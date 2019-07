Le Congrès mondial acadien 2019 reçoit un appui financier majeur

Le gouvernement du Canada accorde un important financement au Congrès mondial acadien 2019

DIEPPE, NB et ABRAM-VILLAGE, PE, le 28 juin 2019 /CNW/ - L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée de Moncton-Riverview-Dieppe, ainsi que M. Robert J. Morrissey, député d'Egmont, ont annoncé simultanément aujourd'hui à Dieppe et à Abram-Village que le gouvernement du Canada accordait un appui financier de taille au Congrès mondial acadien 2019. Ils ont fait cette annonce au nom de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie, et de l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique.

Cet appui, qui totalise 3,45 millions de dollars, servira à la promotion et à l'organisation du Congrès, rendez-vous majeur qui se déroulera du 10 au 24 août 2019 à l'Île-du-Prince-Édouard et dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

Depuis 2015, Patrimoine canadien a octroyé un total de 1,95 million de dollars au Congrès mondial acadien. Ce financement provient du programme Développement des communautés de langue officielle, qui a pour but de favoriser l'épanouissement des minorités francophones et anglophones au pays.

L'Agence de promotion économique du Canada atlantique octroie 1,5 million de dollars au Congrès par l'entremise du Fonds des collectivités innovatrices, qui vise à investir dans des projets stratégiques améliorant l'économie des communautés du Canada atlantique.

Par ailleurs, le gouvernement du Nouveau-Brunswick accordera jusqu'à 3 millions de dollars au Congrès mondial acadien 2019, tandis que le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard a annoncé une contribution de 1 million de dollars à l'événement.

Citations

« Les Acadiens ont joué un grand rôle dans l'histoire de notre pays. Notre gouvernement est fier d'appuyer ces célébrations et retrouvailles. Ce rendez-vous rassembleur est l'occasion pour les Acadiens et Acadiennes de célébrer leurs racines et leur joie de vivre, et permettra à tous ceux qui y participeront de constater toute la richesse et la vitalité culturelle du peuple acadien. »

- L'honorable Mélanie Joly, ministre du Tourisme, des Langues officielles et de la Francophonie

« Non seulement cette rencontre resserrera les liens qui unissent les communautés acadiennes, elle aura aussi un impact économique énorme en attirant des milliers de touristes et d'immigrants potentiels dans notre région. Le Congrès mondial acadien offre aux communautés hôtes et à l'ensemble de la région l'occasion de mettre en valeur leurs forces et de briller sur la scène mondiale lorsqu'elles se rassemblent pour accueillir des visiteurs du monde entier. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« La tenue du Congrès mondial acadien dans notre région nous donne l'occasion de célébrer en grand notre culture, notre histoire, notre langue et nos coutumes avec des milliers d'Acadiennes, d'Acadiens et d'amis venus de partout dans le monde. Ce rendez-vous nous permettra d'exprimer haut et fort notre fierté et notre attachement à nos racines. »

- L'honorable Ginette Petitpas Taylor, ministre de la Santé et députée de Moncton-Riverview-Dieppe

« L'Île-du-Prince-Édouard se réjouit d'être un partenaire actif à l'occasion du 25e anniversaire du Congrès mondial acadien. La communauté acadienne et francophone de l'Île et les Prince-Édouardiens sont fiers de s'unir pour accueillir le monde entier, qui pourra découvrir ce qui fait de l'Île-du-Prince-Édouard un endroit aussi incroyable. Nous avons hâte de vous voir et de célébrer avec vous l'Acadie de l'Île. »

- L'honorable Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« Le gouvernement du Nouveau-Brunswick est fier d'accorder son soutien au Congrès mondial acadien 2019. Nous sommes fiers d'accueillir une partie de cet événement prestigieux sur notre territoire, et nous avons très hâte de recevoir chez nous les familles, les entrepreneurs, les artistes et les nombreux visiteurs qui viendront célébrer la vitalité d'une Acadie sans frontières. »

- L'honorable Robert Gauvin, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture et ministre responsable de la Francophonie (Nouveau-Brunswick)

« Depuis sa première présentation il y a 25 ans, le Congrès mondial acadien a laissé des legs majeurs aux régions hôtesses. L'importance de cet événement pour les communautés acadiennes et francophones de l'Île-du-Prince-Édouard est inestimable puisqu'il permettra d'offrir une vitrine unique sur l'Acadie insulaire. »

- M. Robert J. Morrissey, député d'Egmont

« Nous sommes très reconnaissants au gouvernement du Canada pour sa généreuse contribution. Un rassemblement comme le Congrès mondial acadien a des retombées positives inestimables, non seulement pour les communautés acadiennes et francophones, mais pour l'ensemble de la société. »

- Mme Claudette Thériault, présidente du Comité organisateur du Congrès mondial acadien 2019

Les faits en bref

Le Congrès mondial acadien 2019 se tiendra dans le Sud-Est du Nouveau-Brunswick et à l'Île-du-Prince-Édouard, du 10 au 24 août.

Le Congrès mondial acadien a lieu tous les cinq ans dans une région différente. Il accueille des milliers de touristes en proposant une série d'activités culturelles, artistiques et sociales, incluant des conférences, des retrouvailles de familles acadiennes et des spectacles à grand déploiement.

Le programme Développement des communautés de langues officielles du ministère du Patrimoine canadien appuie l'épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire par l'entremise de grands projets et d'initiatives stratégiques.

Le Fonds des collectivités innovatrices (FCI) met l'accent sur les investissements menant à la création d'emplois de longue durée et au développement de la capacité économique dans les communautés du Canada atlantique. Le FCI continue de s'appuyer sur les objectifs du Plan pour l'innovation et les compétences, une stratégie pluriannuelle visant à créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne et ceux qui s'efforcent d'y accéder.

