Le Canada remet le parchemin officiel au pays qui sera l'invité d'honneur en 2022, l'Espagne

CANADA et FRANCFORT, ALLEMAGNE, le 24 oct. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canada met fin à une participation sans précédent de deux ans en qualité de pays invité d'honneur à la Foire du livre de Francfort. Durant la cérémonie de passation, des représentants canadiens ont remis le parchemin officiel de la Foire du livre de Francfort à des représentants du prochain pays invité d'honneur, l'Espagne. Le Canada avait délégué Caroline Fortin, présidente de Canada FBM2021, un consortium créé par le secteur de l'édition canadienne pour planifier et coordonner la programmation littéraire et la participation des éditeurs canadiens. Quant à l'Espagne, pays invité d'honneur en 2022, elle avait désigné María José Gálvez, directrice générale du livre et de la promotion de la lecture au ministère de la Culture et des Sports de l'Espagne.

La cérémonie de passation a compris une discussion dirigée entre deux auteurs de renom, le Canadien Dany Laferrière et l'Espagnol Manuel Vilas. Les écrivains ont parlé de leurs livres et ils ont renforcé les liens entre les deux pays grâce aux thèmes communs qu'ils abordent dans leurs écrits. Pendant la cérémonie, le Canada a remercié l'Espagne, ainsi que la Slovénie et l'Italie (qui agiront comme invitées d'honneur en 2023 et 2024 respectivement), car elles ont gracieusement accepté de repousser d'un an leur privilège pour que le Canada profite pleinement de son mandat.

En raison des aléas de la COVID-19, le rôle d'invité d'honneur a été prolongé jusqu'en 2021, et les créateurs canadiens se sont montrés à la hauteur de la situation. Cette année a été marquée par de nombreuses nouveautés, y compris la présentation, par l'invité d'honneur, du tout premier pavillon virtuel, lequel a permis aux invités de découvrir le pavillon du Canada depuis le confort de leur demeure. Il s'agit là d'un complément au pavillon physique conçu de manière à refléter toute la richesse naturelle du Canada qui est une source d'inspiration inépuisable pour nos auteurs et illustrateurs. Cet espace numérique interactif était rehaussé d'applications novatrices, comme des écrans immersifs sans contact mettant en vedette des créateurs canadiens, des conversations vidéo avec les délégations littéraires, ainsi que des spectacles et des prestations culturelles en direct et sur scène. Par ailleurs, Son Excellence Mary Simon, gouverneure générale du Canada, en a profité pour effectuer sa première visite d'État officielle et elle a volontiers pris la parole pendant la cérémonie d'ouverture, le 19 octobre.

C'est avec un sentiment de satisfaction que le Canada termine son mandat d'invité d'honneur qui lui a permis, en 2020 et en 2021, de mettre en valeur les talents littéraires, les arts, la culture et les majestueux paysages canadiens, et ce, partout en Europe. Au total, 167 activités littéraires réunissant 160 créateurs et 219 manifestations culturelles faisant appel à 417 artistes se sont déroulées en Allemagne et en ligne, sans oublier les scènes visitées dans une cinquantaine de villes. Puisque les projecteurs étaient tournés vers les créateurs canadiens, le contenu de notre pays a suscité énormément d'intérêt. Le nombre de livres canadiens traduits en allemand - plus de 350 titres - a dépassé les attentes. De plus, 58 auteurs et illustrateurs canadiens ont participé en mode virtuel et en personne à la Foire du livre de Francfort. Il est encore possible de visionner une bonne partie de la programmation à partir du site Web Canadafbm2021 ou sur sa page YouTube, y compris cinq panels d'auteurs réalisés en collaboration avec CBC/Radio-Canada :

Les grandes dames de la canadienne

Cartographier le Canada

Poésie sur la grande scène

Préserver et protéger les langues et les cultures

L'audace canadienne de la littérature jeunesse

Le Canada maintiendra 49 activités et installations en 2021 et en 2022. Bien que le mandat officiel soit terminé, nous invitons les gens à continuer à découvrir ces divers projets, tant en Allemagne que dans les régions avoisinantes. Pour en savoir plus, veuillez consulter la page https://canadafbm2021.com/fr/calendrier-des-evenements/.

