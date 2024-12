Le Canada soutient l'adoption de la deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine par l'Assemblée générale des Nations Unies

GATINEAU, QC, le 18 déc. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à soutenir les personnes noires en réalisant des initiatives et des investissements transformateurs qui permettent de renforcer les moyens d'action des personnes d'ascendance africaine, de lutter contre le racisme envers les Noirs et d'éliminer les obstacles systémiques qui, depuis longtemps, freinent leur inclusion sociale et économique.

La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, soutient l'adoption par les Nations Unies de la deuxième Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine, qui a eu lieu le 17 décembre. Le Canada coparraine cette proposition, qui s'étendra de janvier 2025 à décembre 2034, et qui est une occasion de poursuivre les efforts pour donner aux personnes noires la place qu'elles méritent au Canada et favoriser leur bien-être.

En 2018, le Canada a accepté de prendre part à la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine proclamée par les Nations Unies, qui a servie de feuille de route pour les investissements dans des initiatives menées par des Noirs et au service des Noirs de partout au pays. Depuis, le Canada a fait des investissements transformateurs en octroyant jusqu'à 872 millions de dollars à des initiatives centrées sur les Noirs qui portent, entre autres, sur la justice raciale, l'entrepreneuriat et la dignité économique.

De plus, l'Énoncé économique de l'automne de 2024 présente les propositions d'investissement suivantes :

36 millions de dollars en 2025-2026 pour élargir l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada;

189 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2025-2026, octroyés au Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires afin d'aider les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises noirs à prospérer;

9,5 millions sur deux ans, à partir 2025-2026, pour aider les jeunes noirs à surmonter les obstacles à l'emploi par l'entremise du programme Stratégie emploi et compétences jeunesse;

77,9 millions de dollars sur deux ans, à partir de 2025-2026, afin de lancer la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires.

Ces nouvelles propositions d'investissement font en sorte que le montant total investi pour améliorer le bien-être social et économique des Canadiens noirs et pour lutter contre les inégalités systémiques touchant les personnes noires est maintenant de plus d'un milliard de dollars. Alors que la deuxième Décennie est sur le point de commencer, le gouvernement du Canada continuera de poursuivre ses efforts pour bâtir un pays où tous les Canadiens peuvent réussir et où les Canadiens noirs peuvent prospérer.

« L'inclusion rend le Canada plus fort. La première Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies nous a permis de dresser une feuille de route détaillant comment notre gouvernement peut collaborer avec les personnes noires pour s'attaquer aux enjeux qui comptent le plus pour elles. Avec les investissements proposés dans l'Énoncé économique de l'automne de 2024, notre gouvernement a engagé plus d'un milliard de dollars pour soutenir les Canadiens noirs et les organisations centrées sur les Noirs, de même que pour éliminer les obstacles auxquels ils se heurtent depuis longtemps. Bien que nous ayons réalisé de réels progrès, nous savons qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Au cours de cette deuxième Décennie, nous nous appuierons sur le travail déjà entamé pour créer un pays où tous les Canadiens peuvent s'épanouir. »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

En 2018, le Canada a appuyé la Décennie internationale des personnes d'ascendance africaine des Nations Unies, qui s'est déroulée de 2015 à 2024. Le 7 février 2024, le premier ministre a annoncé la prolongation jusqu'en 2028 des efforts du gouvernement fédéral canadien pour promouvoir l'équité, donner aux Canadiens noirs la place qu'ils méritent et renforcer leur leadership en ce qui concerne les entreprises, la justice sociale et la communauté. En avril dernier, le Canada a annoncé son engagement à soutenir l'adoption d'une deuxième Décennie internationale.

Depuis qu'il s'est engagé à soutenir la première Décennie en 2018, le gouvernement du Canada a octroyé 872 millions de dollars à des initiatives centrées sur les Noirs, qui touchent notamment la justice raciale, l'entrepreneuriat et la dignité économique. Les programmes et les investissements en question comprennent : l'initiative Appuyer les communautés noires du Canada (IACNC). Depuis 2019, plus de 175 millions de dollars ont été investis dans l'IACNC afin de souligner la contribution des personnes noires, d'échanger les connaissances et de mettre en valeur tout le potentiel de ces Canadiens. Le budget de 2023 a engagé un montant supplémentaire de 25 millions de dollars en 2024-2025 afin de prolonger le programme d'une année, ce qui fait passer le montant total investi dans cette initiative à 200 millions de dollars. L'IACNC a financé plus de 2600 projets afin de favoriser la croissance d'organismes de bienfaisance et d'organisations sans but lucratif dirigés par des personnes noires, pour en faire bénéficier leurs communautés. le Programme pour l'entrepreneuriat des communautés noires. Avec 265 millions de dollars à investir pour soutenir les milliers de propriétaires d'entreprises et d'entrepreneurs noirs partout au pays, le programme constitue une étape importante pour jeter les bases d'un changement durable et à long terme et entraîner de réels changements positifs dans la vie des entrepreneurs noirs d'un océan à l'autre dans les années à venir; le Fonds de dotation philanthropique dirigé par les Noirs (le Fonds). Le budget de 2021 octroyait jusqu'à 200 millions de dollars pour la mise en œuvre du Fonds. En mars 2023, la Fondation pour les communautés noires, une organisation dirigée par des Noirs et au service des Noirs, a été nommée responsable de l'administration du Fonds. Celle-ci a lancé son deuxième appel de propositions en octobre 2024; l'élaboration de la Stratégie canadienne en matière de justice pour les personnes noires fait partie du plan du gouvernement fédéral pour lutter contre le racisme contre les Noirs et la discrimination systémique qui ont mené à la représentation disproportionnée des personnes noires dans le système de justice pénale, notamment en tant que victimes de crimes; le gouvernement du Canada a aussi investi 10 millions de dollars dans le Fonds pour la santé mentale des communautés noires afin de soutenir la santé mentale des personnes noires en les aidant à acquérir des connaissances et des capacités ainsi qu'à élaborer des programmes mieux adaptés sur le plan culturel qui traitent de la santé mentale et de ses facteurs sociaux pour les personnes noires au Canada; 7,25 millions de dollars pour mettre en place l'Institut national pour les personnes d'ascendance africaine, une première au Canada. Cet institut soutient les efforts du Canada dans la lutte contre le racisme et la discrimination en faisant office de centre de recherche, de connaissances et d'engagement communautaire.

Plus tôt cette année, le Canada a lancé sa nouvelle stratégie canadienne de lutte contre le racisme. S'appuyant sur les enseignements et les réalisations auxquels nous sommes parvenus avec la première stratégie, elle vise à lutter contre le racisme systémique, y compris le racisme contre les Noirs, sous la direction du nouveau Secrétariat fédéral de lutte contre le racisme. Dans le cadre de la stratégie, nous continuons de fournir des ressources aux communautés et aux organisations pour éliminer les inégalités et contrer le racisme.

Chaque année, le gouvernement du Canada met à l'honneur les Canadiens de descendance africaine pendant sa campagne annuelle du Mois de l'histoire des Noirs.

