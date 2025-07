Les nouveaux contrats pour 2 500 employés prévoient des hausses salariales annuelles et des conditions de travail améliorées.

MONTRÉAL, le 17 juill. 2025 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière d'annoncer la ratification de nouvelles conventions collectives d'une durée de trois ans avec le Conseil 4000 et la section locale 100 d'Unifor, couvrant environ 2 500 membres du personnel à travers le pays.

Ces ententes ont été approuvées par une majorité des membres syndiqués et couvrent la période entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2027.Elles établissent un cadre propice à la stabilité, à la collaboration et à l'excellence continue dans la prestation des services aux Canadiens.

« Ces ententes représentent une avancée importante pour VIA Rail et pour l'ensemble de nos équipes, a déclaré Mathieu Paquette, chef de la direction, Communications et Ressources humaines à VIA Rail. Elles réaffirment notre engagement commun à bâtir un milieu de travail où nos employés se sentent valorisés et soutenus, tout en nous permettant de continuer à offrir un service sécuritaire, fiable et accessible, sur lequel nos passagers comptent chaque jour. »

Parmi les faits saillants des nouvelles ententes :

Une augmentation salariale annuelle de 3 % pour les trois prochaines années (2025, 2026 et 2027)

pour les trois prochaines années (2025, 2027) Des conditions de travail améliorées et des avantages bonifiés dans l'ensemble des conventions

Mathieu Paquette a ajouté : « Nous remercions nos partenaires d'Unifor pour leur collaboration tout au long de ce processus, ainsi que nos équipes de négociation pour leur engagement et leur professionnalisme. Ensemble, nous posons les bases d'un avenir plus solide, au bénéfice de nos employés, de nos passagers et des communautés que nous desservons d'un océan à l'autre. »

La ratification de ces conventions collectives représente un élément clé de la stabilité à long terme pour VIA Rail, qui poursuit sa modernisation et son adaptation aux besoins évolutifs des voyageurs partout au Canada.

À propos de VIA Rail

Le mandat de VIA Rail est d'exploiter le service national de transport ferroviaire de voyageurs au nom du gouvernement du Canada, en offrant un service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique qui répond aux besoins des Canadien.nes. VIA Rail exploite des trains intervilles reliant plus de 400 collectivités à travers le Canada et assurant des services de transport ferroviaire aux collectivités régionales et éloignées. La Société a transporté en toute sécurité plus de quatre millions de passagers en 2024 et a reçu neuf prix de sécurité et trois prix d'environnement de l'Association des chemins de fer du Canada.

