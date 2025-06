Le Fonds immobilier de solidarité FTQ et Urbania poursuivent le développement du site connecté au métro Montmorency

LAVAL, QC, le 25 juin 2025 /CNW/ - Le Fonds immobilier de solidarité FTQ s'associe une fois de plus à Urbania dans la poursuite du développement du projet U-Bahn à Laval, un site TOD (Transit Oriented Development) à quelques pas de la station de métro Montmorency. Le lancement de la construction d'une nouvelle phase de 221 unités résidentielles en copropriétés réparties sur 15 étages, le U-Bahn Condos, s'est tenu aujourd'hui en présence de Martin Raymond, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, et de Stéphan Brault, président de Urbania.

De gauche à droite : Sébastien Brault, Président, Urbania, Martin Raymond, président-directeur général Fonds immobilier de solidarité FTQ, Catherine Venne, vice-présidence Urbania, Stephan Lessard, partenaire Urbania (photographe : Louis-Étienne Doré) (Groupe CNW/Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ))

U-Bahn Condos, dont le nom s'inspire des stations de métro de Berlin, en référence à sa proximité au métro Montmorency, offrira un milieu de vie sécuritaire et paisible pour les gens actifs qui aiment la vitalité de la ville et l'accès à des espaces verts. Le projet est situé dans un secteur des plus stratégiques du centre-ville de Laval avec tous les services commerciaux, communautaires et de santé, aisément accessibles. Un parc privé de 130 000 pied carrés exclusif aux copropriétaires sera aménagé dans la cours intérieure. De nombreux espaces communs personnalisés rendront l'expérience des copropriétaires optimale : hall d'entrée lumineux de style lounge; espaces de travail partagé au 16e étage; terrasse sur le toit offrant une vue exceptionnelle, en plus d'une salle d'entraînement bien équipée. La livraison des premières unités est prévue dès l'automne 2026.

Citations

« Nous sommes reconnaissants de faire à nouveau équipe avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ avec qui nous travaillons le développement de ce site depuis déjà plusieurs années. Le début de la construction des 221 unités résidentielles est des plus stimulants pour notre équipe puisqu'il est un des rares projets de copropriétés mis en chantier à Laval. Nous avons conçu ce projet pour desservir les besoins d'une clientèle variée. Ses espaces communs, ses espaces verts, la configuration des unités et sa localisation au cœur du centre-ville sont parmi les attraits qui attirent les acheteurs. »

Stéphane Brault,

Président, Urbania

« Le lancement de ce nouveau projet de copropriétés constitue une nouvelle réponse à la pénurie de logements à laquelle le Québec fait face, ce qui est très positif. Avec les conditions de marché actuelles, l'accès à la propriété stimule les acheteurs. D'ailleurs, parmi nos premiers clients, nous comptons une majorité de jeunes désireux de concrétiser leur premier achat immobilier, de même que des retraités ».

Martin Raymond,

Président-directeur général, Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le projet en bref - U-Bahn U1

Bâtiment de 16 étages incluant 221 unités en copropriétés

Unités offertes : 43 unités de type 4 ½ variant entre 824 et 2 500pi 2 145 unités de type 3 ½ variant entre 535 et 633 pi 2 33 studios variant entre 423 et 455 pi 2

Architecture urbaine et épurée

Finition des unités de style contemporain avec des matériaux de qualité supérieure

Design à aire ouverte et grandes fenestrations

Chaque unité comprend un balcon, un stationnement et la possibilité d'avoir du mobilier de bureau intégré

Aires communes pour les résidents : un salon de travail partagé (coworking), un hall d'entrée aménagé en style lounge, une salle d'entraînement, un toit-terrasse au 16 e étage Parc privé de 130 000 pi 2 exclusif aux résidents

Les cases de stationnement réparties sur 3 niveaux avec la possibilité d'être munies de bornes de recharge pour voitures électriques

À terme, il y aura 4 phases de U-Bahn Condos identifiées par U1, U2, U3 et U4.

Caractéristiques de l'emplacement

Situé au 1801 Jacques-Tétrault à l'intersection du boulevard Le Corbusier et de la rue Jacques-Tétreault, à Laval

et de la rue Jacques-Tétreault, à Station de métro Montmorency à distance de marche, à proximité de nombreux circuits de transport en commun de la Société de transport de Laval et du train de banlieue

et du train de banlieue Localisation exceptionnelle dans un secteur des plus stratégiques du centre-ville de Laval , avec tous les services commerciaux, communautaires et de santé, aisément accessible :

, avec tous les services commerciaux, communautaires et de santé, aisément accessible : Accès rapide aux autoroutes 15 et 440

Centre Aquatique Laval

Bibliothèque centrale de Laval (2027)

À propos d'Urbania

Promoteur immobilier depuis 1997, Urbania construit des unités d'habitation mariant la modernité et des matériaux de qualité supérieure en choisissant des emplacements qui en offrent plus : espaces verts exclusifs, proximité aux transports en commun et aux commerces. Avec son projet novateur situé au centre-ville de Laval, Urbania a réussi à implanter un véritable village urbain à échelle humaine. Le groupe Urbania vise à créer des projets immobiliers à l'image de demain. Le site de Laval comprend plusieurs tours construites en huit phases : Urbania, Urbania 2, Urbania Haus et U-Bahn Condos (qui comprendra quatre phases).

À propos du Fonds immobilier de solidarité FTQ

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ contribue au développement économique du Québec en participant financièrement et stratégiquement à la réalisation de projets immobiliers et rentables en partenariat avec des leaders du secteur. Il appuie le démarrage de projets, tant dans les secteurs résidentiels, de bureaux, commercial, institutionnel, qu'industriel et il privilégie une approche de développement fondée sur les facteurs ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) menant à des projets durables. Au 31 décembre 2024, il comptait 25 projets immobiliers en développement ou en construction d'une valeur de 4,6 milliards $; 82 immeubles en exploitation et 13,3 millions de pi2 de terrain à développer dont 5 millions de pi2 à vocation industrielle. Le Fonds immobilier est membre de Bâtiment durable Québec.

Renseignements : Josée Lagacé, Fonds immobilier de solidarité FTQM, Cell. : 514 707-5180, [email protected]