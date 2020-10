L'appui financier du gouvernement du Canada permettra à l'organisme bas-laurentien de continuer à contribuer au développement de procédés et d'outils innovants dans le secteur de l'hydrographie et de la géomatique marine.

RIMOUSKI, QC, le 16 oct. 2020 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Seul centre de recherche et de formation à but non lucratif dédié exclusivement à l'hydrographie au niveau mondial, le Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans (CIDCO) a pour mission de moderniser sa discipline par la recherche, le développement, la formation et le transfert technologique. Il en valorise également les résultats dans une démarche durable grâce à ses partenariats et à son expertise de pointe en automatisation des levés hydrographiques, en inspection d'infrastructures portuaires, en caractérisation de fonds marins, en détection et récupération d'engins de pêche pour protéger des espèces en péril et contre l'érosion côtière.

Fondé en 2002, l'OBNL est en mesure de répondre aux différents besoins des entreprises et organismes du secteur maritime et de fournir de l'expertise à de grands donneurs d'ordres dans le cadre de projets d'avant-garde. Le CIDCO poursuit ses efforts de rayonnement à l'international afin de valoriser son expertise et d'accroître le rôle moteur du Québec dans la filière des technologies marines. C'est au moyen des avancées en matière d'intelligence artificielle et d'automatisation que l'organisme parvient à développer de nouvelles applications maritimes intelligentes afin d'accélérer la croissance de la filière de l'économie bleue.

Pour poursuivre ses activités et ainsi continuer sur sa lancée favorisant le développement d'un écosystème d'innovation qui permet de multiplier les occasions d'affaires - autant pour ses partenaires que pour le reste de la communauté maritime -, le CIDCO a besoin d'appui.

660 000 $ pour le développement durable de l'économie bleue

Pour concrétiser ses ambitions, l'organisme bénéficiera d'une contribution non remboursable de 660 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. Ce financement a été annoncé aujourd'hui par Élisabeth Brière, secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec).

Cette aide financière permettra au centre de recherche établi à Rimouski de maintenir ses 14 employés en poste; en effet, grâce au soutien financier gouvernemental, qui couvrira une partie des frais de fonctionnement de l'organisme pour une période de trois ans, l'équipe du CIDCO pourra poursuivre la réalisation d'activités de recherche appliquée, d'innovation, de transfert de technologies et de procédés vers les PME œuvrant dans le secteur maritime, rehaussant ainsi leur performance et améliorant leurs capacités et leurs résultats en matière d'innovation et de compétitivité.

Le gouvernement du Canada est résolu à soutenir les entreprises canadiennes innovantes. Véritable moteur économique, l'innovation est la clé du succès puisqu'elle génère la croissance dont profitent les entreprises et les collectivités. Le projet de CIDCO favorisera par ailleurs une croissance économique propre dans le secteur des technologies maritimes, ce qui s'inscrit dans les priorités du gouvernement du Canada, qui s'assure que les entreprises puissent compter sur des ressources adéquates pour créer des produits novateurs.

Citations

« Par le biais de DEC, le gouvernement du Canada soutient le CIDCO depuis près de 20 ans. Reconnu tant pour son expertise que pour la qualité de ses services, ce partenaire de renommée mondiale répond avec brio aux défis du secteur des technologies marines en matière d'innovation. C'est avec fierté que nous réitérons notre engagement envers ce centre de recherche de Rimouski qui propulse l'économie bleue du Québec et que nous contribuons au maintien de 14 emplois dans la région. »

Élisabeth Brière, députée de Sherbrooke et secrétaire parlementaire de l'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles (Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec)

« En encourageant des projets nécessitant le développement et la mise en œuvre de technologies de pointe, notre gouvernement demeure fidèle à ses engagements qui consistent à sauver des emplois et stimuler la croissance économique et l'innovation des entreprises du pays. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien au Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans, dont le succès fait rayonner le Bas-Saint-Laurent et l'ensemble du Canada à l'international. »

L'honorable Mélanie Joly, députée d'Ahuntsic-Cartierville, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre responsable de DEC

« En ces temps pandémiques, le soutien renouvelé de DEC est un soulagement pour toute l'équipe du CIDCO. Il nous permettra de maintenir les compétences scientifiques nécessaires à nos activités et de poursuivre nos efforts de transfert de technologies durables aux entreprises partenaires. C'est une excellente nouvelle pour tout notre écosystème, qui s'en trouvera plus innovant et compétitif. »

Jean Laflamme, directeur général, Centre interdisciplinaire de développement en cartographie des océans

Faits en bref

L'honorable Mélanie Joly est ministre responsable des six agences de développement régional (ADR), dont DEC.

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Restez branchés

Suivez DEC sur les réseaux sociaux

Consultez les nouvelles de DEC

SOURCE Développement économique Canada pour les régions du Québec

Renseignements: Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Catherine Mounier-Desrochers, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique et des Langues officielles, [email protected]