Pour en savoir plus, visitez Bell.ca/Cause .

