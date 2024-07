Le Fonds et EDC réinvestissent 16,3M$ dans Ugowork

MONTRÉAL, le 31 juill. 2024 /CNW/ - Le Fonds de solidarité FTQ (le Fonds) et Exportation et Développement Canada (EDC) annoncent un réinvestissement de 16,3 millions de dollars nouvellement déployé à UgoWork, dans le cadre du d'EDC. Après le succès de leur collaboration au niveau du partenariat d'investissement de contrepartie, le Fonds et EDC mettront davantage à contribution la complémentarité de leurs solutions financières et de leur expertise pour continuer de faire progresser les entreprises québécoises à l'international.

Un réinvestissement dans UgoWork

Logo de Fonds de solidarité FTQ (Groupe CNW/Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)) Exportation et Développement Canada (EDC) (Groupe CNW/Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ))

Parmi les investissements réalisés, UgoWork fait figure de proue. EDC et le Fonds ont commencé à soutenir ensemble l'entreprise, qui se spécialise dans la fabrication de batteries lithium-ion et d'infrastructures de recharge pour véhicules industriels, tout en optimisant la consommation énergétique de ses clients au moyen d'une plateforme logicielle d'intelligence artificielle. Cette plateforme permet d'offrir des solutions Energy as a Service (EaaS) qui visent à augmenter le rendement et diminuer l'empreinte carbone de ses clients.

Après s'être implantée chez ses premiers clients majeurs comme Toyota, l'entreprise entreprend une seconde stratégie d'expansion mondiale, ce qui a mené à un réinvestissement de 16,3 millions de dollars, pour un total de 29,3 millions de dollars déployés conjointement depuis novembre 2022. Dans le cadre de leur partenariat, le Fonds et EDC ont collaboré pour offrir des solutions adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise.

« Nous remercions chaleureusement le Fonds et EDC qui ont cru en nous et qui ont compris dès le départ que nous sommes un pionnier de l'électrification des véhicules industriels », a déclaré Philippe Beauchamp, Président et directeur général d'UgoWork. « Nous avons déjà suscité de grandes attentes sur le marché grâce à la performance, à l'innovation et à la valeur commerciale sans précédent que présentent nos solutions. Nous sommes ravis de pouvoir compter sur l'appui du Fonds et d'EDC dans notre croissance ».

Le partenariat en chiffre

À travers leur partenariat, Le Fonds et EDC ont appuyé plus de 15 entreprises et investis plus de 230 millions de dollars conjointement depuis 2020. Créé à l'origine pour aider les entreprises exportatrices à faire face à la pandémie, l'objectif du partenariat s'est depuis déplacé vers la collaboration et vise maintenant à appuyer plus stratégiquement les entreprises dans leurs efforts de croissance mondiale.

Relancé en juin 2023, les nouveaux critères du programme d'investissement de contrepartie d'EDC se sont élargis, passant de l'appariement d'un capital allant jusqu'à 5 millions de dollars à 25 millions de dollars.

« Le Fonds est fier de soutenir à nouveau la vision et l'audace d'UgoWork dans le cadre d'un programme ayant déjà le vent dans les voiles. La décision de reconduire le Programme d'investissement de contrepartie avec EDC permettra d'assurer la croissance de plusieurs entreprises comme UgoWork qui ont la volonté d'impacter positivement le secteur technologique d'ici et qui osent sortir des sentiers battus », explique Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impact du Fonds de solidarité FTQ.

« Le Fonds est depuis longtemps un partenaire essentiel d'EDC et, à ce titre, il aide la Société à bonifier les capitaux mis à la disposition des entreprises canadiennes en quête d'expansion à l'international », a déclaré Lissa Bjerkelund d'EDC, vice-présidente, Prêts et investissements, Marché intermédiaire. « Nous sommes fiers de travailler au côté du Fonds alors que nous élargissons la gamme de nos solutions dans l'optique de rehausser notre soutien aux entreprises novatrices, comme UgoWork, et de leur permettre de saisir davantage d'occasions de croissance sur les marchés mondiaux. »

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 765 721 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,4 milliards de dollars au 31 mai 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l'étranger. EDC leur offre les produits financiers et l'expertise dont elles ont besoin pour percer de nouveaux marchés en toute confiance, réduire le risque financier et croître en mondialisant leurs activités. Ensemble, EDC et les entreprises canadiennes bâtissent une économie plus prospère, plus forte et plus durable pour toute la population canadienne.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-800-229-0575 ou rendez-vous au www.edc.ca.

A propos d'UgoWork

UgoWork est une entreprise technologique spécialisée dans les solutions énergétiques performantes au lithium-ion pour l'industrie de la manutention. Elle développe, fabrique et distribue un écosystème intégré comprenant des batteries et une architecture logicielle infonuagique, fournissant des données exploitables pour optimiser les opérations quotidiennes et réduire les coûts pour les gestionnaires de flotte. UgoWork transforme les solutions énergétiques traditionnelles grâce à une infrastructure de recharge universelle et standardisée, une surveillance continue des produits en opération et une expertise proactive. De plus, son modèle Energy as a Service (EaaS) est spécifiquement adapté à l'industrie de la manutention.

Basée à Québec, au Canada, l'entreprise offre ses programmes de gestion avancés de l'énergie, qui sont efficaces et éprouvés partout en Amérique du Nord à de nombreuses entreprises du Fortune 500. Visitez ugowork.com.

SOURCE Le Fonds de Solidarité des Travailleurs du Québec (FTQ)

Informations pour les représentants des médias : Frédérique Lavoie-Gamache, Conseillère aux relations de presse, Fonds de solidarité FTQ, 438 364-1596, [email protected]; Médias : Exportation et développement Canada, 1-888-222-4065, [email protected]; Jean-François Marchand, Directeur marketing et succès client, UgoWork, 1.418.999.7477, [email protected]