MONTRÉAL, le 23 août 2022 /CNW/ - La pandémie a touché durement les organismes culturels durant de longs mois. En ces moments difficiles, le gouvernement du Canada était là pour les appuyer et les aider à faire autrement. Cette année, le festival MUTEK délaisse la formule hybride et investit plusieurs lieux du Quartier des spectacles pour tenir sa 23e édition.

Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, renouvelle le soutien du gouvernement du Canada à l'organisme et annonce l'octroi de financements pour appuyer les activités de la 23e édition du festival international de musiques électroniques et de créativité numérique MUTEK.

Patrimoine canadien, dans le cadre du Fonds du Canada pour la présentation des arts, offre un appui financier de 132 500 dollars pour l'édition 2022. En plus du montant accordé dans l'enveloppe habituelle du programme, MUTEK obtient aussi un appui par l'entremise du Fonds de réengagement avec les publics, initiative mise sur pied afin de stimuler la relance du milieu artistique après la crise provoquée par la pandémie. Une partie du financement servira également à encourager l'exportation créative, notamment dans le cadre de MUTEK Forum, le volet professionnel du festival qui invite les producteurs et acheteurs culturels d'une trentaine de pays à découvrir les talents canadiens.

Citations

« Ça fait du bien de retrouver le festival MUTEK en mode présentiel! Le public pourra à nouveau partager des moments mémorables grâce à une programmation riche et unique en son genre. C'est une fierté d'être associé à un événement aussi novateur, qui met de l'avant la puissance créative de nos communautés artistiques et qui contribue à leur rayonnement au-delà de nos frontières! »

- Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec

« MUTEK, c'est un joyau de contenu de musiques électroniques et de performances audiovisuelles qui fait rayonner Montréal aux quatre coins du globe. MUTEK, c'est aussi une pléiade d'êtres humains constituée d'artistes de talent, de travailleuses et travailleurs dévoués et de partenaires généreux, qui ont la chance de pouvoir mettre à profit leurs forces et qui collaborent à l'unisson à une même mission. »

- Sophie Darsigny, codirectrice générale de MUTEK

Les faits en bref

Après deux années en formule hybride, le festival MUTEK fait un retour en présentiel et sera présenté du 23 au 28 août 2022 dans le Quartier des spectacles.

L'événement offrira au public plus de 80 performances, des créations contemporaines alliant paysages sonores et univers visuels issus du savoir-faire de plus de 100 artistes en provenance de 21 pays.

Le festival se déploie cette année dans une constellation de lieux à distance de marche les uns des autres. Parmi les endroits clés du festival, la Société des arts technologiques [SAT], le MTELUS, le Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. L'épicentre sera situé à la nouvelle esplanade Tranquille qui accueille pour la première fois la scène extérieure gratuite de MUTEK.

Du 23 au 26 août 2022, le volet MUTEK Forum propose une série d'événements de nature professionnelle à l'Agora Hydro-Québec du Cœur des sciences de l'Université du Québec à Montréal. Des conférences, panels, ateliers et classes de maître traiteront d'intelligence artificielle, des œuvres XR, de la blockchain et autres thématiques en lien avec l'actualité et les pratiques artistiques les plus novatrices.

Le Fonds du Canada pour la présentation des arts offre une aide financière aux organismes qui présentent des festivals artistiques ou des saisons de spectacles professionnels. Le fonds appuie également les organismes et projets afin de contrer les effets de la pandémie et de leur fournir les moyens financiers de reprendre leurs activités.

L'enveloppe Exportation créative du Fonds du Canada pour la présentation des arts permet de faire des investissements stratégiques pour faire rayonner les artistes canadiens à l'étranger en encourageant la participation de diffuseurs artistiques internationaux aux festivals et événements artistiques canadiens.

Le Fonds de réengagement avec les publics a pour objectif de stimuler la reprise du secteur de la diffusion des arts en apportant un soutien aux festivals artistiques, aux diffuseurs de saisons de spectacles professionnels et aux organismes d'appui à la diffusion qui sont admissibles à des activités ciblées visant à encourager le retour des spectacles devant public.