Le Canada est reconnaissant d'avoir assumé la fonction de pays invité d'honneur et tient à remercier la Frankfurter Buchemesse qui a invité les créateurs canadiens à y participer. Le Canada a agi comme invité d'honneur grâce à une collaboration entre Patrimoine canadien, Affaires mondiales Canada, les gouvernements provinciaux et territoriaux, CBC/Radio-Canada, le Musée des beaux-arts du Canada, Bibliothèque et Archives Canada, l'Office national du film du Canada, Destination Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, le Conseil des arts du Canada, Téléfilm Canada et Canada FBM2021. D'autres organisations culturelles fédérales, provinciales et territoriales ont également collaboré à l'initiative.

Citations

« L'an 2020 a, sans l'ombre d'un doute, été extrêmement éprouvant pour toute la planète, et surtout pour le secteur des arts et de la culture. Mais, maintenant que nous avons participé avec succès à la Foire du livre de Francfort, les auteurs, illustrateurs et créateurs canadiens pourront en tirer parti pour explorer de nouvelles occasions d'affaires et des marchés étrangers. Le monde raffole des produits canadiens, et les relations qui se sont nouées durant le rendez-vous sauront nourrir la faim insatiable du monde entier pour notre contenu. »

− L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

« En tant qu'invité d'honneur, le Canada était au centre de l'action à la Foire du livre de 2021. Son Excellence la très honorable Mary May Simon, gouverneure générale du Canada, était accompagnée d'un groupe exceptionnel d'auteurs et d'artistes lors de la cérémonie d'ouverture et de la Soirée du Canada, et notre pavillon a accueilli des milliers de visiteurs. Nous avons l'assurance que la visibilité internationale qu'ont reçue nos industries de l'édition et de la création agira comme un stimulant dont elles bénéficieront pour les années à venir. »

− Son Excellence Stéphane Dion, ambassadeur du Canada en Allemagne et envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe

« Lors de la cérémonie de clôture de la Frankfurter Buchmesse en octobre 2019, j'ai déclaré que le Canada surprendrait la communauté internationale de l'édition. Deux ans plus tard, je peux dire en toute confiance " mission accomplie " − et je ne fais pas allusion à la pandémie mondiale qui a surgi et a reporté d'un an les plans de notre invitation d'honneur! Durant l'édition cette année, Canada FBM2021 a présenté le pavillon d'invité d'honneur du Canada et a développé une version virtuelle, une première dans l'histoire de la Foire. La délégation littéraire officielle du Canada, composée d'auteurs et d'illustrateurs, a été illustrée au moyen d'un contenu et d'une programmation virtuels et interactifs, ainsi que des spectacles et des discussions en direct sur scène. Cette expérience littéraire à la fois très accessible et intime a su mettre en lumière la richesse de la littérature canadienne et aura sans aucun doute un effet très bénéfique à long terme sur l'industrie canadienne de l'édition. »

− Caroline Fortin, présidente, Canada FBM2021

Les faits en bref

La présence du Canada à la Foire du livre de Francfort est articulée autour du thème « Singulier Pluriel ». Le thème reflète la diversité et la culture du Canada, pays où chacun est unique, mais lié par des valeurs communes.

La Foire du livre de Francfort est le plus important marché au monde où se vendent des droits de licence sur les œuvres publiées. Habituellement, le rendez-vous accueille plus de 7 500 exposants venant d'une centaine de pays, et au-delà de 300 000 visiteurs affluent pour assister à quelques-unes des 4 000 activités présentées. En 2021, il a fallu revoir le déploiement de la Foire du livre de Francfort pour recevoir environ 1 800 exposants de 74 pays.

L'Allemagne occupe une place importante dans la Stratégie d'exportation créative du Canada. En fait, l'Ambassade du Canada à Berlin est investie d'un rôle particulier : faciliter les relations commerciales entre les entreprises créatives canadiennes et un marché lucratif.



Faits saillants pour les médias - Programmation littéraire, délégation d'auteurs, pavillon virtuel, initiatives culturelles canadiennes, titres canadiens offerts en allemand

