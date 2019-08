Le Canada reconnaît la prolongation de la validité des passeports vénézuéliens

OTTAWA, le 19 août 2019 /CNW/ - Le Canada reconnaît le décret publié par l'Assemblée nationale du Venezuela le 7 juin 2019 concernant la validité des passeports vénézuéliens expirés.

Les titulaires de passeport vénézuéliens qui veulent se rendre au Canada ou y séjourner peuvent maintenant continuer d'utiliser leur passeport s'il arrive bientôt à échéance ou s'il est expiré depuis moins de cinq ans.

Les Vénézuéliens peuvent utiliser ces passeports pour demander un visa de visiteur, un permis d'études ou un permis de travail, ou pour obtenir la résidence permanente ou pour prolonger leur séjour au Canada.

Les demandeurs doivent satisfaire à toutes les exigences d'admissibilité et d'entrée pour voyager au Canada et y séjourner.

Les Vénézuéliens qui souhaitent se rendre dans un autre pays devraient communiquer avec l'ambassade de ce pays pour connaître les exigences particulières de ce dernier en matière de titres de voyage.

Citations

« Le Canada demeure profondément préoccupé par la situation politique et économique critique et qui s'aggrave au Venezuela. L'incapacité des Vénézuéliens de renouveler leur passeport expiré a posé des difficultés importantes, qui ont été soulignées dans mes discussions avec les membres de la communauté vénézuélienne au Canada. Notre gouvernement est déterminé à maintenir l'engagement du Canada et son soutien indéfectible envers la population du Venezuela. »

--L'honorable Ahmed Hussen, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Mathieu Genest, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-954-1064; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, IRCC.COMMMediaRelations-RelationsmediasCOMM.IRCC@cic.gc.ca

Related Links

http://www.cic.gc.ca