Hausse de 0,81 $ depuis le 23 décembre 2024

Faits saillants au 31 mai 2025

Valeur de l'action à 64,52 $ (une hausse de 0,81 $ par rapport à celle en vigueur depuis le 23 décembre 2024 et de 5,41 $ par rapport à celle du 21 juin 2024)

Rendement annuel de 9,2 %

Rendement semestriel de 1,3 %

Plus de 808 000 actionnaires-épargnants

Rendements composés annuels 1 an de 9,2 %, 3 ans de 7,0 %, 5 ans de 7,8 % et 10 ans de 6,9 %

Résultat global annuel de 1,9 milliard de dollars

Actif net de 21,9 milliards de dollars

Investissements de 1,9 milliard de dollars du Fonds et de son réseau régional, local et immobilier pour appuyer l'économie du Québec1

MONTRÉAL, le 23 juin 2025 /CNW/ - Pour son exercice financier terminé le 31 mai 2025, le Fonds de solidarité FTQ affiche un résultat global (profits) de 1,9 milliard de dollars. Le rendement annuel à l'actionnaire est de 9,2 % (incluant 1,3 % pour le deuxième semestre de l'exercice). Ainsi, la valeur de l'action du Fonds est en hausse et atteint maintenant 64,52 $. L'actif net est de 21,9 milliards de dollars (une hausse de 0,2 milliard au cours du semestre), alors que le nombre d'actionnaires-épargnants est de plus de 808 000.

Les rendements composés annuels à l'actionnaire du Fonds (sans tenir compte des crédits d'impôt), en date du 31 mai 2025, sont de 9,2 % pour 1 an, 7,0 % pour 3 ans, 7,8 % pour 5 ans et 6,9 % pour 10 ans.

« Le rendement annuel reflète un exercice en deux temps. Après un premier semestre avec un rendement de 7,8 %, le portefeuille du Fonds a tenu le coup au cours du deuxième avec un rendement positif de 1,3 %. C'est ainsi que le Fonds a dégagé des profits de 1,9 milliard de dollars au cours de l'exercice, et ce, malgré l'incertitude et la volatilité qui continuent d'affecter l'économie », déclare Janie Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds.

« Nous demeurons prêts à appuyer les entreprises d'ici, de même que leurs travailleuses et travailleurs, afin de bâtir une économie plus forte et plus résiliente. Qu'il s'agisse de repreneuriat, de productivité, de transition technologique ou de logement, il y a autant d'occasions que de défis. Grâce à l'épargne d'une travailleuse et d'un travailleur sur six au Québec, le Fonds continuera d'appuyer les entreprises du Québec alors qu'une nouvelle réalité économique s'installe. C'est ça, l'épargne d'ici pour l'économie d'ici! », poursuit Mme Béïque.

Au cours de l'exercice, le Fonds et les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont poursuivi leurs efforts pour stimuler le repreneuriat au Québec. Ils ont notamment investi pour appuyer la relève de Stageline, un leader mondial dans la conception et la fabrication de scènes mobiles et de structures scéniques hydrauliques. Un investissement a également été fait dans le Fonds d'investissement pour la relève agricole (FIRA II) pour appuyer une nouvelle génération d'agriculteurs et d'agricultrices partout au Québec.

Pour leur part, les Fonds régionaux ont notamment soutenu le transfert de PME comme Sciage de Béton Saguenay, Permafil de Sainte-Marguerite en Beauce, une entreprise spécialisée en produits métalliques, et Pro-Fil électrique, un entrepreneur spécialisé en installation et réparation électriques pour les secteurs résidentiel et commercial basé à Québec.

Le Fonds immobilier de solidarité FTQ, quant à lui, a poursuivi ses investissements, notamment dans le marché résidentiel, avec l'objectif d'accélérer les mises en chantier afin de pallier la pénurie de logements. Il a entre autres autorisé des investissements pour un projet de 307 appartements à L'Assomption, un autre de 132 appartements à Mont-Saint-Hilaire et pour 205 appartements à Pointe-Claire. Il a également continué le déploiement de logements sociaux et abordables.

1 Cette donnée inclut les investissements du Fonds et de son réseau, soit les Fonds régionaux de solidarité FTQ, les fonds locaux de solidarité et le Fonds immobilier de solidarité FTQ effectués par ces derniers entre le 1er juin et le 31 mai.

Sélection aléatoire

Le Fonds a procédé au cours du dernier exercice à deux sélections aléatoires pour l'émission d'actions par prélèvements bancaires uniques ou automatiques.

« L'épargne-retraite étant au cœur de notre mandat, je me réjouis du succès des premières sélections aléatoires organisées par le Fonds pour l'émission d'actions. Nous avons ainsi rejoint encore plus de Québécois et Québécoises qui souhaitent se préparer à avoir une retraite décente. Et grâce notamment à cette sélection aléatoire et à nos activités de sensibilisation à l'épargne-retraite, le Fonds a accueilli près de 54 000 nouveaux épargnants en 2024-2025. Dans un contexte où le coût de la vie augmente, savoir que plus de 50 000 nouveaux travailleurs et travailleuses ont fait le choix de nous confier leur épargne pour la première fois nous rappelle le fondement de notre mission », continue Janie Béïque.

Au cours des prochains mois, le Fonds annoncera les modalités de la prochaine sélection aléatoire qui permettra aux Québécoises et Québécois de cotiser au Fonds et ainsi mieux préparer la retraite.

