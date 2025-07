HALIFAX, NS, le 15 juill. 2025 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a marqué une étape historique aujourd'hui à sa gare d'Halifax, en célébrant les 120 ans de service continu de l'Océan, le plus ancien train de voyageurs nommé au Canada. Depuis plus d'un siècle, l'Océan est un lien vital pour les communautés des Maritimes, transportant des générations de Canadiens et leurs histoires à travers de magnifiques paysages.

« Il ne s'agit pas seulement d'un train, mais d'un fil qui tisse des familles, des communautés et des souvenirs depuis 120 ans », a déclaré Jonathan Goldbloom, président du conseil d'administration de VIA Rail. « Qu'il s'agisse de soldats partant à la guerre, de familles se réunissant à l'occasion des fêtes ou d'étudiants partant pour entamer un nouveau chapitre, l'Océan les a tous transportés. Aujourd'hui, nous rendons hommage à ce fier héritage et renouvelons notre engagement à maintenir les liens entre les Canadiens pour les générations à venir. »

Cette célébration a lieu alors que VIA Rail amorce la plus importante modernisation de son histoire, à la suite de l'investissement historique du gouvernement du Canada en 2024 pour le renouvellement du parc ferroviaire pancanadien de VIA Rail. Ce projet transformateur permettra d'offrir des trains modernes, accessibles et durables aux voyageurs de tout le pays, de Halifax à Vancouver, ainsi qu'aux collectivités éloignées et nordiques qui dépendent du service ferroviaire de passagers.

« Ce nouveau parc ferroviaire ne vise pas seulement à remplacer des trains des années 1950, mais aussi à créer le type d'expérience voyageur que les Canadiens méritent au 21e siècle », a déclaré Mario Péloquin, président et chef de la direction de VIA Rail. « Confortable. Accessible. Efficace sur le plan énergétique. Ces investissements permettront à la prochaine génération de créer des souvenirs précieux à bord de l'Océan et de nos routes emblématiques. »

La restauration de la gare d'Halifax, dévoilée dans le cadre des célébrations, incarne cet équilibre entre l'hommage au passé et la préparation de l'avenir.

« Cet anniversaire nous rappelle que, même si nos rails sont faits d'acier, ce que nous construisons réellement, ce sont des liens : entre les gens, les communautés et ce pays que nous avons en commun », a ajouté M. Goldbloom.

Dans le cadre de l'événement d'aujourd'hui, VIA Rail a invité les familles, les passionnés de trains et les résidents de Halifax à visiter l'Océan et à découvrir ses attraits historiques et modernes.

« Le transport ferroviaire de passagers a un brillant avenir dans ce pays », a déclaré M. Péloquin. « Et nous sommes fiers d'y contribuer, avec nos partenaires, nos employés et, surtout, nos passagers. »

Depuis 120 ans, l'Océan est un symbole de résilience, de connexion et d'ingéniosité canadienne. Avec le plus important renouvellement de parc ferroviaire de son histoire désormais en cours, VIA Rail trace la voie vers un avenir encore plus durable et inclusif pour le transport ferroviaire de passagers d'un océan à l'autre.

Citation

« L'Océan est un lien vital qui relie les communautés, soutient les économies locales et stimule le développement régional. Les investissements dans des services ferroviaires modernes et accessibles contribuent à renforcer les possibilités économiques et à bâtir un Canada plus connecté et plus résilient. »

L'honorable Chrystia Freeland, ministre des Transports et du Commerce intérieur

Pour accéder à la trousse média, suivez ce lien.

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada. Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : https://corpo.viarail.ca/fr

Suivez VIA Rail :

X : @VIA_rail

Facebook : viarailcanada

Instagram: @viarailcanada

LinkedIn : VIA Rail Canada

VIA : the blog

SOURCE VIA Rail Canada inc.

Informations : [email protected]