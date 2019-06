Le Festival International de Jazz de Montréal célèbre son 40e anniversaire

Le gouvernement du Canada appuie le Festival International de Jazz de Montréal

MONTRÉAL, le 26 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, ainsi que l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement du Canada appuyait le 40e Festival International de Jazz de Montréal.

Patrimoine canadien a octroyé 1,25 million de dollars pour le rendez-vous de 2019, dont un million de dollars par l'entremise du Fonds du Canada pour la présentation des arts. Cette somme permettra au public d'avoir un accès privilégié à une programmation diversifiée et à des prestations d'artistes de renommée internationale, dont plusieurs seront offertes gratuitement. De plus, 250 000 dollars seront dédiés aux festivités entourant la Journée canadienne du multiculturalisme dans le cadre du programme Le Canada en fête.

Le Festival International de Jazz de Montréal pourra déployer sa stratégie de commercialisation à l'étranger pour les moutures de 2019 et de 2020 grâce à une contribution non remboursable de 1 374 750 dollars de DEC. Cette aide financière permettra également de développer et d'implanter des « HUBS », soit des nouveaux pôles festivaliers déployés dans différents arrondissements stratégiques de l'île de Montréal. Ceux-ci contribueront à porter l'animation au-delà du centre-ville, voire à l'échelle de l'île. En 2019, le Festival International de Jazz s'implantera dans l'arrondissement de Verdun.

Citations

« Rendez-vous incontournable pour les festivaliers et les amateurs de musique, le Festival International de Jazz de Montréal fera vibrer la métropole pour une 40e année. Offrant une vitrine exceptionnelle aux artistes d'ici et d'ailleurs, le festival se déploie pour la première fois dans la métropole et fera profiter Verdun de sa programmation audacieuse et riche en découvertes qui fait la part belle aux talents de la relève. Notre gouvernement est fier de participer à la vitalité de notre scène culturelle et à la réussite de célébrations d'une telle envergure. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme

« Pour son 40e anniversaire, le Festival International de Jazz fera vibrer les festivaliers de partout dans le monde avec des artistes débordant de talents, de créativité et d'originalité. L'appui financier de DEC à la commercialisation de l'événement à l'étranger ainsi qu'au développement de produits permettra d'attirer davantage de visiteurs et de générer des retombées économiques appréciables, en plus de contribuer à la visibilité et à la notoriété du festival. Nous sommes heureux d'apporter notre soutien à cette rencontre sans égale qui génère d'importantes retombées économiques dans le Grand Montréal et qui crée des centaines d'emplois dans la métropole. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

Les faits en bref

Fondé en 1980, le Festival International de Jazz de Montréal se tiendra du 26 juin au 6 juillet cette année. Pour sa 40e année, près de 2 millions de festivaliers sont attendus. Présenté pendant 10 jours sur 20 scènes différentes, le festival offrira plus de 500 spectacles, dont les trois quarts seront gratuits.

Pour le 40e anniversaire du festival, il y aura un événement surprise spécial le 26 juin ,en soirée, à la Place des Festivals : The Brooks et plusieurs autres artistes reprendront de grands classiques d'artistes qui se sont produits sur les scènes du festival au cours des 40 dernières années.

Trois grands événements extérieurs gratuits sont attendus, dont les spectacles de deux Québécois : Charlotte Cardin, le 27 juin, et Matt Holubowski, le 6 juillet. Le 2 juillet, ce sera au tour de l'Australien Nick Murphy fka Chet Faker. D'autres grands noms seront accueillis au festival, dont Norah Jones, Peter Frampton, Bryan Adams et plusieurs autres.

Créée dans le cadre des festivités de la Journée canadienne du multiculturalisme, la nouvelle série Tempo sera présentée gratuitement tous les soirs, à 18 h!

Le Programme de développement économique du Québec appuie le développement et la diversification économique des régions et les aide à saisir des occasions de développement économique porteuses pour l'avenir.

