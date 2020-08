« EBC compte parmi les entrepreneurs en construction les plus innovants et performants au Canada, a déclaré Janie C. Béïque, première vice-présidente aux investissements du Fonds de solidarité FTQ. Grâce à sa vaste expertise dans la construction d'infrastructures publiques, EBC est l'une des sociétés les mieux positionnées pour participer aux grands projets de construction qui seront lancés au cours des prochaines années, tant à l'échelle québécoise que canadienne. Nous sommes très fiers d'être associés au succès d'EBC et de l'accompagner dans ses projets de croissance. »

« Pour nous, il est essentiel de soutenir des entreprises qui font partie de l'un des secteurs névralgiques de la relance économique québécoise, a souligné Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. À travers ses centaines de projets au cours des 50 dernières années, EBC a eu un impact significatif sur l'économie d'un grand nombre de nos régions québécoises. Nous souhaitons à Marie-Claude Houle et toute son équipe encore de nombreux projets structurants. »

Fondée à Québec en 1968, EBC a développé au fil des années une expertise dans la construction d'infrastructures publiques de grande envergure (ponts, routes et autoroutes, tunnels et autres utilités publiques), dans des projets d'énergie tels que centrales hydroélectriques, barrages et parcs éoliens, dans le secteur minier ainsi que dans les projets de bâtiment commerciaux, multirésidentiels, industriels et institutionnels. L'entreprise, qui compte plus de 2 800 employés, se classe aujourd'hui parmi les plus grandes compagnies de construction au Canada et figure depuis plusieurs années au palmarès des sociétés les mieux gérées au pays.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai 2020, le Fonds appuie 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.

À propos d'Investissement Québec

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat et le repreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations. Active dans toutes les régions administratives du Québec, la Société soutient la création et le développement des entreprises de toute taille au moyen d'investissements et de solutions financières adaptées. Investissement Québec appuie aussi les entreprises par des services-conseils et d'autres mesures d'accompagnement, notamment un support technologique offert par Investissement Québec - CRIQ. Grâce à Investissement Québec International, la Société accompagne les entreprises en matière d'exportation et assure la conduite de la prospection de talents et d'investissements étrangers au Québec.

À propos d'EBC

Fondée en 1968, EBC est une entreprise en plein essor dans les secteurs du bâtiment, du civil et des mines, prônant les plus hauts standards de sécurité, les valeurs humaines et la satisfaction des clients. Elle est le deuxième plus grand entrepreneur général au Québec et compte parmi les dix plus importants joueurs de l'industrie au Canada. L'entreprise, dont le siège social est établi à L'Ancienne-Lorette, dispose de 7 bureaux dans plusieurs autres villes au pays et emploie plus de 2 800 personnes. L'an dernier, le chiffre d'affaires d'EBC a franchi le cap du milliard de dollars.

SOURCE EBC

Liens connexes

