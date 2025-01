Une technologie de construction rapide pourrait raccourcir de plusieurs mois les périodes de construction traditionnelles

OTTAWA, ON , le 28 janv. 2025 /CNW/ - Transports Canada s'est engagé à favoriser l'innovation dans le système de transport.

La ministre des Transports et du Commerce intérieur, l'honorable Anita Anand, a annoncé aujourd'hui la construction réussie d'un nouveau prototype au terrain d'essai de drones et de robotique sur les terrains de l'ancien aéroport de Killaloe.

Le petit bâtiment de 380 pieds carrés a été construit en seulement huit jours, comme vous pouvez le constater dans cette vidéo en accéléré. La construction traditionnelle d'infrastructures peut être coûteuse et prendre du temps, en particulier dans les régions éloignées. La construction d'un bâtiment de taille comparable au prototype du bâtiment d'essai pourrait prendre plusieurs semaines, voire des mois, en utilisant les méthodes de construction traditionnelles.

Transports Canada étudie la technologie de construction rapide comme moyen possible de construire rapidement des structures. Cette technologie pourrait par exemple être utilisée pour construire des bâtiments de services publics et d'entreposage, des centres d'opérations, des annexes et des structures d'intervention d'urgence. Ceux-ci pourraient être démontés après leur utilisation, emballés en paquets plats et expédiés ailleurs.

Investir Ottawa, qui est le partenaire de mise à l'essai du projet de Transports Canada, examinera la durabilité et la pertinence du bâtiment en tant que structure multifonctionnelle. Le financement de ce projet a été rendu possible grâce à Solutions innovatrices Canada, un programme d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

« Si ce nouveau bâtiment donne de bons résultats lors des essais, il pourrait ouvrir des possibilités pour les petits aéroports et aérodromes qui cherchent à ajouter de nouvelles infrastructures partout au pays. Notre gouvernement est fier de s'associer à des projets novateurs réalisés au Canada pour soutenir notre réseau de transport et faire croître notre économie. »

L'honorable Anita Anand

Ministre des Transports et du Commerce intérieur

« Ce prototype de bâtiment situé sur le terrain de l'ancien aéroport de Killaloe est intéressant puisqu'il nous donne un aperçu prometteur de ce qui s'en vient avec la technologie de construction rapide. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour le secteur des transports au Canada, ainsi que pour les nombreuses autres industries qui en bénéficieront. »

Vance Badawey

Secrétaire parlementaire de la ministre des Transports

Les faits en bref

Le bâtiment a été construit par FLEX Structure, une entreprise basée en Colombie-Britannique qui a conçu et fabriqué les panneaux utilisés dans la construction.

Ce prototype de structure a été créé à l'aide de panneaux préfabriqués, légers et emboîtables. Les panneaux sont isolés, durables et étanches, ce qui contribue à améliorer l'efficacité énergétique.

Le programme Solutions innovatrices Canada d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada aide les petites et moyennes entreprises à concevoir et à perfectionner leurs innovations en vue de leur commercialisation au Canada . Le projet de FLEX Structure a reçu un financement dans le cadre de ce programme.

d'Innovation, Sciences et Développement économique aide les petites et moyennes entreprises à concevoir et à perfectionner leurs innovations en vue de leur commercialisation au . Le projet de FLEX Structure a reçu un financement dans le cadre de ce programme. Investir Ottawa exploite le terrain d'essai au nom de Transports Canada. Investir Ottawa effectuera des tests sur le bâtiment pendant plusieurs mois et communiquera ses conclusions avec le constructeur. Un rapport technique final sur le bâtiment sera soumis à Transports Canada à l'été 2025.

