OTTAWA, ON, le 22 mars 2023 /CNW/ - Pendant que la Russie poursuit son invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine, le Canada continuera de soutenir les personnes qui ont été forcées de fuir. Il s'agit notamment d'aider les gens à trouver un refuge temporaire au Canada et de leur fournir le soutien dont ils ont besoin.

Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que le gouvernement du Canada prolongera l'Autorisation de voyage d'urgence Canada-Ukraine (AVUCU). Cela signifie que :

les Ukrainiens et les membres de leur famille auront jusqu'au 15 juillet 2023 pour demander sans frais un visa au titre de l'AVUCU depuis l'étranger;

tout titulaire d'un visa d'AVUCU aura jusqu'au 31 mars 2024 pour se rendre au Canada dans le cadre des mesures spéciales;

les titulaires d'AVUCU qui se trouvent déjà au Canada auront jusqu'au 31 mars 2024 pour prolonger ou ajuster sans frais leur statut temporaire dans le cadre de ces mesures.

Les Ukrainiens et les membres de leur famille continueront de bénéficier de services d'établissement après leur arrivée, afin qu'ils puissent participer pleinement aux collectivités canadiennes pendant leur séjour. Les Ukrainiens et les membres de leur famille continueront également de bénéficier d'une aide financière unique de transition, ainsi que de l'accès à un hébergement d'urgence pendant une période pouvant aller jusqu'à 2 semaines, si nécessaire, après leur arrivée au Canada.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et municipaux, ainsi qu'avec les fournisseurs de services d'établissement et la communauté ukraino-canadienne, afin d'accueillir les Ukrainiens qui fuient la guerre illégale menée par la Russie.

Ces mesures s'appuient sur les mesures déjà prises par le gouvernement du Canada visant à soutenir la sécurité et la résilience de l'Ukraine et à tenir la Russie responsable des atrocités et des crimes qu'elle a commis. Nous suivons de près les besoins actuels des Ukrainiens et nous adapterons notre réponse au besoin.

Citation



« Nous restons déterminés à aider ceux qui fuient l'invasion illégale et injustifiable de l'Ukraine par la Russie. Nous poursuivons nos efforts afin de fournir aux Ukrainiens un refuge temporaire et les services d'établissement et de soutien essentiels à leur épanouissement dans les collectivités partout au Canada. Le Canada continuera de se tenir aux côtés du peuple ukrainien, y compris des personnes qui ont été contraintes de fuir l'invasion insensée de la Russie. »

- L'honorable Sean Fraser, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Faits en bref

Lancée le 17 mars 2022, l'AVUCU offre aux Ukrainiens et aux membres de leur famille immédiate, quelle que soit leur nationalité, la possibilité de séjourner au Canada en tant que résidents temporaires pendant une période pouvant aller jusqu'à 3 ans. Ils sont également admissibles à un permis de travail ouvert ou à un permis d'études, sans frais, qui leur permet d'occuper un emploi auprès de presque n'importe quel employeur canadien ou de s'inscrire à un programme d'études au Canada.

Après le 15 juillet 2023, les Ukrainiens qui souhaitent venir au Canada de l'étranger pourront encore présenter une demande de visa, de permis de travail ou de permis d'études dans le cadre de nos programmes de résidence temporaire existants, mais la demande sera assujettie à des frais et aux exigences habituelles.

Le statut prolongé de visiteur, de travailleur ou d'étudiant offert par l'AVUCU, ainsi que les services d'établissement comme la détermination des compétences et la formation linguistique, peuvent aider les candidats qui cherchent à faire la transition vers la résidence permanente dans le cadre des programmes existants d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Liens connexes

Suivez-nous

SOURCE Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

Renseignements: Personnes-ressources à l'intention des médias seulement : Bahoz Dara Aziz, Attachée de presse, Cabinet du ministre, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, [email protected]; Relations avec les médias, Direction générale des communications, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, 613-952-1650, [email protected]