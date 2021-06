Le CNVR et RBC collaborent de nouveau dans le cadre de la toute première Semaine de la vérité et la réconciliation

WINNIPEG, MB, le 16 juin 2021 /CNW/ - Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) et la Banque Royale du Canada (RBC) ont le plaisir d'annoncer la commandite exclusive de RBC pour la Semaine de la vérité et la réconciliation 2021. Cette commandite constitue la suite et l'élargissement de la collaboration entre le CNVR, ses partenaires et RBC après une association fructueuse dans le cadre de l'événement de l'an dernier, Chaque enfant compte.

Cette année, le programme Chaque enfant compte passe d'une journée à une semaine complète d'émissions éducatives en ligne à l'intention des élèves de la 5e à la 12e année partout au Canada. Du 27 septembre au 1er octobre, la Semaine de la vérité et la réconciliation 2021 sera l'occasion de poursuivre la conversation sur les vérités concernant les traités touchant les Premières Nations, les revendications territoriales des Métis et des Inuits et le système des pensionnats dans les jours précédant la Journée du chandail orange et la nouvelle Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, le 30 septembre, qui a fait l'objet d'une promulgation.

« Il reste encore du travail à faire pour des générations, mais nous espérons que la Semaine de la vérité et la réconciliation favorisera la compréhension, le bien-être et la création de liens par la recherche de la vérité, a déclaré Stephanie Scott, directrice du CNVR. Nous remercions RBC de se joindre à nous pour faire entendre les voix des survivants des pensionnats, des aînés, des gardiens du savoir, des artistes et des leaders à des élèves de l'Île de la Tortue. »

Les enseignants et les éducateurs sont invités à s'inscrire dès aujourd'hui pour participer à la Semaine de la vérité et la réconciliation, qui comprendra une émission spéciale diffusée lors de la Journée du chandail orange. L'émission sera diffusée en direct, offrant à tous les Canadiens une occasion sans précédent d'exprimer leur intérêt, d'écouter et d'apprendre. Dans le cadre de la Journée du chandail orange, RBC et le CNVR se joignent pour donner dans la conversation une plus grande place aux survivants des pensionnats, aux aînés, aux gardiens du savoir et aux enfants des survivants.

« Au moment où de jeunes autochtones proposent des idées audacieuses pour façonner l'avenir, nous continuons d'avoir des rappels douloureux que des générations de jeunes autochtones n'ont jamais eu cette occasion. Nous savons que les jeunes autochtones mènent le mouvement de réconciliation et nous sommes déterminés à les écouter et à nous laisser guider par leurs points de vue afin d'être en bonne position pour leur offrir notre aide et notre collaboration. En faisant équipe avec le CNVR, nous confirmons notre engagement à l'égard du processus de réconciliation en assurant que ces témoignages sont entendus afin de générer des changements significatifs qui profiteront à la population et aux collectivités du Canada », a déclaré Dale Sturges, directeur général national, Services bancaires aux Autochtones, RBC.

Outre les émissions en ligne et les émissions diffusées de la Semaine de la vérité et la réconciliation, on proposera des ressources et des activités en classe adaptées à l'âge des participants afin d'aider les éducateurs à aborder des sujets délicats avec leurs élèves. Il est important pour tous les Canadiens de souligner la nécessité de la vérité et de la réconciliation, en commençant par le faire auprès des jeunes. Cet événement en ligne gratuit d'une durée d'une semaine est l'occasion idéale de poursuivre ce parcours ensemble.

La toute première Semaine de la vérité et la réconciliation qui aura lieu cette année sera un événement mémorable. Nous espérons que vous vous joindrez à nous pour y participer.

Les enseignants et les éducateurs sont invités à s'inscrire dès aujourd'hui au https://www.eventbrite.ca/e/truth-and-reconciliation-week-tickets-153491752965?aff=ebdssbonlinesearch

Le CNVR

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation (CNVR) a été créé pour préserver la mémoire du système et de l'héritage des pensionnats canadiens, non seulement pour quelques années, mais pour toujours. Il incombe au CNVR de conserver et de transmettre les expériences des survivants de façon respectueuse et de collaborer avec les éducateurs, les chercheurs, les collectivités, les décideurs et le grand public autochtones et non autochtones pour appuyer le travail continu de vérité, de réconciliation et de guérison au Canada et ailleurs.

RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 86 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, allez à rbc.com .‎

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus à ce sujet, allez à rbc.com/collectivite-impact-social .

Les Services financiers aux Autochtones RBC

Depuis plus d'un siècle, RBC entretient de solides relations avec des collectivités inuites, métisses et des Premières Nations partout au Canada. Elle est déterminée à aider les gouvernements, les organismes, les entreprises, les collectivités et les personnes autochtones en leur donnant des possibilités de développement économique durable par des initiatives dans différents domaines : accès aux services bancaires et au financement, développement social et communautaire, emploi, formation et éducation, et approvisionnement. RBC verse également des dons et des subventions qui appuient les intérêts des Autochtones. Pour de plus amples renseignements, allez au www.rbc.com/autochtones .

SOURCE RBC Banque Royale

Renseignements: [email protected]

Liens connexes

http://www.rbc.com