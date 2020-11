Le Fonds de solidarité FTQ et EDC investissent 10 M $ dans Joseph Ribkoff

« Avec le concours de partenaires institutionnels d'investissement comme le Fonds de solidarité FTQ, le Programme d'investissement de contrepartie d'EDC fournit aux entreprises canadiennes les fonds dont elles ont besoin de toute urgence dans le but d'accélérer l'exécution de leurs plans de croissance et de les aider à traverser les turbulences économiques, a expliqué Carl Burlock, vice-président directeur et chef de la direction des affaires commerciales à EDC. Chez Joseph Ribkoff, entreprise présente dans plus de 64 marchés internationaux, la confection de vêtements de qualité et la prise de décisions stratégiques ne datent pas d'hier. Ce co-investissement permettra à l'entreprise de continuer sur sa lancée en s'adaptant aux besoins des consommateurs dans le contexte commercial actuel. »

« Ce partenariat résulte de discussions entre les deux organisations qui ont été tenues avant la crise économique, l'objectif étant d'aider collectivement plus d'entreprises à croître dans un marché mondial toujours plus concurrentiel. En travaillant avec des partenaires de l'écosystème financier comme EDC, nous sommes en mesure d'appuyer davantage d'entreprises comme Joseph Ribkoff », a ajouté Alain Denis, vice-président principal aux investissements du Fonds de solidarité FTQ.

NOVACAP, un chef de file canadien du placement privé, a acquis en 2017 une participation majoritaire dans l'entreprise dont le siège social est à Montréal. NOVACAP était appuyé pour la transaction par le Fonds, le fondateur Joseph Ribkoff et des dirigeants de l'entreprise.

« Les investissements du Fonds et d'EDC durant la période de crise actuelle sont grandement appréciés car ils permettront à la société de continuer ses projets de développement durant une période ou ses revenus sont moindres et ainsi mieux se préparer pour le post-Covid », souligne Domenic Mancini, président du conseil de Joseph Ribkoff et associé sénior chez Novacap.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 13,8 milliards de dollars au 31 mai 2020, le Fonds appuie 221 267 emplois. Le Fonds est partenaire de 3 329 entreprises et compte 707 935 actionnaires-épargnants.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises. Pour aider les entreprises canadiennes qui doivent faire face à des difficultés financières extrêmes à cause de la réaction mondiale à la COVID-19, le gouvernement du Canada a inclus le marché intérieur dans le mandat d'EDC jusqu'au 31 décembre 2021. Ce mandat élargi permet à EDC d'étendre son soutien aux entreprises principalement actives au pays.

