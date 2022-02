Le comité exécutif de Montréal soumet la nomination d'Isabelle Beaulieu à la présidence de l'Office de consultation publique de Montréal

MONTRÉAL, le 18 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Le comité exécutif de Montréal soumettra au conseil municipal, lundi, la nomination d'Isabelle Beaulieu à la présidence de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM).

La candidature de Mme Beaulieu a été retenue au terme d'un rigoureux processus d'évaluation, qui fait écho à l'importance du rôle qu'aura à jouer la nouvelle présidente de l'OCPM. Son entrée en poste est prévue au mois de février pour un mandat d'une durée de quatre ans. Elle succédera alors à Dominique Ollivier, qui a occupé la présidence de l'OCPM de 2014 à 2021.

« Nous sommes très heureux de pouvoir compter sur le talent, l'expertise, la rigueur et l'ouverture d'Isabelle Beaulieu pour diriger l'Office de consultation publique de Montréal. L'OCPM, qui célèbrera en octobre ses 20 ans, est un pilier de la vie démocratique montréalaise. La participation citoyenne est au cœur des priorités de la Ville de Montréal. Nous sommes confiants que Mme Beaulieu remplira avec brio ses nouvelles fonctions et qu'elle contribuera à une participation citoyenne toujours plus forte », a déclaré la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

Titulaire d'un doctorat en sciences politiques, Isabelle Beaulieu a été nommée commissaire à l'OCPM en 2015. Elle a ainsi pu participer à d'importantes démarches de consultation et contribuer à l'implantation de nombreux outils innovants dans le but de susciter la participation citoyenne. Son parcours antérieur à l'OCPM est constitué d'une solide expérience en démarches de consultation, en diplomatie et en affaires publiques, en analyse ainsi qu'en enseignement supérieur et ce, tant dans des milieux institutionnels que privés.

« Au cours des quatre prochaines années, plusieurs grandes consultations publiques auront lieu, dont l'important exercice de consultation et de co-création du Projet de ville, qui mènera à l'élaboration du tout premier Plan d'urbanisme et de mobilité. Isabelle Beaulieu aura l'occasion de donner sa couleur à ces consultations. Nous lui souhaitons la meilleure des chances et l'assurons de notre entière collaboration », a conclu la présidente du comité exécutif et responsable des ressources humaines et des relations gouvernementales, Dominique Ollivier.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Source : Catherine Cadotte, Attachée de presse principale, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 514 465-2591; Renseignements : Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]