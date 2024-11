TORONTO, le 25 nov. 2024 /CNW/ - Créer des milieux de travail accessibles et inclusifs est essentiel afin d'assurer à ce que les personnes en situation de handicap puissent participer pleinement au marché du travail. Le gouvernement fédéral s'est engagé à aider tous les Canadiens et Canadiennes à réussir, peu importe leur identité ou leurs capacités, et à soutenir les employeurs afin de maintenir en poste les employés en situation de handicap qui ont le talent nécessaire pour soutenir la croissance des entreprises canadiennes et de notre économie.

Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a participé à un événement pour le Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, organisé par la Banque TD. Lors de l'événement, le Conseil a rendu public son rapport final Combler l'écart - Rapport sur l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu de travail au Canada. La publication de ce rapport s'ajoute à la création et au lancement du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap le 4 décembre 2023 pour marquer l'achèvement du mandat du Conseil.

Ce rapport présente des conseils et des recommandations concrets pour les employeurs canadiens, le Réseau et le gouvernement du Canada, portant sur les supports dont les employeurs ont besoin afin de réaliser des milieux de travail inclusifs. Il aborde des sujets comme la culture en milieu de travail, la conception inclusive, les mesures d'adaptation, le recrutement et le développement professionnel, les technologies d'assistance et l'intelligence artificielle, et la mesure des résultats.

Dans ce rapport, le Conseil recommande au gouvernement du Canada :

de soutenir les employeurs en investissant dans la formation axée sur les compétences et l'embauche de personnes en situation de handicap, en faisant de la sensibilisation et en faisant connaître les pratiques exemplaires entourant l'inclusion en milieu de travail;

d'apporter des améliorations aux lois et règlements concernant l'inclusion en milieu de travail;

de donner l'exemple en éliminant les obstacles comme les pratiques et les entrevues d'embauche non accessibles, les retards dans la mise en place de mesures d'adaptation, et les obstacles aux promotions;

Le gouvernement a déjà pris des mesures pour soutenir l'inclusion des personnes en situation de handicap sur le marché du travail, notamment :

le lancement du tout premier Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du Canada , avec ses quatre piliers d'action incluant l'emploi, et le lancement de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap;

, avec ses quatre piliers d'action incluant l'emploi, et le lancement de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap; le financement de plus de 7 700 projets dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité et un investissement de 220 millions de dollars par année dans le cadre du Fonds d'intégration pour les personnes handicapées et Compétences pour réussir afin de créer des collectivités et des milieux de travail plus accessibles, et pour soutenir l'embauche, le maintien en poste et l'avancement professionnel des personnes en situation de handicap;

la mise en œuvre continue de la Loi canadienne sur l'accessibilité, notamment par la création de Normes d'accessibilité Canada , qui a pour mandat d'élaborer des normes nationales d'accessibilité pouvant être adoptées par toute organisation au Canada ;

notamment par la création de Normes d'accessibilité , qui a pour mandat d'élaborer des normes nationales d'accessibilité pouvant être adoptées par toute organisation au ; l'embauche nette de plus de 4 000 personnes en situation de handicap dans la fonction publique fédérale depuis février 2024, dans le cadre de son objectif d'embaucher 5 000 personnes en situation de handicap d'ici 2025;

« Quand on fait place à l'inclusion au sein de notre main-d'œuvre, tout le monde y gagne. Je veux féliciter les membres du Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap pour la publication de leur rapport. Il témoigne de l'engagement de chacun des membres à faire avancer l'accessibilité et l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein de la population active canadienne. Le rapport s'appuie sur les travaux menés par le gouvernement et sur sa détermination à bâtir des espaces accessibles dans le cadre du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et de la Stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap, afin de veiller à ce que notre marché du travail et nos milieux de travail soient inclusifs pour tous les Canadiens et Canadiennes, y compris ceux qui sont en situation de handicap. »

- L'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

L'Enquête canadienne sur l'incapacité de 2022 a révélé que 27 % des Canadiens et Canadiennes âgés de 15 ans et plus, soit environ 8 millions de personnes, déclarent avoir une incapacité qui les limite dans leurs activités quotidiennes. On estime que 30,4 % des personnes en situation de handicap ne font pas partie de la population active.

La création du Conseil et les travaux qu'il a menés étaient des mesures clés prises dans le cadre du pilier Emploi du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement du Canada .

. Le rapport Combler l'écart - Rapport sur l'inclusion des personnes en situation de handicap en milieu de travail au Canada a été rédigé à partir de la rétroaction continue d'une conseillère en accessibilité, de discussions avec les membres du Conseil et leurs équipes, de tables rondes avec des employeurs de petites et de moyennes entreprises, et de la contribution du conseil d'administration du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap.

a été rédigé à partir de la rétroaction continue d'une conseillère en accessibilité, de discussions avec les membres du Conseil et leurs équipes, de tables rondes avec des employeurs de petites et de moyennes entreprises, et de la contribution du conseil d'administration du Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Le Réseau canadien des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap est une organisation sans but lucratif indépendante qui a été créée par le Conseil des entreprises pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Il a pour mission d'aider les entreprises membres à adopter des pratiques exemplaires qui leur sont bénéfiques et qui sont bénéfiques pour leurs employés et leur clientèle. Le Réseau est formé des membres suivants : EY Canada, Manuvie Canada, TELUS Santé, IBM Canada, et enfin, la Banque TD, qui se joindra au Réseau à titre de membre fondateur, comme l'a annoncé aujourd'hui le président du Réseau, Gaurav Upadhya .

. La stratégie d'emploi pour les Canadiens en situation de handicap vise à combler l'écart en matière d'emploi entre les personnes qui sont en situation de handicap et celles qui ne le sont pas d'ici 2040. Il s'agit de l'une des principales mesures du Plan d'action pour l'inclusion des personnes en situation de handicap, et contient un éventail de mesures autour des trois objectifs suivants : Personnes - aider les personnes à trouver et à conserver de bons emplois, à avancer dans leur carrière ou à devenir des entrepreneurs. Employeurs - aider les employeurs à diversifier leurs effectifs en créant des milieux de travail inclusifs et accessibles. Facilitateurs - accroître l'offre et renforcer la capacité des personnes et des organismes qui s'efforcent d'appuyer l'inclusion et l'accessibilité en matière d'emploi pour les personnes en situation de handicap, ainsi que la portée de leurs interventions.



