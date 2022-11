L'ANCIENNE-LORETTE, QC, le 1er nov. 2022 /CNW Telbec/ - Pour appuyer la croissance d'EBC, le Fonds de solidarité FTQ et Investissement Québec deviennent actionnaires minoritaires dans ce chef de file du secteur de la construction.

Fondée à Québec en 1968, EBC se classe aujourd'hui parmi les plus grandes compagnies de construction au Canada. Avec son personnel des plus qualifiés comptant plus de 1600 employés présents dans 7 bureaux au pays, EBC a développé au fil des années une expertise dans la construction de bâtiments et d'infrastructures publiques de grande envergure (hôpitaux, écoles, bureaux, ponts, routes, tunnels et autres), de projets d'énergie tels que des centrales hydroélectriques, des barrages et des parcs éoliens ainsi que dans le secteur minier. En collaboration avec ses partenaires d'affaires, EBC réalise avec succès des projets de qualité, à la fois ambitieux et diversifiés, en appliquant les plus hauts standards de sécurité, tout en privilégiant la satisfaction de ses clients.

L'entreprise est dirigée par Marie-Claude Houle, l'une des rares femmes à la tête d'une entreprise de construction d'envergure au pays. Depuis son arrivée comme chef de la direction, le chiffre d'affaires est passé de 100 millions de dollars à plus de 1 milliard.

« Je suis très heureuse d'accueillir au sein de l'actionnariat d'EBC ces deux grands investisseurs institutionnels qui ont à cœur le développement des entreprises québécoises. Cet appui nous permettra de poursuivre notre croissance et de continuer à participer activement aux nombreux projets d'envergure au Canada. Il s'agit d'une belle marque de confiance envers EBC et notre équipe, ce qui nous donne des ailes pour amener EBC encore plus loin. EBC continuera à se développer et à innover, tout en respectant ses valeurs humaines et en s'assurant de bâtir l'avenir de façon responsable et équitable », déclare Marie-Claude Houle, présidente et chef de la direction d'EBC.

« EBC est une entreprise stratégique dans l'écosystème de la construction au Québec et compte parmi les entrepreneurs en construction les plus performants au Canada grâce au leadership de Marie-Claude Houle et de son équipe. Le Fonds s'activera toujours à accompagner des entreprises, comme EBC, qui souhaitent renforcer leur impact régional et atteindre de nouveaux marchés », affirme Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ.

« Investissement Québec est heureux de soutenir EBC avec cette nouvelle phase de croissance. Notre intervention leur fournira la marge de manœuvre pour participer à la réalisation d'un plus grand nombre de projets d'envergure et structurants, qui contribueront au développement économique de plusieurs de nos régions. EBC occupe une place importante dans un secteur phare de l'économie du Québec et nous sommes fiers d'y contribuer. », soutien Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec.

À propos d'EBC

Fondée en 1968, EBC est une entreprise en plein essor dans les secteurs du bâtiment, du civil et des mines. Figurant parmi les plus grands entrepreneurs en construction au pays, EBC compte 1600 employés et 7 bureaux au Canada. Depuis plus de 50 ans, EBC a réalisé quelque 720 projets totalisant près de 22 milliards de dollars, prônant les plus hauts standards de sécurité, les valeurs humaines et la satisfaction des clients.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ s'investit pour une meilleure société grâce à l'épargne de ses 748 371 actionnaires. Au moyen de ses investissements en capital de développement et capital de risque, le Fonds cherche notamment à contribuer à la transition vers une économie plus verte, un monde du travail centré sur l'humain, et une société en meilleure santé. Il offre aux entreprises du financement non garanti et de l'accompagnement stratégique. Avec un actif net de 17,4 milliards de dollars au 31 mai 2022, le Fonds appuyait 3 620 entreprises partenaires et 296 927emplois.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec-CRIQ. Également, grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

