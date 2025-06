Les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi 119 M$ pour appuyer la relève de 70 PME québécoises en 2024-2025

Plus de la moitié des 232 M$ investis par les Fonds régionaux dédiée au repreneuriat

MONTRÉAL, le 11 juin 2025 /CNW/ - Les 17 Fonds régionaux de solidarité FTQ ont établi un nouveau record en investissant 232 M$ pour soutenir des petites et moyennes entreprises québécoises au cours de l'exercice financier 2024-2025. En plus de maintenir une croissance continue de leurs investissements depuis 10 ans, les Fonds régionaux ont atteint un sommet cette année en soutenant 151 entreprises.

Des investissements de 119 M$ pour soutenir la relève de 70 PME régionales

Partout au Québec, les Fonds régionaux poursuivent leur engagement en transfert d'entreprise pour garder les entreprises d'ici, ici. Grâce à un financement record de 119 M$, ils ont accompagné la relève de 70 PME. Ainsi, plus de la moitié des montants investis par les Fonds régionaux a été dédiée au repreneuriat.

« Nous sommes déterminés à promouvoir la relève entrepreneuriale partout au Québec. Nos investissements records en repreneuriat cette année témoignent de notre engagement à assurer la pérennité des entreprises d'ici et à stimuler l'économie régionale. En tant que partenaires, nous ne nous contentons pas de fournir du soutien financier, nous offrons également un accompagnement humain pour faciliter la réussite des entrepreneurs et entrepreneuses », déclare Luc Pinard, président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ.

Repreneuriat à Montréal

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ - Montréal ont investi au total 19,7 M$ dans une dizaine d'entreprises de la métropole. Plus de 80 % des investissements, soit 15,9 M$, ont été consacrés au repreneuriat, permettant ainsi d'appuyer la relève de sept PME, dont Trio Pac.

Fondée en 1992, l'entreprise Trio Pac est spécialisée dans les systèmes de convoyeur pour l'embouteillage et l'emballage dans des secteurs variés. Ses activités incluent plus précisément la distribution de convoyeurs, la conception et la fabrication de convoyeurs personnalisés, les services de maintenance, de réparation et la vente de pièces de rechange. Trio Pac compte dans son portefeuille plusieurs clients de renommée internationale dans la production agroalimentaire, le commerce du détail, l'industrie pharmaceutique, la logistique, les transports et plusieurs autres secteurs.

Olivier Quevillon et Alexis Tremblay ont fait l'acquisition de l'entreprise établie dans l'arrondissement de Saint-Laurent à l'été 2024. Depuis leurs études à HEC Montréal, il y a une quinzaine d'années, les deux gestionnaires chevronnés cultivaient l'ambition de se lancer en affaires ensemble. « Nous sommes fiers d'avoir repris une entreprise avec une histoire, de capitaliser sur des bases solides pour construire une croissance durable », précise Olivier Quevillon, président-directeur général de Trio Pac.

« Bénéficier de l'appui et de l'accompagnement des Fonds régionaux nous a permis de concrétiser un projet entrepreneurial mûri de longue date. Nous sommes également reconnaissants d'avoir pu compter sur les fondateurs de l'entreprise pour assurer une transition fluide », ajoute Alexis Tremblay, directeur des opérations de Trio Pac.

Mario Couture et Stéphane Pilon, qui ont fondé et dirigé Trio Pac pendant des décennies, sont en effet restés quelques mois au sein de l'entreprise. « Il était important pour nous d'assurer un passage de relai fluide avec Olivier et Alexis. L'entreprise est entre bonnes mains pour poursuivre sur sa lancée », confirment les cédants de Trio Pac.

« Les Fonds régionaux de solidarité FTQ sont résolument engagés à appuyer la croissance pérenne des PME d'ici. C'est pourquoi nous répondons présents pour soutenir des repreneurs comme Alexis Tremblay et Olivier Quevillon, qui portent une vision à long terme pour assurer le développement d'une entreprise d'ici », déclare Peter Rayes, vice-président Fonds régionaux de solidarité FTQ - Montréal - Outaouais.

Un écosystème repreneurial pour soutenir les projets de relève

« Cette année, nous avons lancé une tournée des régions pour rencontrer les entrepreneurs et entrepreneuses afin de discuter des aspects financiers essentiels du repreneuriat. L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) nous accompagne lors de ces événements pour offrir des conseils pratiques et livrer des expériences concrètes de transferts d'entreprises », explique M. Pinard.

En plus de l'EEB, les Fonds régionaux collaborent depuis plusieurs années avec EntreChefs PME. À l'automne dernier, des experts et expertes des Fonds régionaux ont participé à sept forums à travers le Québec pour partager des témoignages sur le transfert d'entreprise avec des chefs et cheffes d'entreprises partenaires ayant vécu cette expérience. Plus récemment, Réseau Mentorat s'est ajouté au groupe de partenaires du réseau du Fonds de solidarité FTQ afin de bonifier l'offre d'accompagnement en transfert d'entreprise.

« Comme nous, plusieurs acteurs de l'économie se mobilisent pour répondre à un objectif collectif de garder nos entreprises au Québec. C'est pourquoi j'ai joint cette année le conseil d'administration de Repreneuriat Québec qui joue un rôle important pour les cédants et cédantes, ainsi que les repreneurs et repreneuses potentiels », conclut M. Pinard.

À propos des Fonds régionaux de solidarité FTQ

Faisant partie du réseau du Fonds de solidarité FTQ, les Fonds régionaux de solidarité FTQ participent au développement économique de chacune des régions du Québec grâce à l'épargne de plus de 795 000 Québécois et Québécoises. Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux ont investi 1,9 milliard de dollars dans plus de 1 800 entreprises.

Les 17 bureaux des Fonds régionaux de solidarité FTQ offrent aux petites et moyennes entreprises des solutions d'affaires personnalisées, en prêt ou en capital-actions. Chaque produit est élaboré en tenant compte des caractéristiques de l'entreprise et de la réalité économique régionale. Sans garantie ni caution personnelle, les prêts des Fonds régionaux visent à compléter le financement offert par les institutions financières traditionnelles.

