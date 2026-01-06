PARIS, le 6 janv. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a rencontré le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Mark Rutte, en marge de la réunion de la Coalition des volontaires tenue à Paris, en France.

Le premier ministre Carney et le secrétaire général Rutte ont discuté du renforcement de la sécurité de la zone euro-atlantique au regard des menaces actuelles, notamment l'agression continue de la Russie contre l'Ukraine. Ils ont souligné l'importance du soutien que fournit l'Alliance à la promotion de la paix et de la sécurité en Ukraine, entre autres pour la mise en place de solides garanties de sécurité.

Le premier ministre Carney a souligné que l'OTAN demeure la pierre angulaire de la sécurité transatlantique. Il a réitéré la détermination du Canada à soutenir l'Alliance et à renforcer ses capacités. En ce qui concerne l'aide à l'Ukraine, le premier ministre a rappelé que le Canada a versé une contribution totale d'environ 892 millions de dollars pour l'achat d'équipements militaires essentiels et urgents figurant sur la liste des besoins priorisés de l'Ukraine (PURL) établie par l'OTAN. Les dirigeants ont également discuté de la nouvelle mission du Canada visant à réinvestir pour rebâtir et réarmer les Forces armées canadiennes par l'augmentation de nos investissements dans la défense au cours de la prochaine décennie.

Le premier ministre et le secrétaire général ont discuté du renouvellement de l'opération REASSURANCE, une brigade multinationale dirigée par le Canada dont le rôle est de dissuader l'agression russe dans les pays baltes et de défendre le flanc est de l'OTAN.

Le premier ministre Carney a également réitéré l'importance de l'Arctique pour la sécurité de l'Alliance, et a précisé que les pays alliés de l'Arctique renforçaient leurs capacités de défense dans toute la région.

Le premier ministre Carney et le secrétaire général Rutte ont convenu de rester en contact étroit.

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]