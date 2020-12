Le leader mondial de la formation médicale spécialisée s'associe à la plus grande banque du Canada pour offrir un soutien exclusif à la communauté des professionnels des soins de santé

TORONTO, le 16 déc. 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, le Collège royal du Canada et la Banque Royale du Canada (« RBC ») ont annoncé un partenariat stratégique pluriannuel visant à répondre aux besoins uniques des médecins spécialistes canadiens, essentiellement par une offre axée sur la formation, le perfectionnement professionnel et les conseils financiers.

Ce partenariat stratégique prévoit divers programmes adaptés à la mission éducative du Collège royal et l'offre d'une valeur accrue pour ses membres. Axée sur le bien-être financier et personnel des médecins, la collaboration créera des occasions uniques de répondre aux besoins d'apprentissage continu des membres. S'ajoutera à cela une offre bancaire exclusive dont pourront se prévaloir les membres du Collège royal. Les détails suivront au début de 2021.

« Cette collaboration multidimensionnelle est un exemple de la façon dont le Collège royal établit des relations intersectorielles afin d'offrir une valeur ajoutée à ses membres et aux intervenants du secteur des soins de santé, souligne la Dre Susan D. Moffatt-Bruce, FRCSC, directrice générale du Collège royal. Le Collège royal a la chance de pouvoir aider les médecins spécialistes tout au long de leur carrière. Ce partenariat stratégique avec RBC nous aidera à soutenir nos membres, tant sur le plan personnel que professionnel, afin qu'ils puissent offrir des soins exceptionnels dans nos collectivités. »

La nouvelle relation entre le Collège royal et RBC appuiera les activités de mobilisation des membres, les programmes de perfectionnement professionnel, les événements et contenus de formation, les balados éducatifs et plus encore. Les avantages ainsi proposés aideront les membres du Collège royal à s'acquitter de leurs obligations personnelles et professionnelles à l'heure actuelle. Le Collège royal a choisi de faire équipe avec RBC compte tenu de l'engagement de longue date de la banque envers la communauté médicale, de son expertise auprès des professionnels de la santé et de son intérêt pour l'établissement d'un partenariat à long terme.

« Les membres de la profession médicale sont les gardiens de la santé de nos collectivités, et le Collège royal est un chef de file mondial de la formation médicale spécialisée. Grâce à ce partenariat stratégique, nous répondons aux besoins personnels et professionnels des spécialistes canadiens. En permettant aux médecins de fournir de meilleurs soins aux patients, nous contribuons, par extension, à la prospérité de nos collectivités, mentionne Neil McLaughlin, chef de groupe, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC.

La banque offre depuis longtemps des conseils financiers à la communauté médicale par l'entremise des Services aux professionnels de la santé RBC, notre branche spécialisée en soins de santé. Notre collaboration avec le Collège royal témoigne de nos valeurs communes et de notre engagement à soutenir les spécialistes canadiens et le secteur des soins de santé. »

Pour en savoir plus sur le partenariat stratégique entre le Collège royal et RBC, visitez la page Web du Collège royal.

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada

Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est l'association professionnelle nationale qui vise l'excellence de la formation médicale, des normes professionnelles et de la compétence des médecins. Il protège la santé de la population canadienne en aidant les médecins à acquérir les compétences, les connaissances et l'expertise nécessaires dans le cadre d'activités d'apprentissage à vie et de développement professionnel continu. Il octroie l'agrément aux programmes universitaires de formation spécialisée et fait passer les examens de certification que les résidents doivent réussir pour exercer dans leur spécialité. En collaboration avec des organisations de la santé et des organismes gouvernementaux, il participe également à l'élaboration de politiques de santé réfléchies. Consultez le collegeroyal.ca pour en savoir plus.

Services aux professionnels de la santé RBC

Les Services aux professionnels de la santé RBC ont été mis sur pied dans l'objectif de répondre aux besoins des professionnels de la santé à chacune des étapes de leur vie. Le réseau des Services aux professionnels de la santé RBC compte plus de 550 spécialistes formés pour comprendre les besoins particuliers des professionnels de la santé. Les Services aux professionnels de la santé Avantage RBC sont offerts aux professionnels de la santé admissibles qui deviennent clients ou qui sont déjà clients de RBC. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/sante.

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui, grâce à leurs idées et perspectives, concrétisent notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques au monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation qui nous permet d'offrir des expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 34 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivites-impact-social.

