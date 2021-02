OTTAWA, le 4 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Les liens qui unissent le Canada et Hong Kong sont profonds. Les premiers résidents de Hong Kong sont arrivés ici il y a plus de 150 ans, contribuant considérablement à la vie économique, sociale et politique du Canada. Le Canada continue de se tenir côte à côte avec les gens de Hong Kong, et est profondément préoccupé par la situation entourant la nouvelle Loi de sécurité nationale et la détérioration des droits de la personne à Hong Kong. Afin de lutter contre cette situation, en novembre 2020, l'honorable Marco E. L. Mendicino, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé de nombreuses nouvelles initiatives pour aider davantage les résidents de Hong Kong qui viennent au Canada.

Aujourd'hui, le ministre Mendicino a annoncé que les résidents de Hong Kong pourront demander les nouveaux permis de travail ouverts à compter du 8 février 2021. Valides pour une période maximale de 3 ans, ces permis permettront aux résidents de Hong Kong d'acquérir une précieuse expérience de travail et de contribuer de façon significative au Canada. Les résidents de Hong Kong doivent avoir obtenu un diplôme d'études postsecondaires canadien au cours des 5 dernières années, ou détenir un titre de compétence étranger équivalent. Le programme menant à un diplôme d'études postsecondaires doit durer au moins 2 ans.

Les résidents de Hong Kong qui sont au Canada à titre de résidents temporaires, y compris les visiteurs, les étudiants et les travailleurs, peuvent présenter une demande en ligne à partir du Canada. Les personnes qui présentent une demande depuis l'étranger demeurent soumises aux restrictions de voyage actuelles et pourraient ne pas être en mesure de venir au Canada pour le moment, à moins qu'ils aient une offre d'emploi ou soient visés par une exemption de voyage et se conforment à toutes les exigences de santé publique. De plus amples renseignements seront publiés sur le site Web d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à la date du lancement.

En plus des permis de travail ouverts, le gouvernement du Canada poursuit également la mise en œuvre des 2 nouvelles voies d'accès à la résidence permanente pour les jeunes résidents de Hong Kong, qui seront offertes plus tard cette année. La première sera réservée aux résidents de Hong Kong qui ont au moins 1 an d'expérience de travail au Canada et qui répondent aux critères linguistiques et d'études. La deuxième s'adressera aux résidents de Hong Kong qui ont obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement postsecondaire au Canada; ces personnes peuvent alors présenter directement une demande de résidence permanente. De plus amples renseignements seront publiés en temps opportun.

« Le lancement des voies d'accès à l'immigration pour les résidents de Hong Kong est une initiative historique qui attirera de jeunes diplômés talentueux et expérimentés, qui contribueront à faire avancer l'économie canadienne. Grâce à des permis de travail ouverts souples et à l'accélération du processus de résidence permanente, les résidents qualifiés de Hong Kong auront la chance unique de lancer leur carrière et de contribuer à accélérer la relance économique du Canada. Il s'agit d'une initiative d'immigration historique qui renforcera notre économie et resserrera les liens entre le Canada et les gens de Hong Kong. »

- L'honorable Marco E. L. Mendicino, C.P., député, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

Le 12 novembre 2020, le ministre Mendicino a annoncé de nouvelles mesures d'immigration pour appuyer les résidents de Hong Kong qui souhaitent venir au Canada pour étudier, travailler et s'établir.

qui souhaitent venir au Canada pour étudier, travailler et s'établir. Les époux ou conjoints de fait admissibles, ainsi que les enfants à charge, peuvent également demander un permis d'études ou de travail, selon le cas.

Ces mesures s'appliquent à ceux qui détiennent un passeport de la région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong ou un passeport de citoyen britannique d'outre-mer.

ou un passeport de citoyen britannique d'outre-mer. Nous avons également mis en œuvre une exemption au délai d'attente de 12 mois pour demander un examen des risques avant renvoi (ERAR) pour les résidents de Hong Kong - ce qui signifie que certaines personnes interdites de territoire pourraient avoir une autre chance de faire l'objet d'un examen à jour pour déterminer si elles peuvent rester au Canada.

- ce qui signifie que certaines personnes interdites de territoire pourraient avoir une autre chance de faire l'objet d'un examen à jour pour déterminer si elles peuvent rester au Canada. Les résidents de Hong Kong qui sont exposés à un risque de persécution et qui ont fui vers un autre pays peuvent également être admissibles aux programmes de réinstallations actuels du Canada, y compris le Programme de parrainage privé de réfugiés et le Programme des réfugiés pris en charge par le gouvernement.

