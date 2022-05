MONTRÉAL, le 20 mai 2022 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce faite par le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, de la démission de la présidente et chef de la direction de VIA Rail Canada (VIA Rail), Cynthia Garneau, le conseil d'administration souhaite saluer le travail accompli au cours du mandat de madame Garneau.

« Cynthia Garneau a mené l'essentiel de son mandat en temps de pandémie; elle a relevé des défis hors du commun tout en gardant le cap sur notre ambitieux programme de modernisation et le bien-être des employés. Au nom du conseil d'administration, du comité de gestion et de tous les employés de VIA Rail, je la remercie sincèrement pour sa contribution et lui souhaite le meilleur pour la suite », a déclaré Françoise Bertrand, présidente du conseil d'administration de VIA Rail.

« Après trois belles années de réalisations diverses, de défis emballants et de rencontres enrichissantes, je quitte VIA Rail avec le sentiment du devoir accompli. En effet, je m'étais donné comme mission d'obtenir la confirmation pour le TGF et avec le processus d'approvisionnement bien entamé, mon train est arrivé à destination. C'est maintenant à un autre conducteur de mener l'organisation pour les prochaines étapes. Je tiens particulièrement à remercier mes collaborateurs du comité de gestion, les membres du CA ainsi que tous les employés de VIA Rail pour leur engagement profond envers cette grande organisation et sa mission », a dit Cynthia Garneau.

La présidente du conseil d'administration, Françoise Bertrand, annonce que Martin R Landry, chef de la direction, Affaires commerciales, en poste depuis huit ans, assurera la continuité des affaires.

« Martin R Landry a la pleine confiance des membres du conseil d'administration et de ses collègues. En effet, son expertise sera des plus précieuses alors que le service sera rétabli à la grandeur du pays en juin et que nous pourrons enfin pleinement jouer notre rôle de service ferroviaire voyageur national et continuer ainsi à faire ce que nous faisons de mieux : servir les Canadiens d'un océan à l'autre », conclut Françoise Bertrand.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de 5 millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

