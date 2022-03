OTTAWA, ON, le 30 mars 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, le Canada a souligné une étape importante en accueillant plus de 10 000 réfugiés afghans depuis août 2021. Les derniers nouveaux arrivants sont arrivés à Toronto, en Ontario, à bord d'un vol nolisé contenant près de 300 ressortissants afghans.

L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, s'est rendu à Toronto pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux arrivants et pour montrer l'engagement continu du Canada à les soutenir, ainsi que les personnes les plus vulnérables du monde.

Cet effort est le résultat d'une collaboration permanente entre le gouvernement du Canada et des partenaires internationaux, alors que nous travaillons d'arrache-pied pour faciliter le passage sécuritaire des réfugiés afghans. Les provinces, les territoires et d'innombrables organisations nationales ont aidé à réinstaller les réfugiés dans tout le pays. Les Canadiens, les bénévoles et les secteurs privé et non gouvernemental, y compris plusieurs organisations d'anciens combattants, ont aussi généreusement donné leur temps, leurs services, leur expertise, leurs contributions financières et leurs dons en nature pour appuyer ces efforts continus. Ensemble, nous faisons une différence dans la vie des familles de nouveaux arrivants partout au pays et nous apportons un soutien immédiat et à plus long terme à ceux qui en ont le plus besoin.

Malgré les nombreux défis uniques, ces nouveaux venus afghans commencent maintenant leur nouvelle vie au Canada. D'un océan à l'autre, les petites et grandes collectivités les ont accueillis dans leur nouvelle maison. Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) travaille directement avec les fournisseurs de services du Programme d'aide à la réinstallation, les provinces, les territoires, les organismes communautaires, les signataires d'une entente de parrainage et les répondants privés afin d'offrir aux ressortissants afghans l'accès au logement, aux services de garde d'enfants, à la formation linguistique et aux services de base comme les vêtements et la nourriture. D'un bout à l'autre du pays, ils jouent un rôle crucial pour aider les Afghans à déménager dans leur nouvelle maison et à s'intégrer avec succès au Canada.

Le processus de réinstallation au Canada est un marathon, et non un sprint, et il faut faire plus pour aider les Afghans à bien s'intégrer dans leurs nouvelles collectivités. Dans le cadre de notre Programme d'établissement, IRCC collabore avec des partenaires pour aider les nouveaux arrivants à s'inscrire à l'école, à trouver une nouvelle maison permanente et un emploi. Leur détermination à réussir et les compétences qu'ils possèdent auront une incidence significative et positive sur nos collectivités et sur la croissance économique et sociale du Canada après la pandémie.

« Nous avons travaillé sans relâche pour accueillir plus de 10 000 réfugiés afghans au Canada. En dépit des défis extraordinaires et complexes auxquels nous sommes confrontés sur le terrain en Afghanistan, le rythme des arrivées demeure élevé et nous continuerons de travailler avec nos partenaires nationaux et internationaux de confiance, alors que nous réinstallons plus de réfugiés afghans de façon sécuritaire au Canada. Pouvoir accueillir personnellement ces nouveaux arrivants est un moment de fierté que je n'oublierai pas de sitôt. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Les données les plus récentes sur les réfugiés afghans nouvellement arrivés sont disponibles sur notre page Web des Statistiques clés.

Les Afghans viennent au Canada dans le cadre d'un programme d'immigration spécial, d'un programme humanitaire spécial et d'un programme spécial de réunion des familles.

dans le cadre d'un programme d'immigration spécial, d'un programme humanitaire spécial et d'un programme spécial de réunion des familles. Les personnes et les entreprises qui souhaitent participer en faisant du bénévolat, en faisant des dons, en parrainant ou en soutenant des efforts de réinstallation plus larges peuvent en apprendre davantage sur la façon dont les Canadiens peuvent aider.

