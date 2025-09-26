OTTAWA, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ - Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Tim Hodgson, a annoncé aujourd'hui l'octroi de plus de 1,44 million de dollars pour dix projets dans le cadre du Programme de leadership mondial sur les forêts de Ressources naturelles Canada, administré par le Réseau international de forêts modèles.

Ce financement contribuera à restaurer des écosystèmes endommagés, à soutenir l'agroforesterie et des entreprises locales respectueuses de l'environnement, à renforcer le pouvoir d'agir des communautés autochtones et des populations locales - particulièrement les femmes et les jeunes - et à améliorer l'aménagement et la restauration des forêts à l'échelle mondiale.

Des forêts en santé partout dans le monde favorisent la séquestration du carbone et la résilience aux changements climatiques au profit de la population du Canada et de toute la planète. Chef de file de l'aménagement forestier durable, notre pays joue un rôle de premier plan dans la promotion de la foresterie durable à l'échelle mondiale, et le gouvernement fédéral a toujours à cœur de partager son expertise, de favoriser la collaboration et d'aider à restaurer, à gérer et à conserver les forêts dans le monde pour protéger la biodiversité et contribuer à lutter contre les changements climatiques et les dommages environnementaux.

« La Semaine nationale de l'arbre et des forêts est l'occasion de réfléchir à la valeur des forêts et à notre responsabilité commune de les protéger. Nous avons besoin de nos forêts pour améliorer la santé de notre planète et pour bâtir un avenir plus résilient, et le Canada est fier de montrer la voie à suivre dans le domaine de l'aménagement forestier durable à l'échelle nationale et ailleurs dans le monde. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« L'aménagement forestier durable est non seulement une source de fierté, mais aussi une responsabilité que nous ne prenons pas à la légère. Dans le cadre du Programme de leadership mondial sur les forêts, nous soutenons des solutions qui permettent de restaurer des écosystèmes et de renforcer la résilience aux changements climatiques de façon à pouvoir bâtir une planète en meilleure santé pour tout le monde. »

Corey Hogan

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Le Programme de leadership mondial sur les forêts soutient les activités visant à renforcer la mobilisation internationale, les collaborations et les partenariats du Canada, ainsi que la transmission des compétences canadiennes à l'étranger.

La Réseau international de forêts modèles est une communauté de pratique volontaire mondiale qui œuvre à la gestion durable des paysages forestiers et des ressources naturelles.

C'est au début des années 1990 que le gouvernement du Canada a élaboré l'approche des forêts modèles et l'a mise en œuvre pour la première fois dans dix sites partout au pays. Au lieu de limiter strictement la valeur des forêts au bois d'œuvre qu'elles procurent, cette approche vise plutôt à promouvoir un modèle où les avantages et les compromis sociaux, environnementaux, économiques et culturels sont pris en considération de façon équitable.

Pendant qu'à l'échelle nationale et mondiale, les forêts continuent de subir des pressions attribuables à des changements dans l'utilisation des terres et à des conflits de priorités, les dix sites de forêts modèles du Canada ont donné naissance à un réseau international comptant plus de 60 forêts modèles dans plus de 30 pays.

