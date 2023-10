DEC accorde 300 000 $ à l'organisme pour son projet d'aménagement extérieur.

LA TUQUE, QC, le 29 sept. 2023 /CNW/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Les espaces publics communs sont au cœur des communautés du Canada. Ils attirent les résidents et les visiteurs, et soutiennent les entreprises et les emplois locaux. Ils constituent un important moteur pour faire progresser l'économie québécoise et pour stimuler la prospérité et le bien-être des communautés. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a mis en place le Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) qui vise à soutenir les communautés, les villes et les villages à travers le Canada dans le cadre de leurs projets de développement qui soutiendront la cohésion sociale et économique et qui aideront à relancer les communautés à la suite de la pandémie.

Aujourd'hui, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC, l'attribution d'une contribution non remboursable de 300 000 $ au Club de golf et curling La Tuque, un organisme à but non lucratif qui prône les saines habitudes de vies et qui rend accessibles des espaces de rassemblement à ses membres ainsi qu'à la population.

Cet appui, accordé dans le cadre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC), permettra à l'organisme d'aménager un espace de rassemblement, d'installer une rampe d'accès universelle, d'acquérir du mobilier extérieur et de doter ses sentiers d'affichage approprié. Ce projet permettra aux membres ainsi qu'à toute la communauté de profiter d'espaces bonifiés, mieux adaptés et accessibles.

Le gouvernement du Canada reconnaît que les espaces communautaires sont des lieux propices aux interactions sociales et à l'activité physique. Favoriser un meilleur accès à des installations et des programmes récréatifs contribue au bien-être des collectivités, des familles et des personnes à travers le pays. La reprise économique dépend entre autres de la vitalité des communautés locales et de leurs espaces communs.

Citations

« Soutenir le développement économique de nos collectivités et de nos régions est primordial pour notre économie. Et ça, notre gouvernement le comprend bien. Des organismes comme le Club de golf et curling La Tuque stimulent la croissance économique locale, améliorent notre qualité de vie et encouragent l'inclusion sociale. C'est pourquoi nous sommes fiers d'appuyer ce projet porteur qui deviendra un lieu rassembleur et accessible pour les membres du Club et la communauté de La Tuque dans son ensemble. »

L'honorable François-Philippe Champagne, député de Saint Maurice-Champlain et ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, au nom de l'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de DEC

« Le Club de golf et curling La Tuque est heureux de bénéficier de cette contribution qui nous permettra d'améliorer l'espace de réception de notre club. Cette nouvelle terrasse qui pourra être utilisée toute l'année sera un ajout à notre salle de réception, et deviendra un lieu de rencontres pour tous. »

Lucie Fortin, présidente, Club de golf et curling La Tuque 2008 inc.

Faits en bref

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Un budget de 500 millions de dollars sur deux ans est alloué aux agences de développement régional du Canada (ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Le gouvernement du Canada maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimule les économies locales, crée des emplois et améliore la qualité de vie de la population. Ce financement aide les communautés à : adapter les espaces et les biens communautaires afin qu'ils puissent être utilisés en toute sécurité conformément aux directives locales de santé publique; aménager ou améliorer des espaces communautaires afin d'encourager les Canadiens et les Canadiennes à s'impliquer de nouveau dans leurs communautés et régions et à les explorer.

(ADR), dont 107 M$ à DEC pour investir dans des espaces publics communs et inclusifs au Québec. Le gouvernement du maintient son engagement d'investir dans des espaces communs afin de les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Cela stimule les économies locales, crée des emplois et améliore la qualité de vie de la population. Ce financement aide les communautés à : Le FCRC est mis en œuvre dans le cadre du Programme de développement économique du Québec ( PDEQ ) de DEC .

Programme de développement économique du Québec PDEQ DEC DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Fort de ses 12 bureaux d'affaires, DEC est présent pour accompagner les entreprises, les organismes d'appui et les régions du Québec vers l'économie de demain.

