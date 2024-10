MONTRÉAL, le 16 oct. 2024 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ (le Fonds) et la CDPQ, un groupe mondial d'investissement, annoncent aujourd'hui un investissement conjoint de 60 millions de dollars dans la première ronde de financement du fonds Appalaches III de BDG & Associés, une société québécoise d'investissements privés qui vise à créer de la valeur en investissant dans des entreprises de taille moyenne. La clôture de cette ronde de financement s'élève à plus de 240 millions $.

Le fonds BDG Appalaches III (BDG III) est un fonds d'investissement privé, basé à Montréal, dont l'objectif est la prise de participations de contrôle dans des PME canadiennes qui œuvrent dans des secteurs traditionnels, notamment les secteurs manufacturiers, alimentaires, de la distribution et des services spécialisés, avec une approche de création de valeur axée sur une gestion active et opérationnelle des sociétés.

« Le repreneuriat est un important défi pour les entreprises et l'apport positif des fonds d'investissement n'est pas à minimiser. Notre participation de 30 millions de dollars dans le fonds BDG Appalaches III s'inscrit dans un désir de développer nos actions afin de conserver nos sièges sociaux, notre expertise et de propulser les entreprises d'ici. Lorsque tout le monde travaille ensemble, on est en mesure d'avoir des résultats significatifs pour l'économie québécoise », explique Philippe P. Huneault, vice-président -- placements privés et investissements d'impact -- Technologies et gestion de fonds, et développement à l'international des entreprises du Fonds de solidarité FTQ.

« Ce nouvel investissement dans le fonds Appalaches III de BDG & Associés, une firme montréalaise qui cible les entreprises de taille moyenne dans plusieurs secteurs importants, permet d'engager notre capital constructif dans un créneau essentiel de notre économie », ajoute Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, CDPQ. « Pour nous, c'est une occasion de soutenir à la fois l'industrie québécoise de la gestion d'actifs et les sociétés dans lesquelles elle investit. »

« Nous sommes fiers d'accueillir parmi nos investisseurs le Fonds de solidarité FTQ et la CDPQ, deux institutions de renom dans le domaine de l'investissement. Leur confiance en notre stratégie représente une étape clé dans l'évolution de BDG, et leur soutien nous permet de renforcer notre impact dans la croissance et le développement des PME dans lesquelles nous investissons », mentionne Christian Turgeon, président de BDG.

Pour la CDPQ, cet investissement s'inscrit dans le cadre de son ambition de porter à 8 G$ les sommes confiées à des gestionnaires québécois d'ici 2028, afin de soutenir l'expertise financière locale et de stimuler la croissance de l'industrie de la gestion d'actifs au Québec. D'ici quatre ans, la CDPQ souhaite ainsi plus que doubler les sommes confiées à divers gestionnaires de fonds d'ici.

À PROPOS DU FONDS DE SOLIDARITÉ FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a plus de 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de plus de 785 000 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 20 milliards de dollars au 31 mai 2024, le Fonds appuie des milliers d'entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez le fondsftq.com ou LinkedIn.

À PROPOS DE LA CDPQ

La CDPQ investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placement privé, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 30 juin 2024, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 452 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com consultez nos pages LinkedIn ou suivez-nous sur X.

CDPQ est une marque de commerce déposée par la Caisse de dépôt et placement du Québec et utilisée sous licence par ses filiales.

À PROPOS DE BDG

BDG, fondée il y a 10 ans, est une société d'investissements privés qui vise à créer de la valeur en investissant dans des entreprises où son capital, sa vision stratégique, ses relations à l'échelle mondiale et son expérience opérationnelle peuvent contribuer à la croissance de celles-ci sur les marchés locaux et internationaux.

